El fiscal general de Guatemala defiende la reserva judicial en investigaciones de alto impacto para proteger a víctimas y pruebas. (Diario de Centroamerica)

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El fiscal general de Guatemala defiende la reserva judicial en las investigaciones de alto impacto y sostuvo que su aplicación protege a víctimas, testigos, pruebas y personas sin condena, mientras el Ministerio Público avanza en procesos que requieren autorización de un juez para divulgar información. Lo anterior al referirse a casos como el del exfiscal Juan Francisico Solorzano Foppa, caso Huite, Zacapa y asesinato del diputado Julio Portillo.

En conferencia de prensa, el fiscal señalo que, la confidencialidad busca evitar que los sospechosos que aún no han sido detenidos conozcan las líneas de investigación. Esa información podría permitirles huir, destruir pruebas o intimidar a quienes colaboran con la justicia.

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El jefe del Ministerio Público pidió prudencia a funcionarios públicos y medios ante la difusión de datos sobre expedientes en curso. Advirtió que las filtraciones, las declaraciones apresuradas y los señalamientos sin fundamento pueden comprometer las pesquisas y ofrecer argumentos para cuestionar los procesos ante los tribunales.

Integrantes del Ministerio Público de Guatemala comparecen en una conferencia de prensa institucional. (Diario de Centroamerica)

Cuatro fundamentos para limitar la divulgación de expedientes

La protección de víctimas y testigos constituye la primera razón para mantener bajo reserva partes de una investigación. La difusión de nombres, declaraciones o ubicaciones puede exponer a esas personas a presiones, amenazas o represalias.

El segundo motivo es preservar el desarrollo de las diligencias judiciales. Los fiscales necesitan reunir pruebas, solicitar órdenes y definir acciones sin que los investigados conozcan anticipadamente las medidas previstas.

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La tercera razón se relaciona con la presunción de inocencia. El funcionario afirmó que la culpabilidad de una persona debe discutirse ante un juez y no mediante exposiciones públicas que afecten su reputación antes de una sentencia.

La reserva también busca proteger el resultado final de cada causa. Si la divulgación de información compromete la prueba, esta podría ser cuestionada y el proceso podría terminar sin responsables por los hechos investigados.

“No es falta de transparencia, es respeto a la ley y a las víctimas”, afirmó el fiscal. También anticipó que habrá preguntas que no podrán responderse hasta que un juez autorice la divulgación de nuevos datos.

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El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil en la investigación penal

El Ministerio Público tiene la función de ejercer la acción penal y dirigir las investigaciones de delitos, conforme a la Constitución y a su ley orgánica. Sus fiscales reúnen indicios, solicitan las órdenes judiciales necesarias, presentan acusaciones y sostienen los casos durante el juicio.

La Policía Nacional Civil (PNC) está a cargo de la seguridad, la prevención del delito y la protección de la población. En las causas penales actúa bajo la dirección del Ministerio Público, con tareas como ejecutar capturas y allanamientos autorizados, proteger escenas del crimen, recolectar indicios y garantizar la seguridad de las diligencias.

“Ninguna de las dos instituciones puede hacerlo de forma aislada”, señaló el funcionario. Atribuyó los resultados recientes al trabajo conjunto de fiscales e investigadores, “con método y con respeto a la ley”.

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El fiscal también defendió a quienes participan en las pesquisas frente a las críticas sobre una supuesta falta de capacidad o actividad de la institución. “Detrás de este resultado hay semanas de trabajo silencioso, de jornadas que no terminan, de fiscales e investigadores que muchas veces arriesgan su seguridad y su vida”, sostuvo.

El pedido de evitar la politización de los procesos

La cercanía de las elecciones generales llevó al fiscal general a rechazar que las investigaciones sean utilizadas para obtener ventajas partidarias. “La justicia no debe ser instrumento de ninguna agenda política”, afirmó.

El funcionario aseguró que el Ministerio Público no persigue ni protege a ninguna persona por su partido, ideología o cargo. Según sostuvo, las decisiones de la institución se basan exclusivamente en la prueba y en la ley: “Así será mientras yo esté al frente de esta institución”.

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También pidió que la libertad de expresión no derive en la revictimización de quienes ya sufrieron un delito. Consideró bienvenida la crítica fundada porque puede contribuir a mejorar el trabajo institucional, pero cuestionó la descalificación sin conocimiento, que “no construye, solo desanima a quienes sí están dando lo mejor de sí”.

El fiscal dirigió además un mensaje a las estructuras criminales que creen poder actuar con impunidad. Aseguró que el Ministerio Público y la PNC continuarán siguiendo cada pista, analizando cada prueba y ejecutando las órdenes pendientes conforme a las garantías constitucionales.