BC-HBRNI-1100-INTEREST-RATES-SIGNALS-ART-NYTSF — When rising interest rates signal economic strength—and when they signal risk. (Tony Cenicola/The New York Times) — ONLY FOR USE WITH ARTICLE SLUGGED — BC-HBRNI-1100-INTEREST-RATES-SIGNALS-ART-NYTSF — OTHER USE PROHIBITED

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De HBR.org

Las tasas de interés a largo plazo a nivel mundial han subido drásticamente, lo que ha desatado temores de colapsos económicos y crisis de deuda. A principios de octubre, la tasa de 10 años de Estados Unidos alcanzó el 5,30 por ciento -- más de 400 puntos básicos (bips) por encima de su nivel de principios de 2020 y más de 100 bips por encima del registrado a principios de este año. En Francia, los rendimientos subieron más de 160 bips solo entre marzo y octubre, hasta situarse en 4,91 por ciento.

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Más bajo no significa necesariamente mejor, y las tasas pueden subir por razones buenas, malas y feas.

Subidas de tasas buenas y malas

Las tasas pueden subir tanto por razones buenas como malas: una economía fuerte que se prevé que necesite más capital para impulsar el crecimiento verá un aumento en las tasas a largo plazo. Pero lo mismo ocurrirá en una economía estanflacionaria que sufre de altas expectativas de inflación. Para prestar en una economía así, los inversionistas en bonos deben recibir una compensación por esa mayor inflación, lo que eleva los rendimientos.

Analizar el rendimiento a 10 años puede ayudar a distinguir entre lo bueno y lo malo. El rendimiento nominal a 10 años puede verse como la suma de las expectativas de inflación de los inversionistas a largo plazo (actualmente alrededor del 2,3 por ciento) más una tasa "real" (que recientemente se ha situado en torno al 2,8 por ciento), lo que suma un total del 5,1 por ciento. Si el rendimiento nominal se debe principalmente a un aumento de la tasa real, eso suele indicar una economía saludable. Por el contrario, si el factor determinante son las expectativas de inflación, eso es inequívocamente malo.

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En Estados Unidos, el repunte de la tasa a 10 años se ha debido casi por completo a un movimiento de la tasa real; ahora se sitúa justo por debajo del 2,8 por ciento.

Esto concuerda con lo que sabemos sobre la economía estadounidense. Aunque los analistas la han dado por perdida muchas veces en los últimos años, la economía se ha mostrado notablemente sólida.

Mientras tanto, las expectativas de inflación de los inversionistas para la próxima década se han mantenido prácticamente estables en 2,3 por ciento desde 2021. Esto también concuerda con lo que sabemos: la economía experimentó un repunte de la inflación hasta el 9,1 por ciento entre 2022 y 2024, pero los inversionistas interpretaron correctamente que se trataba de un fenómeno cíclico, que no persistiría a largo plazo. En conjunto, el aumento de más de 400 puntos básicos en la tasa a 10 años desde 2020 (352 puntos básicos por la tasa real, 67 bips por las expectativas) refleja --en su mayor parte-- una economía más sólida.

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Últimamente, una mezcla de lo bueno y lo malo

Sin embargo, si se analiza con detenimiento, se observa que el aumento de aproximadamente 100 puntos básicos en la tasa real se ha producido únicamente en 2026 y merece un análisis más detallado.

Sin duda, la guerra con Irán y la crisis energética concomitante han impulsado al alza la inflación observada este año y han transformado a una Reserva Federal moderada en una agresiva. A principios de año, se esperaba que realizara dos recortes en 2026; ahora los mercados están descontando dos aumentos antes de que termine el año. Esto también eleva las tasas a largo plazo, que son fijadas por el mercado, no por la Reserva Federal.

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Sin embargo, este año coexisten factores positivos con los negativos. El crecimiento ha demostrado ser resistente y la contratación en el mercado laboral, en particular, se ha fortalecido en comparación con su ritmo anémico del año pasado. Esto también influye en las decisiones monetarias de la Reserva Federal.

La subida de tasas "fea": el riesgo crediticio

Además de las subidas buenas y malas, también existen las subidas "feas": cuando los riesgos de incumplimiento de la deuda soberana entran en el cálculo.

Dado que la deuda pública federal de Estados Unidos superó los 32 billones de dólares (40 billones de dólares si incluimos la deuda intragubernamental) este verano, el discurso público se ha centrado en estas cifras astronómicas y ha relacionado rápidamente el aumento de la deuda con el aumento de las tasas de interés. Según muchos, el riesgo crediticio ha contagiado al "activo seguro" emitido por el gobierno y ha impulsado al alza los rendimientos.

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Sin embargo, la realidad es más complicada. El riesgo de una crisis de deuda soberana no se describe adecuadamente mediante el nivel de deuda --los billones de dólares o la relación deuda-PIB--, aunque destacados académicos hayan argumentado lo contrario. Sabemos que hay economías que han mostrado pocas señales de tensión a pesar de tener niveles muy altos de deuda (por ejemplo, Japón), y hay economías que sufrieron crisis de deuda a pesar de tener un nivel bajo de deuda (Ucrania en la década de 1990). Limitarse a contar los niveles de deuda e inferir el riesgo no te llevará muy lejos.

Un mejor enfoque para evaluar la sostenibilidad de la deuda consiste en comparar la tasa de crecimiento nominal (g) de una economía con la tasa nominal (r) que paga por su deuda, o "g frente a r". Una economía cuya tasa de crecimiento sea consistentemente mayor que el interés que paga por esta deuda es perfectamente capaz de soportar su carga de deuda. Piensa en la dinámica de la deuda como un pasillo rodante de aeropuerto, que te ayuda a avanzar con un mínimo esfuerzo.

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El problema comienza cuando r es constantemente mayor que g y se espera que siga siéndolo. El servicio de la deuda se convierte en una serie de dolorosas concesiones en las que se requieren ingresos para mantener un índice de deuda estable, lo que obliga a implementar nuevos impuestos o recortes de gasto difíciles de aplicar. La economía se cae del pasillo rodante a una caminadora, lo que obliga al país a esforzarse solo para mantenerse en pie. Si esto persiste, surgen dudas sobre la viabilidad del pago. En este punto, es muy probable que el riesgo crediticio impulse al alza los rendimientos.

Francia es un caso de R > G

El uso del enfoque "g frente a r" puede ayudar a diferenciar lo que podría parecer un aumento global homogéneo en los rendimientos a largo plazo. Tanto Francia como Estados Unidos tienen tasas a 10 años cercanas al 5 por ciento, ambos registran grandes déficits y ambos presentan elevados índices de deuda respecto al PIB. Sin embargo, mientras que el aumento de las tasas en Estados Unidos es en gran medida del buen tipo, el de Francia se ve "feo".

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El crecimiento nominal de Estados Unidos se mantiene cómodamente por encima de las tasas a largo plazo, mientras que el crecimiento de Francia es 80 bips más bajo que su tasa de interés a largo plazo. A pesar de un endeudamiento similar y de niveles similares de tasas de interés, las tasas estadounidenses parecen mucho más sólidas que las francesas. Pocos esperan que el crecimiento francés se acelere de manera significativa, por lo que, a menos que las tasas bajen considerablemente, es probable que el diferencial persista.

Peor aún, la recaudación fiscal de Francia ya supera el 45 por ciento, por lo que resultará difícil exprimir más a los hogares y a las empresas para contener los déficits. Incluso si la contención del gasto fuera más plausible, también resultaría políticamente difícil y podría convertirse en un obstáculo para el crecimiento. Además, la vía de la dominancia fiscal y de apoyarse en el banco central no es una opción, ya que Francia no imprime su propio dinero.

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Lo que los ejecutivos deben recordar

Las tasas más altas influyen en el cálculo gerencial de tres maneras:

El riesgo macroeconómico no debe evaluarse basándose en los niveles de las tasas o en sus movimientos. Para diferenciar entre el riesgo bueno, el malo y el feo, los ejecutivos deben saber por qué se han movido las tasas. Esto comienza con desglosar el movimiento de las tasas reales y las expectativas de inflación, luego preguntarse si hay riesgo crediticio en juego y, finalmente, analizar la interacción entre el crecimiento nominal y las tasas nominales.

Los clientes, ya sean hogares u otras empresas que compran tu producción, podrían verse menos afectados por el aumento de las tasas de lo que se supone, dado su menor apalancamiento en comparación con décadas anteriores. Será necesario comprender el apalancamiento de los clientes, así como los tipos de crédito, para evaluar el impacto con éxito.

La financiación de tus propios proyectos siempre toma en cuenta los costos de financiamiento, pero estos deben sopesarse frente a las oportunidades estratégicas y las necesidades de capacidad. Si las expectativas de crecimiento se mantienen altas, la perspectiva de fuertes rendimientos de las inversiones puede justificar racionalmente unos costos de financiamiento más elevados. Es poco probable que los niveles de las tasas de interés tengan un poder de veto válido.