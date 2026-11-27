BC-HBRNI-700-UNIQUE-COMPANY-ART-NYTSF — As your company evolves, hold on to what makes it unique. (Tony Cenicola/The New York Times) — ONLY FOR USE WITH ARTICLE SLUGGED — BC-HBRNI-700-UNIQUE-COMPANY-ART-NYTSF — OTHER USE PROHIBITED

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De HBR.org

El 25 de mayo de 2026, Ferrari presentó su primer vehículo eléctrico, el Luce, en un evento estrictamente reservado para unos 200 periodistas. Las reacciones ante su diseño polémico fueron viscerales. Al día siguiente de la presentación, las acciones de Ferrari cayeron un 8,4 por ciento, aunque se recuperaron en aproximadamente una semana. Para el diseño interior y exterior del Luce, la empresa había colaborado con alguien externo: Jony Ive, exjefe de diseño de Apple, y su firma LoveFrom.

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El debate sobre el Luce se centró en el "ADN" de Ferrari y sus límites. "Ferrari gira en torno a la emoción detrás de la experiencia de conducir", explicó una vez el fallecido director ejecutivo Sergio Marchionne. Con el Luce, muchos fanáticos sintieron que la empresa había perdido precisamente eso: su esencia.

La controversia en torno al Luce plantea una pregunta que todo líder empresarial debería poder responder, pero que pocos pueden: ¿Cuál es la esencia de tu empresa? No se trata de una declaración de misión ni de un eslogan de marca, sino de algo que ningún competidor puede hacer tan bien y que los clientes extrañarían si desapareciera.

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La esencia se relaciona con una distinción que el profesor Michael Porter, de la Escuela de Negocios de Harvard, estableció en su artículo de 1996 en la HBR, titulado "¿Qué es la estrategia?". La eficacia operativa, argumentó, significa hacer lo mismo que los rivales, solo que mejor; la estrategia significa hacer cosas diferentes de manera deliberada, o hacer cosas similares de manera diferente. La mayoría de las empresas, observó, persiguen las mejores prácticas, se imitan entre sí y terminan siendo indistinguibles. ¿Es la esencia, entonces, estratégica u operativa? Yo diría que es ambas cosas. La esencia consiste en hacer las cosas de manera diferente y mejor que nadie, y solo perdura cuando los procesos y los productos la encarnan, como lo demuestra Ferrari.

Cómo detectar la esencia de tu empresa

Tomemos como ejemplo a Lego, que define la esencia como las pocas cosas que hace mejor que nadie, que resuelven un problema real y que generan ganancias.

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Cuando Jørgen Vig Knudstorp asumió el cargo de director ejecutivo en 2004, la empresa estaba contra las cuerdas, con ventas en caída y un crecimiento estancado. Para darle un giro a la empresa fue necesario reformar sus sistemas de negocios y plantearse repetidamente preguntas incisivas como: "¿Esto es realmente cierto?", "¿Realmente creemos en eso?" y "¿Por qué existe la empresa?".

Ese cuestionamiento llevó a Lego a replantearse su esencia, lo que a su vez guió las decisiones de la administración. Knudstorp comparó encontrar la esencia de una organización con encontrar el propósito en la vida: no lo decides; lo detectas.

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Las preguntas incisivas de Knudstorp desencadenaron una transformación en la forma de operar de la empresa. Tras haber estado a punto de quebrar hace dos décadas, Lego se convirtió en la empresa más exitosa de su industria. En 2024, reportó ingresos de aproximadamente 10,3 millardos de dólares y una utilidad neta de 13,8 millardos de coronas danesas (1,9 millardos de dólares), con un margen de alrededor del 19 por ciento.

Poner a prueba los límites de una esencia

Detectar una esencia te dice qué podría ser; ponerla a prueba revela dónde se encuentran sus límites. Cuando las empresas no están seguras, sus líderes pueden tratar cada suposición sobre lo que es esencial como una hipótesis que debe ser respaldada o rechazada.

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La mayoría de las empresas nunca llegan tan lejos. Resuelven la pregunta con opiniones: la convicción de un diseñador sénior, la creencia de un director ejecutivo, una suposición compartida de que "esto es lo que somos". Esos juicios pueden ser correctos, pero nada te indica si lo son, por lo que actuar basándose en ellos conlleva el mayor riesgo.

Los experimentos informales dan mejores resultados. Un prototipo que se muestra a unos pocos clientes, una nueva práctica que se prueba en un mercado y un concepto que se presenta ante la comunidad de seguidores aportan evidencia real, aunque no puedan aislar la causa.

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Los experimentos rigurosos dan mejores resultados aún: manipulan una variable (la causa presunta) mientras mantienen constantes las demás, revelando así la relación de causa y efecto. Cuanto más rigurosa sea la prueba, mayor confianza merecen sus resultados y menos se basa la empresa únicamente en creencias. Pero el rigor puede tener un costo: cuanto más realista sea la prueba, más expone a la empresa ante los clientes que más le importan. Equivocarse con un prototipo sale barato; equivocarse en un lanzamiento global, no. Eso convierte al Luce en una apuesta audaz más que en un experimento.

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La tecnología y los gustos cambian, y cuando lo hacen, puede ser la forma en que se plasma una esencia lo que cambia, y no necesariamente la esencia en sí misma. A través de cada experimento que realizan y cada producto que lanzan, las empresas pueden aprender qué pueden cambiar sin dejar de ser ellas mismas.

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