“¡Oh, mierda!”: las últimas palabras de Brandon Swanson mientras hablaba con sus padres para pedirles ayuda antes de desaparecer

Imagen de Brandon Swanson difundida tras su desaparición

Durante 47 minutos, Brandon Swanson habló por teléfono con sus padres mientras caminaba completamente a oscuras por los campos de Minnesota, intentando desesperadamente encontrar el camino de regreso a casa. Era la madrugada del 14 de mayo de 2008. El estudiante de 19 años acababa de quedar atrapado con su auto en una zanja en medio de una zona rural y, convencido de que estaba cerca de su vivienda, decidió seguir a pie guiándose apenas por unas luces lejanas mientras sus padres recorrían las rutas tratando de encontrarlo.

En medio de la conversación, Brandon hizo silencio de golpe y dijo: “¡Oh, mierda!”. La llamada se cortó. Nunca más volvió a responder. Horas después, la policía descubrió que el joven estaba en realidad a unos 30 kilómetros del lugar donde creía estar, un error que desvió por completo los primeros esfuerzos de búsqueda y convirtió el operativo en una carrera contrarreloj y a ciegas.

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A pesar de los rastrillajes con perros, helicópteros y buzos en los ríos cercanos, jamás encontraron su cuerpo. El auto seguía intacto en la zanja, sin señales de violencia ni pistas claras sobre lo ocurrido. Con el paso de los años, la desaparición de Brandon Swanson se convirtió en uno de los misterios más inquietantes de Estados Unidos y terminó impulsando cambios en las leyes de Minnesota, al exponer las graves fallas en los protocolos de búsqueda durante las primeras horas críticas.

Así fue encontrado su auto

El último viaje

Brandon Swanson nació el 30 de enero de 1989 en Marshall, Minnesota. Era el mayor de dos hermanos y en la escuela se destacaba por su inteligencia, su sentido del humor y su interés por la lectura. Desde temprana edad se mostró como un buen alumno y siempre tuvo un buen rendimiento en las aulas. Además, siempre tuvo un vínculo muy cercano con su familia.

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El 13 de mayo de 2008, Brandon terminó el semestre en el campus del Instituto de Educación Superior Técnica y Comunitaria del Oeste de Minnesota, donde estudiaba tecnología aplicada a aerogeneradores. Tenía 19 años, vivía con sus padres en Marshall y quienes lo conocían lo describían como un joven tranquilo, responsable y muy familiarizado con las rutas rurales del suroeste de Minnesota. Esa noche salió a celebrar el cierre de clases con amigos y participó de dos reuniones antes de emprender el regreso a casa. Los amigos reconocieron que había tomado algunos tragos, pero no la cantidad para embriagarse.

Cerca de la medianoche, Brandon emprendió el regreso a Marshall, un recorrido de aproximadamente 48 kilómetros. En lugar de seguir la autopista principal, optó por desviarse por caminos rurales de ripio, una elección común entre quienes conocían bien las rutas secundarias de esa zona agrícola y poco iluminada de Minnesota.

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Poco antes de las dos de la madrugada, su auto (un Chevrolet Lumina color gris), terminó atrapado en una zanja al costado de uno de esos caminos. El accidente no fue grave y Brandon salió ileso. Desde allí mismo llamó a sus padres desde su celular para pedirles ayuda: les dijo que creía estar cerca de Lynd, una pequeña localidad ubicada al sudoeste de Marshall, donde vivían. Annette y Brian Swanson salieron inmediatamente a buscarlo mientras seguían hablando por teléfono con él. Durante los siguientes 47 minutos intentaron encontrarse en medio de la oscuridad. Brandon trató de hacerse visible encendiendo y apagando las luces del auto, mientras sus padres recorrían lentamente las rutas esperando distinguirlas a la distancia. Pero nunca lograron verse. Tampoco Brandon pudo reconocer la camioneta familiar. La confusión aumentaba a medida que pasaban los minutos y ninguno entendía por qué seguían sin coincidir si aparentemente estaban en el mismo lugar...

Se perdió a los 19 años

En un momento, frustrado por no poder ubicarse, Brandon decidió salir del auto y continuar a pie. Decía que a lo lejos distinguía algunas luces y estaba convencido de que pertenecían a la ciudad vecina, por lo que pensó que caminando unos minutos llegaría a un lugar más fácil de ubicar y, al fin, poder reunirse con sus padres. La llamada continuó mientras se internaba en el campo. Según contó luego su padre, Brandon se escuchaba completamente lúcido y tranquilo; incluso describía el terreno que atravesaba, diciendo que había verjas y describía el ruido de agua cercana. Poco después de las 2:30 de la madrugada, cuando ya llevaban 47 minutos hablando, todo cambió de golpe.

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En medio de la conversación, Brandon se calló de golpe y solamente dijo: “¡Oh, mierda!”. La línea seguía conectada, pero ya no se escuchó nada más. Sus padres intentaron volver a llamarlo una y otra vez, sin obtener respuesta. Nunca volvieron a tener contacto con él.

Rango de búsqueda de Brandon

A la mañana siguiente, la desaparición fue denunciada ante la policía de Lynd, aunque la reacción inicial de las autoridades indignó más tarde a la familia. Según contó más tarde Annette Swanson, su madre, los agentes minimizaron la situación y les dijeron que no era extraño que un joven de esa edad permaneciera fuera toda la noche después de una celebración universitaria.

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Horas más tarde, los registros del teléfono celular revelaron que Brandon no estaba cerca de Lynd, como había creído durante toda la llamada, sino a unos 40 kilómetros al norte, en las inmediaciones de Porter y Taunton. Eso alteró completamente la búsqueda. Los investigadores encontraron el Chevrolet Lumina abandonado en una zanja junto a un camino rural, prácticamente intacto y sin señales evidentes de violencia. Tampoco hallaron huellas claras alrededor del vehículo, ya que la grava suelta y la vegetación dificultaban reconstruir hacia dónde había comenzado a caminar.

La búsqueda tuvo un gran despliegue y se sumaron voluntarios

La búsqueda y las teorías

Con la nueva ubicación confirmada, los investigadores desplegaron un operativo masivo en una extensa área rural atravesada por campos, arroyos y caminos de ripio. Participaron policías de varios condados, voluntarios, perros rastreadores, helicópteros, vehículos todo terreno y equipos acuáticos que recorrieron kilómetros de terreno prácticamente despoblado.

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Uno de los elementos más importantes de la investigación fue el rastro seguido por un perro especializado, que condujo a los investigadores hasta el río Yellow Medicine. Durante un tiempo, la principal hipótesis fue que Brandon cayó accidentalmente al agua mientras caminaba en la oscuridad. Sin embargo, el perro continuó el recorrido más allá del río: cruzó hacia la otra orilla, avanzó por un camino rural y siguió hacia el norte hasta perder completamente el rastro cerca del condado de Yellow Medicine. Ese detalle sembró dudas sobre la teoría del ahogamiento y alimentó nuevas especulaciones.

A pesar de eso, las búsquedas en el río continuaron durante semanas. Se desplegaron botes del Departamento de Recursos Naturales, se instalaron compuertas y los agentes recorrieron las orillas a pie, además de utilizar caballos y vehículos todo terreno en las zonas más difíciles. El nivel del agua había descendido considerablemente desde la noche de la desaparición del joven, lo que en teoría facilitaría encontrar cualquier rastro, pero no apareció ni el cuerpo de Brandon ni ninguna pertenencia.

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El río Yellow Medicine, una de las principales zonas de búsqueda ante la posibilidad de que Brandon hubiera caído en sus aguas

Las búsquedas se retomaron durante los años siguientes, especialmente después de las cosechas y antes de nuevas siembras, cuando el terreno quedaba más despejado. Para 2011 ya se habían revisado más de 120 kilómetros cuadrados, aunque sin resultados concluyentes. En 2010, incluso, la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota asumió formalmente la investigación y comenzó a centralizar y todas las pistas que seguían llegando.

Pese a eso, todo era confuso. No había evidencias concretas sobre qué pasó y el desconcierto convirtió el caso en una incógnita sobre la que se crearon teorías de todo tipo.

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Algunos investigadores aún sostienen que Brandon pudo sufrir un accidente imposible de detectar en medio de la geografía rural de Minnesota, como caer en un pozo, lesionarse gravemente o quedar atrapado en algún sector inundado. Otros consideran que pudo haber intervenido un tercero. Aunque nunca aparecieron pruebas para pensar en un crimen, uno de los comisarios de la investigación del caso admitió que no podía descartarse la posibilidad de que alguien se hubiera cruzado con Brandon mientras caminaba solo en la madrugada.

También surgió la hipótesis de una desaparición voluntaria, aunque sus padres siempre la rechazaron. Insisten en que su hijo no tenía motivos para escapar y recuerdan que, durante toda la llamada, se mostró coherente, orientado y decidido a encontrarse con ellos.

Con el paso de los años, el caso de Brandon Swanson se convirtió en uno de los misterios sin resolver más conocidos de Estados Unidos. Pero además dejó una consecuencia concreta. La indignación de la familia por la reacción inicial de la policía impulsó una reforma legal en Minnesota. Annette y Brian Swanson comenzaron a reunirse con legisladores estatales para exigir cambios en los protocolos de búsqueda de adultos desaparecidos.

Cartel de búsqueda de Brandon

Ley de Brandon

La reacción de Annette Swanson comenzó mucho antes que cualquier debate legislativo. Cuando habían pasado las primeras horas de la búsqueda, escuchó una frase desafortunada de uno de los policías. Eso la marcó: “Su hijo tiene derecho a estar perdido”, le dijeron. Esa respuesta, sumada a la angustia que tenía y a la sensación de que no estaban atendiendo la urgencia, la hizo entender que el sistema no estaba preparado para actuar con la inmediatez que requiere la desaparición de un adulto ante posibles circunstancias de riesgo.

En ese contexto, Annette y Brian Swanson comenzaron a presionar por una ley que no distinguiera entre la desaparición de menores y adultos. El pedido concreto era que toda denuncia activara una respuesta inmediata, sin depender de interpretaciones subjetivas sobre la gravedad del caso. En una reunión clave, Annette llevó su reclamo directamente al legislador estatal Marty Seifert, quien representaba el distrito de Marshall y escuchó de boca de los padres de Brandon todas las fallas que la familia había enfrentado durante el proceso.

A partir de ese encuentro, Seifert impulsó un proyecto de ley para modificar el marco existente del Programa de Niños Desaparecidos del estado, reemplazando el concepto de “niño” por el de “persona”. La iniciativa buscaba cerrar un vacío legal que, en la práctica, permitía demoras o rechazos iniciales en la apertura de investigaciones. En paralelo, el senador Dennis Frederickson presentó una propuesta complementaria para asegurar su avance en ambas cámaras legislativas.

El proyecto fue aprobado y convertido en ley en mayo de 2009 por el gobernador Tim Pawlenty, con la presencia de la familia Swanson en la ceremonia. La norma estableció la obligación de iniciar investigaciones inmediatas en casos de adultos desaparecidos bajo circunstancias potencialmente peligrosas, coordinar de forma rápida entre agencias y eliminar criterios discrecionales que antes podían retrasar la respuesta. La medida entró en vigor en julio de ese mismo año y posteriormente fue replicada en otros estados, consolidándose como una reforma nacida de un caso que expuso fallas estructurales en la respuesta policial inicial.