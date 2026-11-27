BC-HBRNI-700-CEOS-SHUT-UP-ART-NYTSF — Do People Want CEOs to Shut Up? (Tony Cenicola/The New York Times) — ONLY FOR USE WITH ARTICLE SLUGGED — BC-HBRNI-700-CEOS-SHUT-UP-ART-NYTSF — OTHER USE PROHIBITED.

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De HBR.org

Cada año, los directores ejecutivos recién nombrados que asisten a nuestro Taller para Nuevos Directores Ejecutivos en la Escuela de Negocios de Harvard hablan sobre los desafíos que implica asumir un cargo de alto perfil y de cara al público. Con frecuencia plantean una pregunta: "¿Cuándo debo pronunciarme sobre temas de interés público y cuándo debo resistirme a la presión para hacerlo?"

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En septiembre, investigadores de Stanford publicaron una encuesta realizada a 2807 estadounidenses que nos da una idea de cómo ha cambiado la opinión sobre el activismo de los directores ejecutivos. En una encuesta de 2018 realizada por los mismos investigadores, el 65 por ciento de los estadounidenses opinaba que los directores ejecutivos de las grandes empresas debían pronunciarse sobre temas sociales y políticos. Ahora, el 55 por ciento piensa así. La proporción de consumidores que afirma haber cambiado sus hábitos de compra en respuesta a la postura de un director ejecutivo prácticamente se ha duplicado. Y el público ha reducido lo que está dispuesto a tolerar: existe un amplio apoyo hacia los líderes que se pronuncian sobre temas relacionados con el trabajo de la empresa, y una paciencia limitada para cualquier otra cosa.

La conclusión sencilla es que los estadounidenses quieren que los directores ejecutivos cierren la boca. Creo que los datos revelan algo más matizado que puede ser útil para los directores ejecutivos a quienes recae la responsabilidad de ser la cara pública de su empresa.

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Pensemos en lo que sucedía en 2018, cuando Stanford realizó su primera encuesta. En enero de ese año, Larry Fink, director ejecutivo de Blackrock, escribió una influyente carta a otros directores ejecutivos instándolos a atender el llamado de la sociedad para que las empresas cumplan un propósito social. Ese mismo mes, el Barómetro de Confianza de Edelman registró la caída más pronunciada de la confianza de los estadounidenses en su historia, con una confianza en el gobierno de apenas el 33 por ciento. A nivel mundial, el 64 por ciento de los encuestados afirmó que los directores ejecutivos deberían liderar el cambio sin esperar a que el gobierno actúe.

Lo que refleja la encuesta más reciente de Stanford es que el público está reconsiderando esta expectativa sobre cuándo deben pronunciarse los directores ejecutivos. Esta reconsideración no se trata de si los directores ejecutivos deben tener opiniones, sino de qué voz están utilizando cuando las expresan.

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Recuerda de quién es la voz que estás utilizando

La voz pública de un director ejecutivo no es de su propiedad personal. Es prestada por la empresa, por los miles de empleados cuyo trabajo le da a la compañía su posición, por los clientes que compran sus productos y por las comunidades donde está ubicada. Cuando un director ejecutivo se pronuncia sobre algo por lo que la empresa es conocida, el público escucha a una institución que se pronuncia desde su esfera legítima de competencia. Cuando un director ejecutivo habla sobre algo que la empresa desconoce, el público escucha a una persona que utiliza a la institución como un megáfono ruidoso.

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Considera las expectativas que generas

Hay una razón por la que esta distinción es más importante ahora que hace unos años. Tomar una postura sobre un tema genera la expectativa de que tomarás una postura sobre el siguiente, y sobre el que le siga a ese también. Cada declaración amplía el territorio que el público cree que estás obligado a abarcar. El director ejecutivo que se pronuncia una vez sobre un tema polémico, lo quiera o no, se ha postulado para un trabajo que no tiene fin.

Los datos de Stanford contienen otro hallazgo que merece atención: los estadounidenses recuerdan. En 2026, el 62 por ciento de los encuestados pudo nombrar un producto o servicio que había dejado de usar, o que usaba menos, debido a la postura pública de un director ejecutivo, frente al 35 por ciento en 2018. Años después de la declaración de un director ejecutivo, las personas dicen que pueden recordarla, y su reacción, ya sea positiva o negativa, persiste.

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Establece límites antes de que aumente la presión

Nada de esto aboga por el silencio. Hay momentos en los que los valores de una empresa están tan claramente en juego que no decir nada es en sí mismo una declaración, y una cobarde. La pregunta es cómo un líder distingue esos momentos del resto. La mejor respuesta que he visto es la menos glamorosa: decidir de antemano. Anoten, como equipo de liderazgo, en colaboración con la junta directiva, sobre qué temas el propósito de la empresa le da derecho y la obliga a hablar, y evalúen cada solicitud según ese criterio, en lugar de según la intensidad del momento.

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He llegado a la conclusión de que el público, a su manera desordenada, no les está pidiendo a los directores ejecutivos que se queden callados, sino que establezcan un límite, uno que les recuerde que la voz del director ejecutivo pertenece a la empresa, y que la empresa solo tiene voz y voto en asuntos que son fundamentales para su esencia.