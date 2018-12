Pero si de enfrentamientos hablamos, el de Juan Domingo Perón como presidente ocupa un lugar de privilegio. Durante su primera presidencia no hubo graves contratiempos con la iglesia, salvo uno cuando Perón le otorgó la personería jurídica a la Escuela Científica Basilio y le brindó el permiso policial para hacer un acto en el Luna Park, bajo el desafiante lema de "Jesús no es Dios". Perón se enfureció por el escándalo que armaron los católicos que fueron a copar el estadio. Visiblemente contrariado, se recluyó en su quinta de San Vicente para no recibir a monseñor Eugenio Ruffini, que llegaba a Buenos