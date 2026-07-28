Exalcalde guatemalteco Romeo Ramos Cruz se declara culpable en Estados Unidos por conspirar para importar cocaína

Romeo Ramos Cruz se declaró culpable en Estados Unidos de conspirar para importar más de cinco kilogramos de cocaína. (Agencia Guatemalteca de Noticias)

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Romeo Ramos Cruz se declaró culpable en Estados Unidos de conspirar para importar más de cinco kilogramos de cocaína, un caso que expone cómo el exalcalde de Santa Lucía Cotzumalguapa habría usado su cargo para facilitar el traslado de droga hacia el mercado estadounidense y que lo deja ahora ante una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión.

El exjefe municipal de 58 años fue extraditado desde Guatemala el 4 de agosto de 2025 y su sentencia quedó fijada para el 2 de diciembre, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La acusación contempla una condena máxima de cadena perpetua.

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Según el Departamento de Justicia, entre 2022 y 2023 Ramos Cruz integró una organización de narcotráfico con base en Guatemala dedicada al transporte de cocaína con destino a Estados Unidos. En ese período ocupaba la alcaldía de Santa Lucía Cotzumalguapa, en el departamento de Escuintla.

Romeo Ramos Cruz se declaró culpable en Estados Unidos de conspirar para importar más de cinco kilogramos de cocaína. (Redes Sociales )

La acusación sostiene que usó la alcaldía para encubrir un envío de cocaína

De acuerdo con documentos judiciales citados por la dependencia estadounidense, el exalcalde aprovechó su posición oficial para facilitar las operaciones de la estructura. La acusación sostiene que designó a un narcotraficante conocido en un puesto de alto rango dentro de la policía municipal.

El expediente añade que también coordinó logística y transporte de un cargamento de cocaína con destino a Estados Unidos. Para ello, aceptó ayudar a disfrazar el envío desde Venezuela hacia Guatemala como una donación de cemento para su municipio.

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Según la versión oficial, Ramos Cruz preparó una carta en papel membretado de la municipalidad para intentar que el cargamento eludiera inspecciones de las autoridades guatemaltecas. Ese documento formó parte de las maniobras atribuidas al exfuncionario dentro de la conspiración.

El anuncio del caso fue hecho por el fiscal general adjunto A. Tysen Duva de la División Penal del Departamento de Justicia y por el director adjunto a cargo Darren B. Cox de la oficina del FBI en Washington. La investigación en Estados Unidos estuvo encabezada por esa oficina de campo con apoyo de la Administración de Control de Drogas de Miami y de Investigaciones de Seguridad Nacional de Nueva Orleans.

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La dependencia estadounidense señaló además que la Oficina de Asuntos Internacionales del propio Departamento de Justicia trabajó con autoridades guatemaltecas, INTERPOL y el FBI para asegurar la captura y extradición del exalcalde. El proceso penal está a cargo de los abogados litigantes Roger Polack y Kirk Handrich, de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso de la División Penal.

Ramos Cruz fue capturado en mayo y había gobernado entre 2020 y 2024

La captura de Héctor Romeo Ramos Cruz ocurrió el 15 de mayo en Santa Lucía Cotzumalguapa, según la información oficial incorporada al caso. El operativo estuvo a cargo de agentes del Centro Antipandillas Transnacional de la Policía Nacional Civil.

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Ramos Cruz fue el extraditable número 15 de 2025. Después de su traslado a Estados Unidos el 4 de agosto, realizó su primera comparecencia ante el Tribunal del Distrito de Columbia, según el sitio oficial de la Oficina de Asuntos Públicos de Estados Unidos.

El exalcalde encabezó la administración municipal entre 2020 y 2024 tras llegar al cargo con el Partido Productividad y Trabajo. Antes, entre 2008 y 2012, había sido Concejal IV durante la gestión del alcalde Rodolfo Chang Shum.

En 2023 buscó la reelección con el partido Cabal, una fuerza que obtuvo al menos 50 alcaldías, pero fue derrotado por Julio Armando Paz, candidato de Vamos. La admisión de culpabilidad en Estados Unidos se produjo después de esa derrota electoral y de su posterior extradición.

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