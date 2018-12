La reunión de la Conferencia Episcopal con Macri será un encuentro meramente protocolar, en el que el Presidente no hará más esfuerzos que expresar sus buenos deseos a los obispos liderados por monseñor Oscar Ojea, y este le responderá en el mismo sentido. No más que eso. Es que la sintonía de Macri con la Iglesia no pasa en estos días por su mejor momento: diferencias, críticas, asperezas, desconfianza, gestos suspicaces y cierto malestrar percibe el Gobierno de parte de la Iglesia por varios hechos que se vieron en los últimos días.