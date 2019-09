Previamente a esa visita, yo ya me había carteado con él, pero no lo conocía… así que me presenté. Le digo: "No sé si usted se acuerda General, pero yo participé en la conspiración de los bebés". Perón, palmeándome la espalda, respondió: "Cómo no me voy acordar m'hijo! Si allí anduvo Jorsiomo, el hijo de un gran amigo mío! Cosas de muchachos….Pase m'hijo siéntese!"