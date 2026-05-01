Historia

Cobró 30 libras, pero el álbum vendió 45 millones de copias: la historia detrás de la única voz femenina en Pink Floyd

Clare Torry fue convocada como vocalista de sesión para improvisar sobre una pieza instrumental de Richard Wright y su interpretación se convirtió en el alma de The Great Gig in the Sky, incluida en The Dark Side of the Moon

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La canción 'The Great Gig in the Sky' es la única de Pink Floyd protagonizada vocalmente por una artista ajena a la banda, Clare Torry

En la discografía de Pink Floyd, solo una canción tiene la voz principal de una artista ajena al grupo: The Great Gig in the Sky, incluida en el álbum The Dark Side of the Moon, donde la interpretación estuvo a cargo de Clare Torry, cantante británica invitada especialmente para aportar una dimensión vocal inédita en la obra de la banda.

El proceso creativo detrás de un clásico

La génesis de The Great Gig in the Sky responde a la búsqueda de nuevas expresiones sonoras durante la grabación de The Dark Side of the Moon en 1973.

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Richard Wright, tecladista de la banda, compuso originalmente una pieza instrumental centrada en el órgano, concebida para transmitir la tensión y profundidad temática del álbum. Conforme avanzaban las sesiones en los estudios Abbey Road, el grupo identificó la necesidad de incorporar un elemento que intensificara la carga emocional de la composición.

pink floyd
El proceso creativo de 'The Great Gig in the Sky' surgió de la búsqueda de nuevas expresiones sonoras durante la grabación en los estudios Abbey Road en 1973 (Credit Image: © Globe Photos/ZUMAPRESS.com)

Los productores sugirieron sumar una voz femenina, capaz de expresar sensaciones extremas sin recurrir a palabras. Así fue convocada Clare Torry, reconocida por su trabajo como vocalista de sesión en el Reino Unido, quien recibió la indicación de improvisar libremente sobre la base instrumental.

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Torry interpretó tres tomas completas, cada una con matices únicos, y la banda eligió la versión que lograba el dramatismo buscado para la pieza.

Reconocimiento y derechos de autor

Tras la grabación, Clare Torry recibió un pago fijo de 30 libras esterlinas, una suma estándar para músicos de sesión en esa época. Sin embargo, la cantante no tuvo noticia inmediata de que su colaboración sería incluida en el álbum definitivo. Solo al comprar una copia de The Dark Side of the Moon pudo escuchar su intervención, que resultó clave para el carácter final del tema.

Tras descubrir su participación en el álbum, Torry logró en 2005 el reconocimiento legal como coautora de la canción, sentando un precedente en derechos de intérpretes
Tras descubrir su participación en el álbum, Torry logró en 2005 el reconocimiento legal como coautora de la canción, sentando un precedente en derechos de intérpretes

Años más tarde, el uso destacado de su voz en la canción motivó que Torry reclamara reconocimiento como coautora. El caso derivó en un acuerdo extrajudicial alcanzado en 2005, tras el cual su nombre figura oficialmente en los créditos de la obra, sentando un precedente relevante sobre los derechos de los intérpretes en la industria musical.

El impacto de The Great Gig in the Sky en la historia del rock

La integración de la voz de Torry en The Great Gig in the Sky otorgó al tema un lugar singular en el repertorio de Pink Floyd y en la historia del rock. El álbum The Dark Side of the Moon ha vendido más de 45 millones de copias en todo el mundo, según datos de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, consolidándose como una referencia ineludible del género.

'The Great Gig in the Sky' se reconoce como uno de los temas más influyentes de Pink Floyd, en un álbum que vendió más de 45 millones de copias en todo el mundo
'The Great Gig in the Sky' se reconoce como uno de los temas más influyentes de Pink Floyd, en un álbum que vendió más de 45 millones de copias en todo el mundo

Junto a otras piezas emblemáticas del disco, como Money y Time, la canción destaca por su enfoque experimental y su capacidad para transmitir emociones intensas sin letra.

Críticos musicales y estudiosos del rock suelen citar la colaboración de Torry como ejemplo de cómo una contribución externa puede transformar el sentido de una obra y expandir las posibilidades creativas de un grupo ya consolidado.

Legado y vigencia de una interpretación única

Con el paso de las décadas, The Great Gig in the Sky continúa siendo parte fundamental de los conciertos de Pink Floyd y de los proyectos solistas de sus exintegrantes. La interpretación de Clare Torry se ha convertido en referente técnico y emocional para vocalistas de diversos géneros, y su historia es estudiada en contextos académicos y periodísticos como muestra de la relevancia de los músicos de sesión.

pink floyd
La interpretación de Clare Torry en 'The Great Gig in the Sky' es un referente estudiado en la industria musical, evidenciando la importancia y vigencia de los músicos de sesión en el legado del rock (Credit Image: © Globe Photos/ZUMAPRESS.com)

La experiencia de Torry no solo redefinió el perfil de un clásico del rock, sino que también impulsó debates sobre el reconocimiento legal y artístico de quienes aportan a la creación colectiva, subrayando el valor de las colaboraciones inesperadas en la música contemporánea.

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