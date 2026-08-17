Un historiador explicó cómo pensaba San Martín y por qué fue mucho más que un militar: “Nadie cruza los Andes sin posiciones políticas fuertes”

El historiador explicó que San Martín tomó decisiones sobre la organización de los territorios emancipados, la igualdad y la defensa de la soberanía

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Este lunes 17 de agosto, feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, Argentina recuerda al Libertador a 176 años de su fallecimiento, ocurrido en Francia en 1850. En el marco de esta fecha patria, Infobae estrenó el pasado 14 de agosto “El Libertador”, un cortometraje que recrea el histórico encuentro que San Martín mantuvo con Domingo Faustino Sarmiento en Francia en 1846. A propósito de la conmemoración y del estreno de la producción, el historiador Pablo Borda habló en Infobae a la Tarde sobre las ideas y decisiones que marcaron la vida del prócer.

San Martín suele aparecer en la memoria colectiva como el general que cruzó los Andes, liberó Chile y Perú y luego se retiró de la vida pública. Pero su trayectoria también estuvo atravesada por decisiones sobre la organización de los territorios emancipados, la igualdad y la defensa de la soberanía. Para Borda, separar al Libertador de esas discusiones implica dejar afuera una parte fundamental de su historia. “San Martín es mucho más político de lo que algunos se plantean”, sostuvo.

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Las decisiones detrás de la campaña de los Andes

La imagen de San Martín como un militar alejado de las disputas de su tiempo se consolidó con los años. Sin embargo, su propia trayectoria muestra que la campaña libertadora estuvo acompañada por decisiones concretas y por una determinada concepción sobre cómo debía organizarse la sociedad después de la independencia.

Como gobernador intendente de Cuyo, San Martín organizó recursos humanos, económicos y materiales para formar el Ejército de los Andes

“Nadie se plantea una campaña contra un imperio, nadie cruza los Andes con cinco mil soldados, nadie enfrenta traidores si no tiene posiciones políticas fuertes”, afirmó Borda. El historiador recordó que San Martín tuvo adversarios y fue cuestionado durante su propia vida, incluso por decisiones tomadas durante su gestión en Cuyo y sus campañas militares.

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Para Borda, la transformación del general en una figura de consenso ocurrió principalmente después de su muerte, cuando su imagen comenzó a ocupar un lugar central en la construcción de una identidad nacional. Esa mirada terminó dejando en segundo plano algunas de las posiciones que había sostenido durante su vida.

Cuyo: organizar un ejército y transformar una provincia

Una de las etapas más reveladoras fue su gestión como gobernador intendente de Cuyo. Desde Mendoza, San Martín tuvo que organizar los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para poner en marcha el Ejército de los Andes. El esfuerzo involucró a buena parte de la sociedad y convirtió a la región en la base de una campaña que cambiaría el curso de la independencia sudamericana.

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Borda destacó las medidas destinadas a fortalecer la producción y garantizar el abastecimiento de las tropas, además de decisiones que afectaron a los realistas y beneficiaron a sectores de menores recursos. Entre ellas mencionó el reparto de tierras confiscadas y el impulso a la producción necesaria para sostener el esfuerzo militar.

Pablo Borda afirmó que José de San Martín fue mucho más que un militar y sostuvo que el cruce de los Andes exigió posiciones políticas fuertes (Infobae en Vivo)

La experiencia de Cuyo permite observar, según el historiador, que San Martín no pensaba la independencia como una cuestión exclusivamente militar. Para sostener el proyecto necesitaba un Estado capaz de reunir recursos, organizar la producción y movilizar a la población.

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Igualdad y participación de los sectores populares

Esa dimensión también aparece en su posición frente a los soldados de origen africano que integraron los ejércitos revolucionarios. Borda recordó que San Martín defendía que pudieran acceder a los mismos cargos que los soldados blancos y cuestionaba que el origen racial determinara sus posibilidades dentro de las fuerzas.

El historiador también destacó las medidas impulsadas durante la campaña al Perú, donde San Martín buscó modificar algunas instituciones heredadas del orden colonial. Su relación con las élites criollas fue compleja porque parte de esos sectores temía que la movilización de indígenas, esclavos y otros grupos populares pudiera producir cambios sociales profundos.

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En esa lectura, la independencia no terminaba con la derrota del poder español. También abría una discusión sobre qué sociedad debía construirse después de la emancipación y quiénes debían formar parte de ella.

La campaña de los Andes respondió a un proyecto de independencia continental que buscó liberar Chile y avanzar sobre Perú (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación con Rosas y la defensa de la soberanía

La relación de San Martín con Juan Manuel de Rosas es uno de los episodios que más se alejan de una imagen simplificada del prócer. Durante sus últimos años en Europa, el Libertador siguió con atención los conflictos que atravesaban al Río de la Plata y respaldó la posición de la Confederación frente a los bloqueos de Francia y Gran Bretaña.

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“En 1838, frente al bloqueo francés, San Martín apoya a Rosas y se ofrece como militar para defender la patria. En 1845, ante el bloqueo anglofrancés, también se opone a la libre navegación y al libre comercio de los ríos interiores”, explicó Borda.

Para el historiador, ese respaldo estaba relacionado principalmente con la defensa de la soberanía. San Martín podía tener diferencias con la política interna de Rosas, pero consideraba prioritario rechazar la intervención de las potencias europeas y preservar la autonomía de los territorios americanos.

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Esa posición también explica por qué resulta difícil trasladar su figura de manera directa a las discusiones políticas actuales. Sus decisiones respondieron a conflictos concretos de su época y estuvieron marcadas por una preocupación central: preservar la independencia alcanzada frente a nuevas formas de dominación.

San Martín apoyó a Juan Manuel de Rosas frente a los bloqueos de Francia y Gran Bretaña por su prioridad en la defensa de la soberanía

Una independencia que no terminaba en las fronteras argentinas

El proyecto de San Martín tampoco estaba limitado a las Provincias Unidas. La campaña de los Andes formaba parte de una estrategia continental que buscaba liberar Chile y avanzar sobre Perú, donde permanecía el principal poder español en Sudamérica.

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“San Martín pensaba en la patria grande en un sentido muy real”, sostuvo Borda. La independencia de los distintos territorios estaba vinculada dentro de una misma estrategia y esa visión explica buena parte de sus decisiones, así como sus diferencias con otros dirigentes revolucionarios.

Sus enfrentamientos con los hermanos Carrera en Chile y su posterior encuentro con Simón Bolívar en Guayaquil fueron algunos de los episodios que marcaron esa etapa. Después de Guayaquil, San Martín se retiró de la escena política y militar americana y comenzó su vida definitiva en Europa.

El día que San Martín y Sarmiento quedaron solos

Fue durante ese exilio cuando ocurrió uno de los encuentros más singulares de su vida. El 24 de mayo de 1846, Domingo Faustino Sarmiento llegó hasta Grand Bourg, Francia, para conocer personalmente al general. Sarmiento tenía 35 años y San Martín, 68. La conversación se extendió durante horas y el propio sanjuanino dejó constancia de que habían pasado solos un día entero.

Infobae estrenó el cortometraje El Libertador, que recrea el encuentro de San Martín y Sarmiento en Francia en 1846 con imágenes generadas con inteligencia artificial

Sarmiento quedó profundamente impresionado por aquella jornada y posteriormente escribió sobre el encuentro. En sus recuerdos aparece un San Martín alejado de los escenarios de la independencia, pero todavía profundamente interesado por los acontecimientos de América y dispuesto a volver sobre los episodios que habían marcado su vida.

Esa escena es la que recupera “El Libertador”, el cortometraje estrenado por Infobae el 14 de agosto. La producción recrea el encuentro mediante imágenes generadas con inteligencia artificial y cuenta con las voces de Arturo Puig como San Martín y Juan Leyrado como Sarmiento.

El estreno, realizado pocos días antes del feriado, propone recuperar una escena íntima de la vida del prócer y volver a mirar su figura desde otro ángulo. En esa misma línea, el análisis de Borda permite acercarse a un San Martín que no fue solamente el general de la campaña de los Andes, sino también un hombre que tomó decisiones, enfrentó conflictos y sostuvo una determinada concepción sobre la independencia, la soberanía y la sociedad que debía surgir después de ella.

A 176 años de su muerte, esa dimensión de su legado continúa formando parte de las discusiones sobre la historia argentina y latinoamericana.

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