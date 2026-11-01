El armario de una mujer en Pompeya revela joyas, cosméticos y monedas de hace 2.000 años

Los arqueólogos recuperaron el contenido del mueble en la casa de Cornelio Máximo, donde permaneció bajo las cenizas desde la erupción del año 79 d. C (Parque Arqueológico de Pompeya)

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El armario de una mujer en Pompeya, ciudad antigua ubicada en el sur de Italia, en la región de Campania, guardó durante casi 2.000 años joyas, cosméticos y monedas que permiten reconstruir su vida cotidiana antes de la erupción del Vesubio en el año 79 d. C. El hallazgo fue realizado en la casa también conocida como la casa de Cornelio Máximo, y fue presentado por el Parque Arqueológico de Pompeya.

Según informó Euronews, los arqueólogos recuperaron el contenido de un mueble que permaneció intacto bajo las cenizas durante siglos. Entre los objetos encontrados figuran utensilios de maquillaje —una pinza y una paleta para cosméticos—, un balsamario de vidrio, un quemador de perfumes, una lámpara de bronce y pesas de plomo guardadas en una cajita de madera. Estos últimos elementos sugieren que la habitante de la casa podría dedicarse a una actividad comercial.

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Los objetos del armario reconstruyen la identidad de una mujer de la antigüedad

El inventario del mueble incluye también vasos y ollas de bronce, vidrio y cerámica, y una jarrita decorada con escamas de piña. Uno de los objetos más llamativos es un collar compuesto por al menos 24 piezas en miniatura de fayenza, hueso, pasta vítrea y cristal de roca, todas con un orificio para colgarlas.

El ajuar descubierto incluye utensilios de maquillaje, recipientes de vidrio y bronce, un quemador de perfumes y una lámpara (Parque Arqueológico de Pompeya )

Las figuras representan divinidades —entre ellas Bes y Mercurio—, manos, pies, piñas y racimos de uva. Según los expertos del Parque, se trata de los llamados crepundia, sonajeros con amuletos que se entregaban a los niños como protección. Muchos adultos los conservaban como recuerdos de infancia, sobre todo en una sociedad marcada por la alta movilidad geográfica: esclavos, libertos y comerciantes con frecuencia vivían lejos de sus lugares de origen.

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Un tesoro de 38 monedas de bronce sugiere que sus dueños no pudieron huir

Otro hallazgo central es un conjunto de 38 monedas de bronce conservadas en una cistella, un recipiente vegetal tejido mediante técnica de trenzado cuyos restos fueron analizados en el laboratorio del Parque Arqueológico. Su presencia indica que quienes habitaban la casa no lograron recuperar sus pertenencias antes de la erupción.

Los especialistas manejan dos hipótesis. Si los habitantes estaban en Pompeya cuando ocurrió la catástrofe, pudieron intentar escapar. Si lo lograron, no regresaron a buscar sus bienes. Pero también pudieron haber muerto sin dejar herederos, como registró el historiador romano Publio Cornelio Tácito al mencionar a quienes fallecieron sin descendencia y cuyos bienes quedaron destinados a una refundación de la ciudad que nunca llegó a concretarse.

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La pequeña caja de madera contenía instrumentos empleados para medir, junto con elementos de uso personal (Parque Arqueológico de Pompeya )

Pinturas murales y rastros de obra revelan el estado de la casa en el momento de la erupción

La fachada de la vivienda fue excavada por primera vez en 1912, aunque la atribución a Cornelio Máximo, basada en inscripciones hoy desaparecidas, sigue siendo objeto de debate. Solo ahora, en el marco del proyecto de restauración de la adyacente Insula dei Casti Amanti, los investigadores accedieron a las habitaciones traseras y obtuvieron nueva información sobre el estado del edificio.

“Pompeya no es solo un lugar de grandes obras de arte: es también un lugar en el que los objetos más comunes restituyen la dimensión humana del pasado. No podemos reconstruir con certeza la identidad de quien vivía en la casa, pero estos fragmentos nos acercan a su cotidianidad”, afirmó Gabriel Zuchtriegel, director del Parque Arqueológico, en declaraciones recogidas por Euronews.

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Las estancias donde se ubicaba el armario presentan pinturas murales de cuarto estilo atribuidas al taller de Via di Castricio, lo que denota un nivel socioeconómico elevado. Sin embargo, en el momento de la erupción la casa atravesaba obras de envergadura que afectaban su habitabilidad.

A esto se suma un hallazgo peculiar: dos esqueletos de ratones del género Apodemus sylvaticus —el ratón silvestre— aparecieron dentro de un ánfora en un altillo, de los que se recuperaron 117 fragmentos diminutos.