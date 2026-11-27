Un aviso de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Guatemala detalla los diecinueve aspirantes a relatores contra la tortura que pasan a la fase de entrevistas. (Congreso de la República)

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La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Guatemala redujo a 19 aspirantes el proceso para elegir a seis relatores de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, cuya próxima integración tendrá a cargo la supervisión de las condiciones en cárceles, centros para menores, hospitales y otras instituciones estatales.

La instancia legislativa, presidida por la diputada Carolina Cerna, deberá conformar una nómina de nueve candidatos que luego será enviada al pleno. Los diputados elegirán a tres relatores titulares y tres suplentes para el período 2027-2032.

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El proceso comenzó con 55 expedientes y pasó a 31 postulantes en octubre, después de que la Comisión verificara los requisitos previstos en el Decreto 40-2010, que regula el mecanismo nacional de prevención de la tortura. La nueva selección se basó en una tabla de 100 puntos que evalúa méritos académicos, profesionales y proyección humana.

La evaluación también incorporó los señalamientos formulados durante la fase de impugnaciones. Sin embargo, la Comisión no difundió las calificaciones individuales ni los detalles de las objeciones contra los aspirantes.

Cerna, integrante de la Unidad Nacional de la Esperanza, indicó que solo se publicarán los puntajes de los nueve candidatos que integren las ternas finales. Quienes queden fuera no recibirán una notificación sobre la calificación obtenida ni sobre los motivos de su exclusión.

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Un aviso de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Guatemala detalla los diecinueve aspirantes a relatores contra la tortura que pasan a la fase de entrevistas. (Congreso de la República)

Los tres grupos de entrevistas públicas

El primer grupo está integrado por Lesher Castellanos Rodas, Christian Giovanni Orellana Castillo, Pablo Adolfo Leal Oliva, Jairo Gamaliel Cermeño Moran, Luis Fernando de León Laparra, Hilda Margarita Franco Hernández y Silvia Violeta de León Santos de Miranda.

En el segundo grupo quedaron Cecilia Aracely Méndez Chicas de Gallardo, Dennis Waldemar Cisneros Torres, William Alexandher Matzar Reinoso, José Fernando Roca Guinea, Milthon Fernando Santos Herrera y Silvia Yolanda Arrazola España.

La tercera lista reúne a Freddy Noé Orellana Orellana, Xiomara Argentina Barillas Peláez, Evelyn Yolanda Rodríguez Pozuelos, Sergio Enrique López Leal, Cesar Eduardo García Moran y Jeniffer Alejandra Aldana García.

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Entre los finalistas se encuentran Castellanos Rodas y Aldana García, dos relatores en funciones que buscan ser reelegidos. Ambos recibieron el mayor número de señalamientos durante la etapa de impugnaciones, según medios locales.

Castellanos Rodas ocupa el cargo desde 2022, cuando fue elegido relator titular con 111 votos del pleno legislativo. Antes se desempeñó como juez y presentó una denuncia administrativa contra la entonces fiscal Virginia Laparra.

La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura fue creada en 2010 para cumplir compromisos internacionales asumidos por Guatemala, aunque sus primeros relatores fueron juramentados cuatro años después. Su mandato incluye realizar visitas periódicas a sitios de privación de libertad y emitir recomendaciones para evitar tratos crueles, inhumanos o degradantes.

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Denuncias, hacinamiento y presupuesto de la oficina

La elección ocurre en un país con una de las tasas de hacinamiento carcelario más elevadas de América Latina. En ese marco, la oficina recibió denuncias relacionadas con 485 personas en 2024 y con 533 personas en 2025, de acuerdo con los datos que la entidad presentó ante la Comisión de Derechos Humanos.

Especialistas consultados por medios locales han cuestionado la efectividad del mecanismo por la politización de los nombramientos, la escasa rendición de cuentas y la limitada difusión de sus informes. En 2016, el entonces procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, pidió al Congreso revocar el mandato de los relatores por incumplimiento de funciones.

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La oficina administrará un presupuesto de 40 millones de quetzales en 2026. En años anteriores, el monto fue cuestionado por los salarios de los relatores, que en 2022 superaban los 50.000 quetzales mensuales por persona, además de bonos.

El proceso también se desarrolla tras denuncias contra un exrelator acusado de haber favorecido presuntamente con medidas sustitutivas a un sindicado con posibles vínculos con el narcotráfico. Cerna abordó ese señalamiento durante la presentación de los resultados de la selección.

Los 19 aspirantes deberán exponer sus planes de trabajo y responder preguntas de la Comisión el lunes 30 de noviembre, de 10:00 a 12:00, y el miércoles 2 de diciembre, entre las 10:00 y las 12:00 y de 14:00 a 16:00. También deberán acudir con anticipación y presentar su documento personal de identificación.

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La Comisión prevé concluir la nómina de nueve candidatos el 3 de diciembre y publicarla al día siguiente por los canales oficiales. El proceso tiene como plazo máximo marzo de 2027; en la sesión participaron también los diputados Lucrecia Marroquín de Palomo, Sandra Jovel, Alexándra Ajcip, Nadia de León, Sergio Celis y Edgar Reyes Lee.