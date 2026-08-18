La historia desconocida de Juan Bautista Cabral, el héroe afrodescendiente que salvó a San Martín

El historiador Matías González reconstruyó la historia de Juan Bautista Cabral con documentos del Archivo Histórico de Corrientes

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En la memoria colectiva argentina, Juan Bautista Cabral ocupa un lugar reservado a los héroes. Su nombre está asociado para siempre a una escena ocurrida el 3 de febrero de 1813, cuando el entonces coronel José de San Martín quedó atrapado bajo su caballo durante el combate de San Lorenzo y uno de sus granaderos intervino para rescatarlo. Cabral resultó gravemente herido y murió poco después. Desde entonces, su figura quedó ligada a una de las escenas fundacionales de la historia argentina.

Sin embargo, detrás de esa imagen conocida hay una historia mucho menos explorada: quién fue realmente Cabral, cuál era su origen y qué se sabe sobre el hombre que terminó entregando su vida por la causa independentista. El historiador Matías González se dedicó a reconstruir esos aspectos y reunió el resultado de su investigación en el libro Juan Bautista Cabral, el héroe afrodescendiente.

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Durante una entrevista con Infobae al Regreso, González explicó que uno de los principales objetivos de su trabajo fue volver sobre una discusión que durante décadas rodeó la identidad de Cabral. Según sostuvo, documentos conservados en el Archivo Histórico de la provincia de Corrientes permiten aportar nueva evidencia sobre su ascendencia.

“Esta obra trata, sobre todo, sobre la categoría étnica a la que realmente perteneció Juan Bautista Cabral”, explicó el historiador. En ese sentido, señaló que encontró escrituras de compraventa vinculadas con la esclavitud de integrantes de la familia: “Se encontraron las escrituras de compraventa de esclavos, tanto del padre, de la madre y del mismo Juan Bautista Cabral, dando por finalizada una larga discusión de muchas décadas, que lo ubicaba como guaraní o zambo”.

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La investigación sostiene que Juan Bautista Cabral era afrodescendiente e hijo de padre y madre esclavos

Para González, esos documentos permiten sostener que Cabral era afrodescendiente y que nació en un contexto de esclavitud. “Lo cierto es que era cien por ciento afrodescendiente, hijo de padre y madre esclavos. Por ende, Juan Bautista también lo fue”, afirmó.

Un hombre esclavizado que murió por la causa independentista

Ese origen, para el historiador, vuelve todavía más compleja la historia de Cabral. La escena de San Lorenzo no puede entenderse solamente como el acto heroico de un soldado que salvó a su jefe: también representa la paradoja de un hombre sometido por el orden social de la época que terminó muriendo en una lucha que sería reivindicada como parte de la construcción de la patria.

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“Es una de las grandes paradojas: cómo un hombre afrodescendiente, esclavo, sometido por este país donde él había nacido, luego fue, luchó y ofrendó su vida por la patria y por ese país que lo tenía a él esclavizado”, sostuvo González. Para el investigador, esa contradicción no disminuye el valor de su acción, sino que permite dimensionarla de otra manera.

La historia de Cabral, además, está atravesada por distintas capas de tradición. Con el paso de las generaciones, algunos elementos de su biografía se incorporaron al relato popular hasta convertirse en parte de una versión prácticamente indiscutida. González propone volver sobre esos episodios y separar la documentación histórica de aquello que fue agregado posteriormente.

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Qué ocurrió realmente en San Lorenzo

El episodio central de la vida de Cabral ocurrió el 3 de febrero de 1813, durante el combate de San Lorenzo. Las tropas de San Martín se enfrentaron allí con fuerzas realistas y, en medio de la acción, el caballo del entonces coronel cayó sobre él. Según la reconstrucción histórica que defiende González, Cabral intervino para ayudarlo y recibió dos heridas que terminarían provocándole la muerte.

Juan Bautista Cabral murió después de rescatar a José de San Martín durante el combate de San Lorenzo del 3 de febrero de 1813

El investigador sostiene que existe un documento particularmente relevante para reconstruir lo sucedido: una carta enviada por el propio San Martín al Triunvirato después del combate. “Fue atravesado por dos heridas y también utilizó aquella famosa frase: ‘Viva la patria, muero contento, hemos batido al enemigo’”, relató González. Y agregó: “Yo no tengo por qué no creer al general San Martín. Está documentado, está la carta”.

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La tradición también atribuyó a Cabral una frase pronunciada en guaraní. González cuestiona esa versión y plantea una razón concreta: si San Martín fue quien dejó por escrito el episodio, difícilmente podría haber reproducido en castellano una expresión que no comprendiera.

“No era guaraní, era afrodescendiente. Si bien estoy seguro de que conocía el idioma guaraní porque estaba en contacto con otros criados de la familia Cabral, el entonces coronel San Martín no sabía guaraní. Por ende, si él escuchó esa frase en guaraní, no la hubiera podido luego escribir en castellano”, explicó.

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Cabral no fue sargento

Otro de los elementos que González busca revisar es el rango militar que la tradición le atribuyó a Cabral. En monumentos, escuelas, canciones y relatos históricos aparece habitualmente como “el sargento Cabral”. Sin embargo, el historiador sostiene que esa jerarquía no se corresponde con la documentación que analizó.

“Él no fue sargento ni antes del combate, ni durante el combate, ni después del combate”, aseguró. Según explicó, en la carta enviada después de San Lorenzo, San Martín se refiere a él como “el granadero Juan Bautista Cabral”.

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Los documentos hallados sobre la familia Cabral reabren la discusión sobre su origen y descartan que fuera guaraní o zambo

Para González, el título de sargento fue incorporado posteriormente como parte de la construcción simbólica de su figura. “La cuestión de la sargentía es un elemento simbólico que le dio el pueblo y quedó impuesto por tradición. Pero fue un soldado raso”, afirmó.

La distinción no es menor para el historiador. Su investigación intenta recuperar al hombre detrás del personaje construido por la memoria nacional: un soldado afrodescendiente, nacido en un contexto de esclavitud, que participó de la batalla y murió después de intervenir para salvar la vida de San Martín.

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El héroe que quedó en la memoria argentina

A más de dos siglos de San Lorenzo, la figura de Cabral continúa presente en calles, escuelas, monumentos y espacios militares de todo el país. Para González, esa permanencia demuestra que, más allá de las discusiones historiográficas, existe un reconocimiento popular muy fuerte hacia su figura.

“Es enorme el reconocimiento que tiene en cada una de las ciudades y pueblos que he visitado. Hay un respeto enorme por parte de la población argentina”, contó. Y destacó especialmente el vínculo de la sociedad con los Granaderos a Caballo, la formación militar creada por San Martín.

La investigación busca, en ese contexto, ampliar la mirada sobre Cabral y devolverle una dimensión que durante mucho tiempo quedó relegada. No se trata solamente de recordar al hombre que salvó a San Martín, sino también de preguntarse quién era ese soldado, de dónde provenía y cuál era la sociedad en la que vivió.

Matías González cuestionó la versión que atribuye a Cabral una frase en guaraní porque San Martín no sabía ese idioma

La propuesta de convertir el 3 de febrero en el Día del Amigo

Durante la entrevista surgió además una propuesta vinculada con la fecha del combate de San Lorenzo. Gonzalo Aziz planteó resignificar el 3 de febrero y convertirlo simbólicamente en el Día del Amigo a partir del vínculo entre Cabral y San Martín.

“Me parece que este es un gesto tremendo en la historia de don José de San Martín”, sostuvo Aziz. Y explicó que, aunque el 17 de agosto se recuerda la muerte del Libertador, su historia podría haber sido muy diferente si aquel episodio de 1813 no hubiera ocurrido: “San Martín no hubiese llegado a morir en Francia si el sargento Juan Bautista Cabral no le hubiese salvado la vida aquel día de febrero de 1813, que para mí debió haber sido el Día del Amigo”.

González coincidió con la propuesta y volvió a poner el foco en el significado de aquel acto. “No hay mejor día para conmemorar en nuestro país el Día del Amigo, en conmemoración a aquel gran gesto heroico que tuvo el gran héroe Juan Bautista Cabral, salvando la vida de nuestro máximo prócer argentino”, afirmó.

La propuesta es simbólica, pero vuelve a colocar en el centro una escena que forma parte de la historia argentina desde hace más de dos siglos. Y la investigación de González agrega otra pregunta a ese episodio conocido: quién fue, en realidad, aquel hombre que se interpuso entre la muerte y San Martín y terminó pagando con su propia vida.

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