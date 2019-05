Si bien Larrea no asistió al Cabildo del 22 de mayo, figura entre los nominados a la Primera Junta. La influencia de Martín de Álzaga había logrado ubicar a Mariano Moreno (su abogado) como secretario, y a Juan Larrea y Domingo Matheu entre los miembros de la Junta, a pesar de ser españoles. Pronto Larrea se convirtió en el consejero económico de Mariano Moreno, a cuyo bando adhirió desde un primer momento, en oposición a Cornelio Saavedra. El voto de Larrea resultó decisivo para la ejecución de los rebeldes en Córdoba, que incluía el fusilamiento de Liniers. También participó en la expulsión del ex virrey Cisneros, aprovechando para enviar mercaderías de su propiedad (sin pagar flete) en la misma nave que llevaba al ex virrey de vuelta a España. Saavedra lo acusó de aprovechar su posición en el gobierno para hacer negocios en beneficio propio.