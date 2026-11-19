Roxana Baldetti ingresó bajo custodia del Sistema Penitenciario al Hospital General San Juan de Dios para una evaluación médica.(Archivo / Guatevisión)

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La ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, fue trasladada este jueves 19 de noviembre al Hospital General San Juan de Dios, una decisión judicial que volvió a postergar su regreso a la prisión preventiva de Santa Teresa, pese a que un juzgado había revocado el permiso que le permitía permanecer en su residencia por motivos de salud.

Baldetti ingresó al centro asistencial bajo custodia del Sistema Penitenciario (SP), según confirmó el Departamento de Comunicación Social del hospital.

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La institución indicó que no divulgará detalles sobre su estado clínico ni las condiciones de su atención, debido a los protocolos aplicables a pacientes privados de libertad.

El traslado ocurrió dos semanas después de que el Juzgado de Mayor Riesgo B revocara la autorización que permitía a la exfuncionaria cumplir tratamiento médico fuera de la cárcel.

El juez Eduardo Orozco había ordenado que regresara al Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa, en la zona 18 de la capital.

La resolución se emitió el 4 de noviembre, tras concluir que había vencido el plazo de 60 días concedido para su recuperación fuera del centro de reclusión.

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El juez Eduardo Orozco revocó el permiso que autorizaba a la exvicepresidenta a cumplir tratamiento fuera de la cárcel. (Archivo / Nómada)

Durante aquella audiencia, el Ministerio Público (MP) señaló que Baldetti no había asistido a las citas programadas en el Hospital General San Juan de Dios y sostuvo que existían reportes de una mejoría en su condición.

La Fiscalía también solicitó que la procesada volviera a comparecer de forma presencial en las audiencias, en lugar de participar por videoconferencia como había ocurrido en semanas recientes dentro de los distintos expedientes penales que enfrenta.

La falta de ambulancia impidió el traslado a Santa Teresa

El retorno a prisión no se concretó. El Sistema Penitenciario confirmó que no contaba con una ambulancia para movilizar a la ex vicepresidenta desde su residencia, situada en el kilómetro 10,5 de la carretera a El Salvador, hacia Santa Teresa.

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Fuentes judiciales indicaron que los Bomberos Voluntarios recibieron dos requerimientos relacionados con Baldetti.

Uno contemplaba su traslado al Hospital General San Juan de Dios, previsto inicialmente para el 24 de noviembre. El otro solicitaba apoyo para llevarla al centro de detención, aunque no precisaba fecha ni hora para ejecutar el operativo.

La defensa técnica de Baldetti pidió suspender el retorno a la cárcel con el argumento de que padece problemas de movilidad. (Archivo / Soy502)

La defensa de la ex vicepresidenta, encabezada por el abogado Melkin Escobar, pidió aplazar el traslado a prisión. El letrado afirmó que su clienta se encontraba grave y que padecía una afección que le impedía movilizarse. No ofreció detalles sobre el diagnóstico ni sobre la supuesta gravedad de su estado.

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Una jueza ordenó el ingreso al hospital

La orden para trasladar a Baldetti al hospital fue emitida por la jueza Abelina Cruz Toscano, del Juzgado de Mayor Riesgo D, según la información disponible. Cruz asumió decisiones vinculadas al caso mientras Orozco permanece de vacaciones y tiene previsto retomar sus funciones el 26 de noviembre.

La ex vicepresidenta había manifestado que los vehículos del Sistema Penitenciario no reunían las condiciones para trasladarla. En la audiencia del 4 de noviembre, sostuvo que llevaba 11 años en prisión preventiva, que padecía una enfermedad sin cura y que su condición física se deterioraba de forma progresiva.

La exfuncionaria continúa sujeta a prisión preventiva por el caso Cooptación del Estado y por un expediente de extradición por vínculos con el narcotráfico. (Archivo/DCA)

Baldetti enfrenta varios procesos por presuntos hechos de corrupción ocurridos durante el gobierno de Otto Pérez Molina, entre 2012 y 2015. Cuenta con medidas sustitutivas en los casos La Línea, Agua Mágica y Plazas RIC, pero continúa en prisión preventiva por los expedientes Cooptación del Estado y extradición.

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Hasta el momento, no existe una fecha confirmada para definir si, tras su evaluación médica, la exfuncionaria será trasladada finalmente a Santa Teresa.