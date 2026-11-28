BC-HBRNI-FULL-DECENTRALIZING-ORGANIZATION-ART-NYTSF — The Risks of Decentralizing Your Organization. (Tony Cenicola/The New York Times) — ONLY FOR USE WITH ARTICLE SLUGGED — BC-HBRNI-FULL-DECENTRALIZING-ORGANIZATION-ART-NYTSF — OTHER USE PROHIBITED.

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De HBR.org

Unilever. Citigroup. Philips. Estas son solo algunas de las grandes empresas que recientemente se han reestructurado para otorgar a sus unidades de negocio una mayor autonomía, al tiempo que simplifican las estructuras de gestión corporativa.

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Los últimos años han estado marcados por una cascada de presiones externas: trastornos en la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19, incertidumbre geopolítica generalizada y el creciente impulso de la inteligencia artificial. Cuando esas complejidades externas se acumulan y, al mismo tiempo, las empresas deben lidiar con negocios complejos que involucran a diferentes clientes, competidores, ritmos de innovación y estructuras de márgenes bajo un mismo techo, es casi imposible tomar buenas decisiones rápidamente. Ahí entra en juego el modelo de unidades de negocio.

El modelo de unidades de negocio no es nuevo. En las grandes empresas, es un paso lógico que otorga a las unidades de negocio una mayor responsabilidad por los resultados y mantiene las operaciones bien estructuradas.

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He trabajado con muchas empresas que están adoptando un modelo de unidades de negocio para tomar decisiones más rápidas, ser más ágiles y mantener el negocio más cerca de los clientes. En el proceso, he identificado tres desafíos comunes.

1. Los directores generales no están preparados para el puesto.

En la transición hacia un modelo de unidades de negocio, los líderes que ascienden al puesto más alto suelen ser promovidos en función de su éxito en una sola función. Por ello, aportan una competencia bien desarrollada en su área de especialización, pero no están necesariamente preparados para operar como líderes de negocio de principio a fin.

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El puesto de gerente general no es fácil de cubrir, y pocas empresas que están adoptando un modelo de unidades de negocio cuentan con un grupo sólido de personas preparadas para el cargo. Un verdadero gerente general es el líder responsable del negocio, no simplemente el coordinador de sus funciones. Las empresas que están dando el paso hacia un modelo de unidades de negocio deben estar muy atentas a cómo apoyar a esta primera generación de gerentes generales y cómo construir una nueva trayectoria profesional para los que vendrán después.

Para desarrollar la primera ola de gerentes generales, se debe planificar una capacitación específica, un programa de formación profesional y la incorporación de talento externo.

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En primer lugar, la capacitación: los nuevos gerentes generales necesitarán una mejora inmediata de sus habilidades y el desarrollo de capacidades en los procesos centrales que impulsan los resultados, tales como la planificación empresarial integrada, la gobernanza de la innovación, la gestión financiera y el desarrollo de estrategias de capital.

A continuación, la formación profesional. Los gerentes generales de primera generación deben apoyarse en los líderes funcionales del centro corporativo; por ejemplo, si se enfrentan a decisiones importantes relacionadas con la cadena de suministro, podrían recibir la orientación de un ejecutivo con amplia experiencia en este ámbito que brinde apoyo a todas las unidades de negocio.

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Y, por último, hay argumentos a favor de incorporar de manera selectiva talento externo --directores generales con experiencia de otras empresas que hayan trabajado en este modelo y sepan cómo luce lo "correcto"-- para liderar el camino a seguir, modelar los comportamientos adecuados y establecer un estándar de lo que se espera en los primeros años de la transición de una unidad de negocio.

Al mismo tiempo que apoyas al gerente general de primera generación, también querrás empezar a pensar en cómo las próximas generaciones de líderes de las unidades de negocio se prepararán para el cargo.

2. Los directores generales están aún menos preparados para la IA.

Las unidades de negocio se crean para impulsar el desempeño, pero el modelo no les proporciona a los directores generales mucha capacidad para anticiparse a lo que se viene. Los líderes que ya están teniendo problemas con los fundamentos del trabajo tienen poco margen para considerar cuestiones sobre cómo la IA transformará su negocio.

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La estrategia de IA es competencia del nivel ejecutivo. El equipo ejecutivo debería analizar todas las unidades de negocio y el panorama competitivo para explorar preguntas como: ¿En qué áreas la IA va a crear o erosionar nuestra ventaja competitiva? ¿Cómo preparamos a la fuerza laboral para dar el giro hacia el futuro del trabajo?

3. Un centro corporativo desmantelado es un lastre.

El cambio hacia las unidades de negocio a menudo desencadena un éxodo de talento del centro. Los mejores profesionales siguen las oportunidades profesionales hacia las unidades de negocio, dejando atrás funciones vacías de contenido.

Reducir el centro es apropiado; eliminarlo, no. Las mejores empresas mantienen un centro corporativo sólido que puede:

-- Asignar mandatos claros para temas que no pueden descentralizarse (como la geopolítica, el cumplimiento normativo, los sistemas fundamentales y la IA, tal como se mencionó anteriormente)

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-- Potenciar a los expertos internos con profundo conocimiento en áreas donde la capacidad es escasa

-- Ofrecer servicios compartidos, según sea necesario, a las unidades de negocio

En esencia, el centro corporativo debe ser un grupo de expertos pequeño pero poderoso y flexible que se adapte según sea necesario para apoyar a las unidades de negocio que más atención y apoyo requieran.