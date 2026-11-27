BC-HBRNI-1100-RETHINK-AI-OVERSIGHT-ART-NYTSF — Why leaders need to rethink their approach to AI oversight. (Tony Cenicola/The New York Times) — ONLY FOR USE WITH ARTICLE SLUGGED — BC-HBRNI-1100-RETHINK-AI-OVERSIGHT-ART-NYTSF — OTHER USE PROHIBITED

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De HBR.org

Cuando los empleados tardan en adoptar la IA, los líderes pueden sentirse tentados a imponer más supervisión, mandatos y reglas. Sin embargo, estas medidas pueden resultar contraproducentes. Los empleados que temen las consecuencias de cometer errores al usar la IA pueden eludir las herramientas y políticas aprobadas en lugar de cumplirlas. Los líderes, a su vez, interpretan esas soluciones alternativas como evidencia de que se necesitan controles aún más estrictos.

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Esa es la trampa del control de la IA: un círculo vicioso de mayor supervisión gerencial para impulsar la adopción de la IA, que se enfrenta a una creciente resistencia por parte de los empleados. Es costoso, desmoralizador y contraproducente. Nuestra investigación lo confirma: El Índice TrustID de Deloitte analiza la confianza a gran escala, llegando a decenas de miles de empleados y clientes cada mes. Cuando los empleados carecen de autonomía, solo el 10 por ciento se siente motivado para trabajar para su empleador, y más de la mitad busca activamente un nuevo empleo.

Tanto los líderes como los empleados caen en la trampa del control como respuesta a la incertidumbre.

Los líderes pueden responder a su incertidumbre añadiendo controles: rastros de auditoría, etapas de aprobación, seguimiento del uso y requisitos de autorización antes de que se entregue el trabajo asistido por IA. Los empleados responden a su incertidumbre protegiéndose a sí mismos: guardando silencio sobre el uso de la IA, eludiendo los pasos de aprobación y realizando el trabajo donde nadie los observa. Los líderes también lo hacen y pueden sentir que tienen justificación para ello. La diferencia radica en el poder que confiere el cargo: los líderes deciden qué se considera una infracción, por lo que sus propias soluciones alternativas nunca se califican como tales.

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La evidencia sugiere que este impulso de añadir controles se está intensificando. A principios de 2023, solo el 10 por ciento de los empleadores contaba con una política que regulara el uso de la IA generativa por parte de los empleados. Para 2024, el 44 por ciento ya la tenía. Una vez que las políticas están en vigor, a menudo se hacen cumplir mediante solicitudes de aprobación de herramientas, controles de acceso, monitoreo, auditorías y revisiones por parte de los gerentes.

La brecha comienza con una diferencia en lo que cada parte puede ver. La mayoría de los empleados dicen que son productivos, pero solo una pequeña minoría de líderes afirma tener plena confianza en que sus equipos lo sean. Esa incertidumbre puede hacer que el control se perciba como una gestión prudente, incluso cuando el comportamiento que genera se acerca más a la autoprotección que a la resistencia.

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Los líderes deben comprender que muchos de los comportamientos que consideran resistencia son, en realidad, formas de autoprotección de los empleados: fingir que usan la IA cuando no están seguros de cómo hacerlo, ocultar su uso real por temor a que signifique más trabajo o ponga en riesgo su empleo, o recurrir a una "IA invisible" no autorizada porque las herramientas aprobadas no son suficientes o no se supervisan tan de cerca.

Este comportamiento no se limita a los trabajadores de primera línea ni a los empleados de menor jerarquía. Nuestra investigación revela que los líderes de alto nivel son un 40 por ciento más propensos que su personal a afirmar que utilizan IA invisibles, y en el sector de la tecnología, los medios y las telecomunicaciones --donde se desarrollan muchas de estas herramientas--, esa cifra se eleva a casi el 75 por ciento.

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No obstante, los altos directivos confían en la IA 3,3 veces más que el personal, y los trabajadores corporativos confían en ella 1,7 veces más que los trabajadores de primera línea. Cuando los líderes confían más en una tecnología que su fuerza laboral, son más propensos a malinterpretar la reticencia de los empleados a usarla como un problema de capacitación o de gestión del cambio.

De la trampa a la confianza

Para obtener valor de la IA es necesario aprender qué funciona, qué falla y dónde se esconde el nuevo valor, y ese aprendizaje ocurre primero entre las personas más cercanas al trabajo. Cuando los empleados creen que los errores serán analizados minuciosamente, que las soluciones alternativas serán sancionadas o que el uso de la IA será monitoreado en lugar de comprendido, dejan de compartir lo que están aprendiendo. El resultado no es un mejor control, sino un aprendizaje organizacional más lento. Los empleados reaccionan de manera racional ante entornos que hacen que la transparencia sea peligrosa, que la experimentación resulte costosa y que las consecuencias de equivocarse sean inmediatas y personales.

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Salir de la trampa implica crear un entorno en el que los empleados compartan lo que están aprendiendo en lugar de ocultarlo. Eso requiere autonomía: la libertad para actuar de manera independiente, el dominio de la IA para hacerlo con confianza y la autoridad para decidir cómo la IA apoya su trabajo.

Una empresa ofrece un claro ejemplo de cómo se ve esto en la práctica. Salesforce vende software empresarial, incluidas herramientas de IA, a otras empresas. Denomina a sus propios empleados "cliente cero" y despliega sus agentes de IA internamente antes de lanzarlos al mercado. Al demostrar primero internamente el valor y el impacto real de su IA, Salesforce se asegura de que sus clientes empresariales reciban soluciones probadas que puedan implementar con confianza. Deloitte colaboró con Salesforce en su implementación interna, incorporando Agentforce --una plataforma de IA que permite a las empresas crear, implementar y administrar agentes autónomos de IA para manejar tareas en ventas, servicio al cliente, mercadotecnia y comercio electrónico-- dentro de los propios servicios para empleados y operaciones de recursos humanos de Salesforce.

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Estos son los tres pasos que dio Salesforce y que puedes adaptar a tu organización:

1. Fomenta la seguridad psicológica.

Las organizaciones pueden socavar la seguridad psicológica sin quererlo. Cuando un error es analizado públicamente o una solución alternativa se trata como una infracción en lugar de como una señal, los empleados concluyen que sacar a la luz un problema es más arriesgado que ocultarlo. Y esa lección perdura más allá de cualquier política que la haya enseñado. Una forma de contrarrestar eso es hacer que detectar las fallas de la IA sea una habilidad recompensada en lugar de una admisión arriesgada.

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Salesforce estableció ejercicios de "equipo rojo": sesiones en las que se invita a los empleados a poner a prueba los propios sistemas de IA de la empresa para detectar y abordar posibles problemas, y se les recompensa por encontrarlos. El objetivo no es solo mejorar la tecnología, sino crear un ambiente en el que se espere que se cuestione la IA y se ejerza el criterio. Por ejemplo, la empresa ofreció a los empleados un premio en efectivo por identificar posibles sesgos, riesgos de seguridad o problemas de privacidad en una de sus herramientas de IA. De hecho, los empleados sacaron a la luz varios de estos problemas, lo que a su vez ayudó a orientar las mejoras del producto.

2. Invierte en el dominio de la IA.

Las personas no pueden ejercer un buen criterio sin las herramientas, la capacitación y la comprensión necesarias para usar la IA de manera efectiva: nuestra investigación sugirió que los empleados que se sienten bien equipados por su empleador usan la IA a diario 1,7 veces más que aquellos que no. Sin embargo, la mayoría de los empleados deben cerrar esa brecha por su cuenta: el 58 por ciento afirma que está aprendiendo sobre IA por su cuenta en lugar de a través de programas de la empresa, según un estudio de D2L y Morning Consult.

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Salesforce fomenta el dominio de la IA de tres maneras principales: fortaleciendo la confianza de los empleados en la tecnología; ayudándolos a incorporarla en su trabajo diario; y desarrollando su capacidad para trabajar con agentes de IA, aplicar la IA a problemas de negocios y ejercer su criterio. La capacitación se lleva a cabo en Trailhead, la plataforma gratuita de aprendizaje en línea de Salesforce. Cada empleado completa una capacitación que abarca los fundamentos de la IA, la ejecución ética, la ingeniería de prompts y la evaluación de resultados, lo que garantiza que los trabajadores comprendan cómo dar indicaciones (prompt) a un agente y cuándo deben prevalecer el criterio y la supervisión humanos.

Salesforce basa su estrategia de personal en el dominio de la IA y la autonomía de los empleados. En enero de 2026, la empresa informó que, tras un año de implementar prácticas de dominio de la IA, el 85 por ciento de los empleados se sentía seguro al utilizar herramientas de IA para impulsar la productividad en su trabajo diario, un aumento del 16 por ciento respecto al año anterior.

3. Otorga a los humanos autoridad sobre la IA.

Delega las decisiones sobre cuándo y cómo usar la IA lo más cerca posible del trabajo, dentro de los límites que permita tu tolerancia al riesgo. Esto incluye decisiones sobre cómo se realiza el trabajo, cómo se evalúa el desempeño y cómo los empleados interactúan con la IA en el día a día. La IA puede preparar, resumir e informar, pero la autoridad para tomar decisiones trascendentales debe recaer en las personas que entienden el trabajo y que vivirán con los resultados.