Los precios del petróleo cerraron casi sin variaciones el jueves y el mercado perfila su tercera semana consecutiva a la baja. (EFE/EPA/RONALD WITTEK)

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Los precios del petróleo terminaron la jornada del jueves prácticamente sin cambios, en una sesión volátil marcada por el pulso entre el riesgo de nuevos ataques de Estados Unidos contra Irán y las señales de abundante oferta global. El mercado encamina así una tercera semana consecutiva de caídas.

El barril de Brent del mar del Norte, para entrega en enero, cerró en 91,98 dólares, un 0,03% más que el miércoles, tras haber llegado a operar cerca de los 92 dólares durante la sesión. Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en diciembre, cedió un 0,06% hasta los 83,21 dólares, luego de moverse en un rango de más de dos dólares respecto de la sesión previa.

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Los precios del petróleo bajaron cerca de un 20% desde fines de octubre debido a la expectativa de un exceso de oferta hacia fin de año, mientras que los operadores mantienen cautela ante el riesgo de que Estados Unidos lance una nueva ofensiva militar contra Irán. Esa combinación de factores explica la estabilidad relativa de los valores en la última sesión, pese a la persistencia del conflicto en Oriente Medio.

“Los precios se mantienen en un nivel relativamente estable tras la fuerte caída iniciada a finales del mes pasado”, observó David Morrison, analista de Trade Nation.

Tensión geopolítica y cautela de los operadores

El barril de Brent cerró la jornada en 91,98 dólares mientras el crudo WTI se ubicó en 83,21 dólares. (Photographer: Jason Alden/Bloomberg)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró a Axios que no está “apresurándose a tomar ninguna decisión” sobre Irán. En paralelo, el secretario de Energía, Chris Wright, restó importancia a las preocupaciones sobre el suministro regional en una entrevista con Fox News, al señalar que el flujo de crudo a través del estrecho de Ormuz alcanzó un nivel récord.

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Esas declaraciones atenuaron la inquietud generada después de que funcionarios occidentales advirtieran que había aumentado en los últimos días la posibilidad de que Washington lance una nueva ronda de ataques masivos contra Irán.

Morrison consideró que los operadores reaccionan en parte a los titulares y que estos se concentran cada vez menos en el conflicto en Oriente Medio, lo que, a su juicio, acentúa la tendencia bajista de los precios.

Sin embargo, las hostilidades en la región no han cesado. El diario The New York Times publicó el miércoles, citando a responsables estadounidenses e israelíes, que Trump evalúa una nueva serie de ataques en Irán, mientras Israel presiona a Washington para que actúe.

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Ataques en el estrecho de Ormuz y riesgos regionales

En los últimos días se registró un repunte de enfrentamientos de baja intensidad en la región, con una serie de ataques contra buques que transitan el estrecho de Ormuz y ofensivas de los hutíes respaldados por Teherán contra Riad.

John Evans, analista de PVM Energy, advirtió: “Los ataques reiterados contra la navegación en Oriente Medio, la vulnerabilidad de Arabia Saudí ante incursiones de misiles hutíes y el hecho de que los ataques con drones contra las refinerías rusas deberían reducir a la mitad la capacidad total en noviembre, sencillamente no pueden ignorarse”.