Bess Houdini, la mujer que cambió el rumbo del célebre ilusionista

El primer diario conocido de Harry Houdini documenta sus inicios artísticos entre 1897 y 1899 en salas de variedades

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Antes de convertirse en una figura internacional, Harry Houdini viajaba de ciudad en ciudad con un cuaderno. Allí registraba funciones, traslados y ensayos. Ese volumen, identificado como el primer diario conocido del ilusionista, fue escrito entre 1897 y 1899. Sus páginas conservan su paso por escenarios pequeños y las pruebas del número de esposas que abriría el camino hacia teatros de mayor prestigio.

El hallazgo también modifica el lugar de Bess Houdini en esa historia. Un artículo del Pittsburgh Gazette Times, publicado en 1908 y recuperado durante la investigación, muestra que ella propuso dejar el formato de dúo, concentrar el espectáculo en las fugas y presentar a su esposo únicamente como Houdini.

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Un artículo de 1908 revela que Bess Houdini propuso abandonar el formato de dúo para concentrar el espectáculo en las fugas de su esposo

Según publicó National Geographic, el diario fue descifrado por un equipo de investigación integrado por el investigador John Cox, el coleccionista Bruce Averbook y especialistas en circo, magia y manuscritos antiguos.

La investigación permite seguir el recorrido de la pareja desde las funciones de variedades hasta el inicio de la carrera que convirtió a Houdini en una figura internacional.

El diario sitúa a Bess Houdini en el origen del cambio de formato

Las páginas fueron escritas cuando Houdini trabajaba en circos, museos de curiosidades y salas de variedades. Allí compartía el escenario con Bess en actos de magia, canto, comedia y representaciones vinculadas al espiritismo.

El investigador John Cox y el coleccionista Bruce Averbook descifraron las anotaciones del manuscrito junto a especialistas en magia y circo

El diario registra problemas para pagar los traslados, tareas de promoción y funciones en distintas ciudades. También contiene los primeros ensayos de fugas con esposas.

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El documento comienza con una presentación en Dayton, Ohio, el 14 de junio de 1897, y termina con una referencia a Los Ángeles, del 25 de junio de 1899. Ese período antecede al ingreso de Houdini al circuito Orpheum, una red de teatros de variedades con mayor alcance que los escenarios donde había trabajado hasta entonces.

El dato central para revisar esa etapa surgió de un artículo del Pittsburgh Gazette Times de 1908, localizado por Cox durante la investigación. En esa publicación, Bess explicó que, después de una gira circense sin resultados, propuso abandonar el nombre con el que se presentaban como dúo. Su idea era promocionar a su esposo como solista y convertir las esposas en el centro del espectáculo.

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El debut de Houdini como solista en Saint Paul incluyó un percance con candados cuando Bess quedó encerrada en un baúl

La crónica de National Geographic vincula esa decisión con el cambio de rumbo profesional de la pareja. Bess siguió siendo su socia dentro y fuera del escenario hasta su retiro de las funciones en 1908, aunque el nuevo formato concentró la atención pública en Houdini y en su capacidad para liberarse de ataduras.

El ingreso a los grandes teatros comenzó con una función accidentada

El primer espectáculo anunciado solo con el nombre Houdini se realizó el 6 de marzo de 1899 en el Palm Garden Beer Hall de Saint Paul, Minnesota. La función tuvo un contratiempo: Bess quedó encerrada en un baúl y la llave se perdió; Houdini tuvo que romper los candados para liberarla.

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Las presentaciones posteriores llamaron la atención de Martin Beck, empresario de espectáculos de variedades establecido en Chicago.

Houdini registró en el cuaderno que la decisión de retirar las esposas con el telón abierto definió el éxito de su acto

Beck aconsejó al artista dejar otros trucos y concentrar el espectáculo en las esposas. Después le ofreció una prueba en el circuito Orpheum. Las actuaciones en Omaha, Kansas City y San Francisco marcaron el paso hacia salas con mayor visibilidad, según la crónica citada.

El diario registra un ajuste que definió el número. El 21 de abril de 1899, Houdini anotó que quitarse las esposas con el telón abierto había sido “el éxito del acto”. Esa decisión permitió que el público siguiera el proceso completo y convirtió la incertidumbre sobre la fuga en el centro de la escena.

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Ese mismo año, los ingresos de la pareja pasaron de USD 20 semanales a una cifra diez veces superior, de acuerdo con la nota. En julio, las páginas del diario quedaron en blanco.

Durante ese mes, Houdini escapó de esposas en el Ayuntamiento de San Francisco y de una camisa de fuerza en un hospital de la ciudad. Al año siguiente, ya actuaba en escenarios de Europa y Estados Unidos.

Los ingresos de la pareja pasaron de veinte a doscientos dólares semanales durante las presentaciones de 1899 (Wikipedia: Biblioteca del Congreso de Estados Unidos)

El cuaderno recupera el ambiente artístico en el que se formó Houdini

Averbook compró el diario en una subasta de 2004 por USD 41.400, pero las abreviaturas, los sobrenombres y la letra comprimida impidieron durante años una lectura completa.

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Cox comparó las anotaciones con una cronología de actuaciones y convocó a especialistas para identificar artistas, técnicas y referencias de la época.

Ese trabajo permitió comprender pasajes que, por sí solos, resultaban difíciles de interpretar. La expresión “tres nudos” describía un número de trapecio en el que un acróbata cayó de la barra.

Las anotaciones del manuscrito rescatan expresiones del ambiente circense y mencionan a artistas como la familia Keaton

Otra referencia, “el mecánico”, aludía a un aparato que los artistas circenses utilizaban para practicar volteretas. La investigación también identificó a la familia Keaton y a una competencia de bomberos con carros de mangueras, un espectáculo habitual a fines del siglo XIX.

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Las anotaciones mencionan a H. Stanley Lewis, un promotor que se presentaba como conde y buscaba aparecer en los periódicos locales con la historia de que quería encontrar una esposa rica.

Ese personaje formaba parte del mundo itinerante que rodeaba a la pareja. El diario conserva tanto el cambio que impulsó el ascenso de Houdini como el entorno de artistas, promotores y teatros en el que se formó su carrera.