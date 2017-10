El sí los reconoció, pero decidió darles una lección. No era venganza porque no había rencor en su ánimo. Los acusó de ser espías y les exigió traer al hermanito menor, Benjamín, como prueba de su honestidad, mientras uno de ellos quedaba en Egipto en calidad de rehén. Ellos comprendieron que esto era un castigo divino: "Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos; por eso ha venido sobre nosotros esta angustia".