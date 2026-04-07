La última entrevista de Miguel Ángel de Marco con Infobae: “Desde ya que Alberdi no era un libertario”

A sus 86 años, Miguel Ángel De Marco murió en Buenos Aires el lunes 6 de abril de 2026

La última vez que Miguel Ángel de Marco dialogó con Infobae, el reconocido historiador argentino repasó los momentos clave de la historia nacional y reivindicó la figura de Julio Argentino Roca, analizando los retos de la consolidación estatal y el lugar de la llamada “campaña del desierto”, a partir de su biografía, Roca, sobre el dos presidente de la Nación, publicada por Emecé.

En su última entrevista, De Marco reflexionó sobre el papel de Roca en la construcción de la Argentina moderna, defendió el análisis crítico de las políticas del siglo XIX, y recalcó la dificultad de equiparar contextos históricos con perspectivas actuales. Detalló que la consolidación del Estado argentino implicó decisiones complejas aún debatidas, y subrayó la necesidad de evitar juicios anacrónicos sobre el pasado.

“Está muy bien que se elogie a Roca en su acción gubernativa. Pero estamos hablando de figuras del pasado”, afirmó De Marco. “Cuando me preguntan si veo parecidos entre Roca y el actual presidente, digo que no, que nada, porque no se puede comparar gestiones en circunstancias tan diferentes. Roca es quien termina de cerrar el proceso de construcción del Estado en un país que era casi un desierto, donde había que hacerlo todo, empezando por asegurar el territorio”.

El debate sobre la figura de Roca

El historiador rechazó paralelos automáticos entre líderes históricos y actuales. “Son dos visiones de país. En cuanto al gobierno anterior, se lo estigmatizaba esencialmente por el tema de la ocupación del desierto, de la campaña contra los indios. Era una situación histórica completamente diferente”. Analizando la revisión contemporánea , De Marco señaló: “La posición en todo el mundo hacia las tribus indígenas era la misma”. Añadió: “Hoy en cambio no querríamos proceder de tal manera, pero la gente en aquella época quería poder vivir sin temor”.

Durante la conversación con Claudia Peiró, reiteró la importancia de analizar el pasado en su propio contexto. “No se puede comparar gestiones en circunstancias tan diferentes”, insistió. Además, recordó la visión futurista de quienes protagonizaron el siglo XIX. “Esa generación quería construir casi de la nada una Nación rica que desarrollara sus recursos naturales, con inmigración… Tenían una mirada idílica de un país futuro”.

La última entrevista de Miguel Ángel De Marco fue realizada por Claudia Peiró en julio de 2024, a propósito de la publicación del libro 'Roca'

La cuestión de los pueblos indígenas

De Marco abordó el tema de los pueblos originarios y los conflictos en la frontera del siglo XIX. Explicó: “En el pasado hubo una actitud belicosa por el temor a los malones, pero también con la finalidad estratégica de habilitar espacios vacíos del territorio para el desarrollo del país, el uso de los recursos naturales, el fomento de la inmigración, la construcción de caminos, la expansión del ferrocarril”. El historiador también puso en perspectiva la realidad actual de los pueblos originarios: “Por otra parte, las tribus aborígenes que hoy existen en el país son muy maltratadas. Recordemos que hace pocos años hubo denuncias de aborígenes de Chaco y Formosa por la situación social dramática que vivían y no fueron atendidos”. Sobre las campañas del siglo XIX, subrayó su finalidad estratégica: “Por ejemplo, cuando se lo critica a Roca por alentar a las oligarquías provinciales, no se tiene en cuenta que esa era la única manera de ocupar un país desierto e invertebrado”.

Roca y el liberalismo del siglo XIX

Consultado acerca del ideario liberal, De Marco fue claro: “Construyó un estado liberal. Pero la filosofía liberal da para mucho y una cosa es el concepto alberdiano y otra ciertas corrientes actuales. Desde ya que Alberdi no era un libertario”. A su vez, resaltó la influencia de Juan Bautista Alberdi en la figura de Roca. “Roca había leído toda la obra de Alberdi, y como presidente la hizo publicar completa. Le tenía mucha admiración. Roca fue la figura que puso en plena práctica las ideas de Alberdi, con los medios de la época. Y las limitaciones”.

El autor describió el papel de Roca como estadista: “Roca fue quien construyó el Estado, mejor dicho quien completó esa obra, que desde Caseros se venía intentando. Costó décadas afianzarlo”. Una de las cifras principales de su gestión referidas fue el avance de la infraestructura: “En aquel momento, no hubo una sola región del país, por apartada que esté, en la cual no se estuviera inaugurado, o no estuviera en vías de construcción, una escuela primaria o superior, o de enseñanza agrícola, un ferrocarril, un camino, un puente, un puerto, una línea telegráfica, un hospital, un cuartel”.

La relación entre Roca y el ideario liberal de Juan Bautista Alberdi es central en la biografía escrita por De Marco

Prensa y poder en tiempos de Roca

El antagonismo con el mitrismo fue una marca de época. “Eran expresiones de circunstancia. Eso de la divisa punzó era porque originariamente Roca era federal, por la amistad de su padre con los gobernadores de Tucumán, además de que él fue oficial del ejército de la Confederación contra Mitre. Encarnaba una postura más provincial que porteña”. Según De Marco, el tono de la rivalidad entre Roca y Mitre fue elevado: “Durante la Guerra del Paraguay, siempre hablaba en términos muy negativos de Mitre. Con el paso del tiempo iban a llegar a coincidencias. La historia no es algo canónico que se puede describir como una ciencia exacta. Está hecha de experiencias de vida humanas”.

El historiador trazó un paralelo entre las prácticas políticas de antaño y las actuales. “Me llamó la atención el hecho de que, en la primera campaña presidencial de Roca, sus adversarios le hacían mandar falsos telegramas desde el interior pidiéndole que se baje de la competencia. Son métodos muy parecidos a los de ahora con las redes”. Y sobre los medios de la época, explicó: “La prensa de la época de Roca era tremendamente bravía. Nos quejamos de la prensa actual, de que se les va la mano, pero la de aquella época no dudaba en lanzar agravios e injurias. En contraste con los tiempos de Rosas, había una libertad de prensa bastante irrestricta”.

El legado de Miguel Ángel De Marco

Al comparar la suya con otras biografías de Julio Argentino Roca, De Marco distinguió su aporte: “Bueno, está por un lado la obra icónica de Félix Luna, Soy Roca, pero es literatura y es ficcional. Las demás biografías son muy antiguas o no son integrales o son demasiado sucintas. Alguien dijo que parecía que, cuando llegaban a los años 80, los historiadores dejaban de escribir. Hay poco sobre esa etapa”.

Sobre su labor en ese entonces, julio de 2024, reveló: “Por lo general, cuando presento un libro ya anuncio el próximo. Escribo rápido. Eso es resultado de mis años de trabajo como periodista; fui jefe de edición en el diario La Capital de Rosario durante mucho tiempo. Quiero escribir la biografía de Alberdi. También estoy pensando en escribir mis memorias.”