Claudia era linda, bah, no sé si era convencionalmente linda; recuerdo que era atractiva y que tenía un cuerpo armónico y hermoso. A ninguna de las mujeres grandes de mi entorno le quedaban los jeans piel de durazno como a ella: me gustaba mirarla, ver cómo caminaba y cómo se movía; tenía una delicadeza sensual, diría, algo que no la abandonaba ni siquiera cuando baldeaba la vereda o colgaba la ropa en el jardín de casa. Claudia no solo nos cuidaba y nos alimentaba sino que aportaba con sus relatos a nuestra educación sentimental y la teníamos tan cerca, tan cerca, que, a su manera, fue una escuela más para mi hermana y para mí. Dormía en un cuarto a unos metros del nuestro y estaba siempre al alcance de cualquier inquietud o pregunta que no nos animábamos a hacerle a mamá por pudor. No era una persona ilustrada sino una mujer que vivía, que tenía una vida por fuera de mi casa, y eso bastaba para que tuviera las herramientas para hablarnos desde el sentido común. A veces con eso alcanzaba. Y aún alcanza.