Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, asiste a una conferencia de prensa en la Cancillería en Berlín, Alemania, el 19 de noviembre de 2026. REUTERS/Hannah McKay/Pool

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Jared Kushner, enviado especial de Estados Unidos y yerno de Donald Trump, aseguró este jueves que el presidente estadounidense está dispuesto a dar a Ucrania una garantía de seguridad inspirada en el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, la cláusula que obliga a los miembros de la OTAN a responder juntos si uno de ellos es atacado. Lo condicionó a que el compromiso sirva a los intereses de Washington.

“Desde la perspectiva de Estados Unidos, ofrecer una garantía de seguridad como el artículo 5 es algo realmente, realmente importante”, dijo Kushner en una rueda de prensa en la Cancillería federal de Berlín. “Y creo que es algo que el presidente Trump está dispuesto a hacer pero, obviamente, tiene que estar en el interés de Estados Unidos hacerlo”, añadió.

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El encuentro cerró una reunión de la Coalición de Voluntarios, el grupo de unos 35 países que respaldan a Kiev. Kushner compartió el estrado con el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky; el francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro británico, Andy Burnham. Steve Witkoff, el otro negociador de Trump para Ucrania, también viajó a Berlín.

El enviado dijo que Washington ya expuso el concepto a Moscú. “Es un avance considerable el que hemos conseguido hacer, y creo que hemos logrado convencer a los rusos de este concepto, según el cual cualquier garantía de seguridad para Ucrania se apoyaría en el artículo 5”, afirmó. El Kremlin no respondió de inmediato.

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3 de noviembre de 2026, Ucrania, Ucrania, Ucrania: El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, se reúne con el canciller alemán, Friedrich Merz, durante una visita de trabajo a Berlín, Alemania, el 3 de noviembre de 2026 POLITICA PRESIDENT OF UKRAINE / Zuma Press / Europa Press

Kushner aseguró además que Rusia se comprometió a negociar en un formato multilateral que incluya a los europeos. Horas antes, Vladímir Putin había dicho que Moscú necesita saber con qué propuestas llegará Europa a la mesa, y el Kremlin invitó por canales diplomáticos a funcionarios europeos a Moscú. No hay fecha para esa visita, y el portavoz Dmitri Peskov no quiso decir quiénes fueron convocados.

Esa misma jornada, Trump se había reunido en la ciudad china de Shenzhen con Putin y con el presidente chino, Xi Jinping, al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en el primer encuentro a tres entre los líderes de esos países. Según Kushner, Trump llamó después a los dirigentes de la coalición para decirles que quiere “concluir un acuerdo con Europa a su lado” y que “no busca imponer nada de forma unilateral”.

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Macron planteó otra salida. “Ante el maximalismo de las posiciones rusas, creo que hay que volver a plantear la cuestión de la adhesión de Ucrania a la OTAN (...) Hoy en día, la cuestión se plantea incluso para nosotros, los europeos, de cara al futuro”, dijo, e instó a los aliados de Kiev a hacer “todo lo posible” por la defensa del país. Merz pidió que las nuevas conversaciones empiecen pronto y que Europa se siente junto a Estados Unidos, Rusia y Ucrania.

FOTO DE ARCHIVO: El presidente ruso Vladímir Putin, el presidente chino Xi Jinping y el presidente estadounidense Donald Trump llegan a una reunión trilateral en Kylin Villa el 19 de noviembre de 2026 en Shenzhen, China. Win McNamee/Pool vía REUTERS/Foto de archivo

La OTAN prometió en su cumbre de Bucarest de 2008 que Ucrania sería miembro algún día, pero nunca fijó un calendario. Rusia exige que Kiev renuncie a esa aspiración, y el Gobierno de Trump descartó la adhesión desde el inicio de su mandato. La fórmula de una garantía parecida al artículo 5 sin ingreso en la Alianza apareció en diciembre de 2025, cuando Witkoff y Kushner la plantearon a Zelensky en Berlín.

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Las negociaciones a tres bandas entre Washington, Kiev y Moscú empezaron en Abu Dabi en enero y febrero de este año, y volvieron allí el 10 y 11 de noviembre, tras nueve meses de pausa, con un acuerdo para un gran canje de prisioneros. Un día después, Putin recibió a los dos enviados en el Kremlin y, según la parte estadounidense, aceptó que los europeos participen en la próxima ronda.

Ucrania reclama garantías capaces de disuadir a Rusia de volver a atacar si se firma la paz. El país lleva casi cinco años en guerra desde la invasión rusa de febrero de 2022.

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Zelensky se reunió por separado con Kushner, Witkoff y los asesores de seguridad nacional europeos. Después pidió celebrar “lo antes posible” la primera reunión multilateral a nivel de equipos y dijo que sus parámetros y su agenda ya están discutidos. Kushner habló también de planes para la reconstrucción con el Banco Mundial y fondos como BlackRock; Zelensky insistió en que Rusia la pague con sus activos congelados.

Esa primera reunión multilateral aún no tiene fecha. Trump tiene previsto hablar con la prensa el viernes, a su regreso de Asia.