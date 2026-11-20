Los mandatarios de Estados Unidos, China y Rusia acordaron mantener el diálogo para prevenir la proliferación de armas nucleares. (ANDRES MARTINEZ CASARES/Pool via REUTERS)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que un acuerdo para limitar las armas nucleares entre su país, China y Rusia será difícil de alcanzar, aunque aseguró que seguirá insistiendo en el tema. Las declaraciones llegaron tras su cumbre trilateral con los presidentes Xi Jinping y Vladimir Putin en China.

“Me encanta el concepto, pero en términos de negociación pura, es algo muy difícil de hacer para mí como presidente”, dijo Trump a Reuters por teléfono mientras volaba de regreso a Washington tras la cumbre celebrada en Shenzhen.

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Uno de los objetivos centrales de Trump en el viaje era iniciar conversaciones tripartitas sobre control de armamento nuclear, un tema que China evita abordar mientras expande su arsenal para acercarse al dominio ruso y estadounidense. Según una estimación del Boletín de Científicos Atómicos, China contaba con unas 410 ojivas nucleares en 2023, frente a las aproximadamente 3.700 de Estados Unidos. Una estimación posterior del mismo organismo situó el arsenal ruso, el más grande del mundo, en unas 5.420 ojivas hacia marzo de 2026. El Pentágono proyecta que China superará las 1.000 ojivas operativas para 2030.

Trump afirmó que Xi coincide con él en el concepto de limitar las armas nucleares “pero al mismo tiempo es muy difícil para alguien decir ‘tenemos 4.000 armas nucleares, vamos a renunciar a la mitad’. Es difícil de hacer”. Agregó que seguirá planteando el tema “porque debería hacerse, pero es psicológicamente difícil”.

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Una declaración conjunta emitida tras las conversaciones señaló que los líderes “reafirmaron que una guerra nuclear no se puede ganar y nunca debe librarse” y que mantendrían “un diálogo sobre la reducción de riesgos nucleares y la prevención de la proliferación de armas nucleares”.

Trump afirmó que Teherán explora el desarrollo de armas biológicas y químicas ante el freno a su plan nuclear. (REUTERS/Carlos Barria)

Trump posterga la decisión sobre nuevos ataques a Irán

Consultado por Reuters sobre la posibilidad de nuevos ataques contra Irán, Trump dijo: “Bueno, hablaré de eso con ustedes después de comienzos de año”. “Tenemos tiempo”, añadió el mandatario, quien habló desde su avión durante el regreso de su viaje a China.

En las últimas semanas, Trump alternó entre amenazas de escalada contra Irán y señales de que podría reducir las hostilidades, en medio de un punto muerto entre ambas partes para resolver el conflicto, que ya lleva ocho meses. El mandatario repitió el mismo plazo en otras dos entrevistas: dijo a Fox News que “veremos qué pasa después del 1 de enero” y afirmó ante un periodista de Axios y News 12 de Israel que “no tengo prisa por tomar decisiones sobre Irán”.

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El republicano había sugerido reiteradamente, antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, que Irán estaría más dispuesto a un acuerdo después de los comicios. Tras la derrota de su partido en ambas cámaras del Congreso, su administración indicó la semana pasada que el bloqueo y las sanciones económicas contra Irán están funcionando. El Senado estadounidense, controlado por los republicanos hasta el 3 de enero, volvió a rechazar el jueves una medida para frenar la guerra.

El Pentágono calcula que el arsenal atómico de China superará las mil ojivas operativas para el año 2030. (Iori Sagisawa/Pool vía REUTERS)

Trump reconoció que Irán influyó en esas derrotas electorales, pero dijo que no habría cambiado de rumbo. El vicepresidente JD Vance, posible candidato presidencial en 2028, se había distanciado públicamente del conflicto, al que responsabilizó por la derrota política del partido. Trump luego reorientó a Vance hacia asuntos internos, apartándolo de la diplomacia con Irán.

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“JD estuvo bien”, dijo Trump al ser consultado por Reuters sobre la publicación del vicepresidente en redes sociales. “Lo que dijo fue correcto. Dijo que toda la situación es una de las razones por las que la elección no nos favoreció”. Sobre la posibilidad de repetir la estrategia, agregó: “La gran pregunta es: si tuvieras que hacerlo de nuevo, ¿lo harías? Y la respuesta es sí. Porque no se puede dejar que Irán tenga un arma nuclear”.

La declaración conjunta emitida tras la cumbre con Xi y Putin no mencionó el conflicto con Irán.

Donald Trump reconoció la dificultad de alcanzar un pacto de control nuclear con Rusia y China tras la cumbre de Shenzhen. (Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS)

La amenaza de la “bomba sucia”

Trump también fue consultado en Fox News sobre un reporte de CNN según el cual Irán planeaba detonar una “bomba sucia” en Washington, un artefacto que usa explosivos convencionales para dispersar material radiactivo. El mandatario pareció restarle importancia al señalar “no lo creo” cuando se le preguntó si los habitantes de la capital debían preocuparse.

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Sin embargo, afirmó que existen indicios de que Irán estaría explorando armas biológicas o químicas, sin dar más detalles. “Hay indicios de que Irán está mirando gases, mirando bio, porque los hemos bloqueado con lo nuclear. Lo nuclear es mucho más difícil. Y están mirando gas y... armas biológicas, no es agradable, y otras cosas”, dijo Trump.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán respondió en una publicación en X que las acusaciones estadounidenses sobre el desarrollo de armas químicas y biológicas buscan generar temor y justificar una acción militar. Teherán ya había calificado el reporte de CNN como “infundado” a principios de esa semana. Israel, Estados Unidos y otros países occidentales acusan desde hace tiempo a Irán de buscar armas nucleares, algo que el país niega. La destrucción del programa nuclear iraní fue una de las principales justificaciones de Trump cuando lanzó ataques contra Irán en febrero junto con Israel.

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Conferencia de prensa en Washington tras el viaje a Asia

Trump anunció que ofrecerá una conferencia de prensa en Washington el viernes al mediodía, hora de esa ciudad, en la Casa Blanca, tras su gira por Asia. En una publicación en redes sociales, calificó el viaje de “grande y altamente trascendente” y adelantó que también abordará los acuerdos comerciales con Tailandia, Filipinas y otros países.

La visita incluyó reuniones bilaterales con Xi y con Putin, además del encuentro trilateral entre los tres líderes. Ese encuentro no produjo avances diplomáticos mayores: los tres se comprometieron a reformar las Naciones Unidas, limitar el poder de la Corte Penal Internacional, continuar las conversaciones sobre armas nucleares e impulsar el suministro de productos derivados del petróleo, en línea con sus prioridades existentes.

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