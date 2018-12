Luego de Nüremberg y de los primeros años de posguerra, ya con una oficina instalada en Austria convertida en un copioso centro de documentación de las atrocidades y de sus responsables, Wiesenthal debió afrontar otro problema. La euforia inicial había pasado y la incomodidad y el silencio parecía que habían ganado la batalla. Varios asesinos, algunos escondidos, otros paseando impúdicamente por sus ciudades, no eran llamados para pagar por su responsabilidades ante la justicia. Estados Unidos y Alemania parecían haber perdido el deseo de seguir juzgando a los nazis. Wiesenthal asumió que esa era su tarea: la de no dejar apagar el fuego de la justicia, mantener las puertas de los tribunales abiertas. Persistió contra los inconvenientes y contra el clima de época. Sus sensaciones y sus principales actitudes se pueden resumir en el título de sus dos libros autobiográficos de mayor éxito. Los asesinos entre nosotros se llamaba el primero. Ese sensación, ese título que describía una realidad era lo que él combatía. Pero no lo movía un espíritu de revancha sino una búsqueda de castigo para los culpables. Tal como titula sus segundas memorias: Justicia, no venganza.