BC-HBRNI-700-AI-GREEN-PRODUCTS-ART-NYTSF — The paradox of AI-designed green products. (Tony Cenicola/The New York Times) — ONLY FOR USE WITH ARTICLE SLUGGED — BC-HBRNI-700-AI-GREEN-PRODUCTS-ART-NYTSF — OTHER USE PROHIBITED

Guardar

De HBR.org

La inteligencia artificial tiene el potencial de diseñar productos más sostenibles. Esto se debe a que la IA puede identificar de manera óptima materiales más eficientes, reducir los desechos, optimizar el uso de los recursos y generar y evaluar rápidamente nuevos conceptos de productos. En principio, estas capacidades deberían convertir a la IA en una herramienta importante en los esfuerzos de sostenibilidad de las empresas. Sin embargo, es posible que los consumidores no lo perciban de esa manera.

PUBLICIDAD

Nuestra investigación revela que, cuando los consumidores se enteran de que un producto fue diseñado con IA en lugar de por humanos, perciben el producto como menos sostenible, incluso cuando el producto en sí es idéntico. Se vuelven menos propensos a elegir productos diseñados con IA y menos propensos a conectar con la publicidad de los mismos.

La IA puede ayudar a las empresas a diseñar productos de manera más eficiente y, potencialmente, más sostenible; sin embargo, informar a los consumidores sobre la participación de la IA puede socavar precisamente los beneficios de sostenibilidad que las empresas esperan generar, así como el recargo que podrían esperar cobrar por dicha sostenibilidad.

PUBLICIDAD

¿A qué se debe esta reacción negativa de los consumidores? Los gerentes tienden a pensar en la sostenibilidad en términos de ingeniería: ¿Cuántos desechos eliminamos? ¿Redujimos el uso de materiales? A los consumidores también les importan estas cosas. Pero nuestra investigación sugiere que también emiten un juicio más intuitivo: ¿Quién creó este producto? y, ¿se preocupó por sus consecuencias?

Aquí es donde la IA se encuentra en desventaja. A través de 12 estudios, que incluyen experimentos pre-registrados, entrevistas con altos ejecutivos de diseño de productos, decisiones reales de consumidores y un experimento de campo, descubrimos que se considera que los diseñadores humanos son más capaces de poner un interés genuino en un producto. La IA, en comparación, se percibe como eficiente y técnicamente capaz, pero emocionalmente desconectada.

PUBLICIDAD

La penalización de la IA en materia de sostenibilidad

Sería fácil descartar nuestros hallazgos como un problema de percepción que solo importa en las encuestas a consumidores. Nuestra evidencia sugiere lo contrario. En un estudio, los participantes eligieron entre cepillos de dientes después de que se les indicara que tomaran su decisión teniendo en cuenta objetivos de sostenibilidad. Solo el 23,6 por ciento eligió el cepillo de dientes diseñado por IA, en comparación con el 76,4 por ciento que eligió el diseñado por humanos.

La buena noticia es que esta desventaja no es inevitable. Nuestra investigación señala varias formas en que los gerentes pueden abordarla.

No vendas eficiencia cuando los consumidores buscan cuidado.

A medida que la IA se integra cada vez más en el desarrollo de productos, es posible que las empresas deseen destacar su participación para señalar innovación, demostrar transparencia y diferenciar sus productos de los de la competencia. La forma más obvia de promocionar la sostenibilidad impulsada por la IA es enfatizar lo que la IA hace bien: optimización, velocidad, precisión y eficiencia. Esos atributos contribuyen poco a abordar lo que los consumidores creen que le falta a la IA. En cambio, las empresas deberían comunicar por qué y cómo se incorporó la sostenibilidad en el proceso de diseño.

PUBLICIDAD

La oportunidad de gestión no consiste en antropomorfizar a la IA con afirmaciones sobre emociones que no posee. En cambio, las empresas pueden hacer más visibles los valores humanos incorporados en los objetivos del sistema. Si a un sistema de IA se le instruyó para priorizar la reciclabilidad, minimizar los desechos, prolongar la vida útil del producto o reducir el impacto ambiental, comunícaselo a los consumidores. Si los diseñadores rechazaron alternativas más rentables generadas por la IA porque causaban un mayor daño ambiental, cuenta esa historia.

No des por sentado que la transparencia por sí sola resolverá el problema.

Las empresas pueden suponer que los consumidores simplemente necesitan más información sobre cómo se utilizó la IA. Nuestros hallazgos sugieren que eso no es suficiente. En un experimento adicional, brindar transparencia sobre las prácticas de diseño responsable no eliminó la desventaja en materia de sostenibilidad de los productos diseñados por IA.

PUBLICIDAD

De manera similar, el nivel de conocimiento de los consumidores sobre la IA no modificó significativamente la reacción negativa hacia la IA. Las personas que sabían más sobre la IA aún mostraban la ventaja del diseño humano. Sin embargo, es probable que las actitudes de los consumidores hacia la IA evolucionen, por lo que las empresas deben seguir evaluando cómo cambian estas percepciones.

Prueba la etiqueta de IA, no solo el producto.

Las empresas realizan habitualmente pruebas A/B con imágenes, titulares, precios, llamadas a la acción y afirmaciones sobre los productos. A medida que la IA se involucra más en la innovación, deberían agregar otra variable a esa lista.

PUBLICIDAD

¿Cómo describimos el papel de la IA? Nuestro experimento de campo sugiere que el simple hecho de cambiar la identidad del diseñador puede modificar el comportamiento de los consumidores.

Por lo tanto, antes de lanzar un producto sostenible, las empresas deberían probar alternativas como "diseñado por IA", "asistido por IA", "diseñado por nuestro equipo utilizando IA" y descripciones que expliquen explícitamente los objetivos de sostenibilidad que guían a la IA.

La eficiencia no es suficiente

La IA puede resultar extraordinariamente eficaz para diseñar productos más sostenibles. Pero la sostenibilidad tecnológica y la sostenibilidad percibida son dos problemas distintos. Por lo tanto, las empresas que adoptan la IA deben pensar en ambos aspectos: no solo si la tecnología puede producir un mejor resultado ambiental, sino también si los consumidores comprenden las intenciones y prioridades humanas que le dieron forma.

PUBLICIDAD