Pero el apodo más querido entre los habitantes del ex Distrito Federal era "El defectuoso". No había forma más exacta de llamar a esta ciudad que funciona por pura obstinación, y cuya conformación oficial es tan cambiante que parece tener existencia propia. Cuando éramos el Defectuoso, teníamos claro que nuestra mayor virtud consistía en disfrazar nuestra desorbitante suma de defectos. Y no es por nada, pero lo logramos.

A pesar de ser invivible, la Ciudad de México es el destino más visitado del país. Por más que México posea playas paradísiacas, desiertos inconmensurables, ruinas arqueológicas que amedrentan hasta el más plantado de los Indiana Jones, y centros empresariales a prueba de bala (lo digo en ambos sentidos, literal y metafórico); casi el 70% de los turistas recalan aquí, sólo para encontrarse con un lugar que no entienden, que es exasperante, vocinglero e inseguro, pero que sin embargo, no se puede dejar de contemplar. Como al abismo.