De todas maneras, su diploma fue rechazado. En junio de 1922, se defendía ante un periodista. "Mi elección es pura. Mi campaña electoral no adolece de ningún vicio. He dado 300 conferencias. ¿Para qué más engrudo y para qué más programas? La cámara anula la elección por 'decoro' ¿En la levita del electo, en las artimañas electorales que la preceden, en la acción histórica del nepotismo, en la tontera absoluta y religiosa? Si eso es el decoro, yo carezco de decoro. Ninguna de esas taras es la mía. Sólo mi franqueza me ha sido perjudicial. Tal vez me haya hecho mal mi desaliño, tal vez mi inteligencia".