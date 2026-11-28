BC-HBRNI-700-HIDDEN-COSTS-AI-ART-NYTSF — The hidden costs of delegating to AI. (Tony Cenicola/The New York Times) — ONLY FOR USE WITH ARTICLE SLUGGED — BC-HBRNI-700-HIDDEN-COSTS-AI-ART-NYTSF — OTHER USE PROHIBITED

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De HBR.org

Los gerentes de diversos tipos de empresas están tratando de decidir cuándo, dónde y cómo implementar la IA, y cuál es el balance neto entre los beneficios y los costos de esas decisiones. Para comprender mejor las ventajas y desventajas involucradas, analizamos lo que sucedió en varias firmas de contabilidad cuando comenzaron a utilizar la IA para preparar declaraciones de impuestos. Nitin es presidente de Thrive Capital, cuya filial, Thrive Holdings, es propietaria de Current, una plataforma tecnológica de contabilidad. Esa relación nos permitió acceder a datos de cuatro firmas de contabilidad durante la temporada fiscal 2025-26. Los datos abarcaban aproximadamente 7000 declaraciones de personas físicas y fideicomisos de complejidad moderada, incluyendo ingresos por propiedades en alquiler e ingresos del formulario K-1.

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Nuestro análisis en profundidad de estos datos pone de manifiesto un tema central para las firmas que están evaluando cómo adoptar la IA de la manera más eficaz: la tecnología tiene la capacidad de realizar tareas específicas de manera mucho más rápida o a un costo menor, pero eso no siempre genera beneficios comparables para la organización en su conjunto, ya que el costo de realizar uno o más elementos del trabajo es solo una parte de la ecuación. Las organizaciones también incurren en costos cuando delegan tareas a la IA, incluyendo el esfuerzo necesario para especificar el trabajo, verificar el resultado y seguir siendo responsables del mismo. Por lo tanto, los líderes deben preguntarse no solo qué trabajo puede hacer la IA, sino también: ¿cuánto le costará a nuestra organización delegar ese trabajo a la IA?

¿Qué hace que sea difícil delegar en la IA?

Hemos identificado siete costos de delegación que creemos pueden aplicarse en una variedad de contextos. Se dividen en tres grupos.

El primer grupo incluye los costos de delegación relacionados con el trabajo en sí.

-- La especificación es el costo de describir la tarea con la claridad suficiente para que el sistema la realice. Estos costos son bajos para trabajos estructurados y basados en reglas, y altos cuando la tarea es ambigua o está llena de excepciones.

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-- La verificación es el costo de determinar de manera rápida y confiable si el resultado es preciso.

-- El aprendizaje y el "lock-in" son costos relacionados que varían con el tiempo. Se requiere esfuerzo para entrenar a un agente y proporcionarle un contexto específico (aprendizaje), pero eso puede mejorar directamente el desempeño.

El segundo grupo de costos se refiere a cómo la organización responde a la nueva realidad en la que la IA realiza una mayor parte del trabajo. Delegar trabajo cambia quién hace qué y, por lo tanto, quién gana o pierde estatus, ingresos, experiencia o control.

-- El desalineamiento de incentivos surge cuando la IA modifica las consecuencias económicas personales del trabajo que las personas delegan. Es comprensible que un profesional que recibe una remuneración por las horas trabajadas se muestre reacio a adoptar una herramienta que reduzca esas horas.

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-- Las amenazas a la identidad ocurren cuando el trabajo de un empleado se ve alterado por la IA, especialmente si lo perciben como una amenaza a la experiencia o la autoestima que han tardado años en construir.

-- La desalineación de objetivos surge cuando un sistema de IA se optimiza para una única métrica que se le ha asignado, pero su trabajo no refleja otros objetivos que la empresa valora.

El tercero se refiere a la propiedad del resultado.

-- La rendición de cuentas es el costo de explicar el trabajo a los demás y asumir las consecuencias si es incorrecto.

Estos diferentes costos de delegación no son mutuamente excluyentes. Por eso debemos tratar la economía de la IA de manera diferente a nivel de la organización que a nivel de la tarea. Los líderes no deben evaluar los costos relativos del trabajo realizado por una persona frente a la IA; deben considerar el costo total de la delegación: la ejecución más todo lo que la rodea.

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Administra la delegación, no solo la tecnología

Los líderes necesitan una mejor forma de administrar la delegación que vaya más allá de una simple taxonomía para determinar qué tareas corresponden a los humanos y cuáles a las máquinas. Las siguientes cuatro preguntas pueden ayudar a los líderes a evaluar si una ganancia aparente en productividad se traducirá en un valor real y duradero para una organización.

¿Qué es exactamente lo que estás delegando?

Los trabajos son, en esencia, conjuntos de actividades. Algunas implican realizar la misma tarea varias veces a la semana; otras, interpretar o verificar resultados específicos. Debemos resistirnos a la narrativa de que la IA reemplaza puestos de trabajo y, en cambio, enfocarnos en las tareas específicas que puede realizar.

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¿Dónde aparecerán los costos de la delegación?

Un error común es suponer que una hora de trabajo eliminada en un flujo de trabajo representa un ahorro neto para la organización. A menudo, esa hora reaparece en otro lugar, en una revisión adicional o en un esfuerzo duplicado.

¿Qué costos puedes reducir?

No todos los costos de delegación son fijos. Una mejor trazabilidad puede reducir la carga sobre los revisores, mientras que diferentes medidas de desempeño pueden dar a los empleados una razón para aprovechar el ahorro de tiempo con herramientas de IA.

¿Qué harás con la capacidad que genera la IA?

Ahorrar tiempo genera más capacidad, pero no conduce directamente a un mayor valor. Los líderes aún deben decidir para qué se utilizará esa capacidad.