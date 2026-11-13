Guatemala

El presidente Arévalo vincula la designación terrorista de tres estructuras con los acuerdos de seguridad con Estados Unidos

El mandatario afirmó que la clasificación de los Lorenzana, los Huistas y los Mendoza se produjo durante la visita del fiscal general a Washington y responde a una coordinación permanente contra el narcotráfico

Un hombre con camisa clara habla frente a un podio de madera con micrófono, junto a la bandera de Guatemala y un fondo azul con el escudo nacional
Bernardo Arévalo vinculó la designación de los Lorenzana, Huistas y Mendoza como organizaciones terroristas con los acuerdos bilaterales contra el narcotráfico. (Diario de Centroamérica)
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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, vinculó la designación estadounidense de los Lorenzana, Huistas y Mendoza como organizaciones terroristas con los acuerdos bilaterales contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

Durante su ronda de prensa semanal, sostuvo que la medida se inscribe en una cooperación que, según afirmó, se fortaleció tras la llegada de un fiscal general comprometido con la justicia.

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“La designación se hace en el marco de una visita del fiscal general a los Estados Unidos”, explicó el mandatario al relacionar el anuncio del Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro con el reciente viaje del jefe del Ministerio Público. Arévalo aseguró que, desde que esa institución dejó de estar “cooptada por la corrupción”, el vínculo operativo entre Guatemala y Washington “se ha multiplicado y se ha fortalecido”.

El presidente definió la coordinación como una relación permanente y no como una respuesta excepcional a la nueva clasificación de las tres estructuras. “Nuestros objetivos de trabajo, de cooperación, en contra del narcotráfico y del crimen organizado transnacional, es continuo”, afirmó.

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Documento oficial del Departamento del Tesoro de EE. UU. con fotos de los líderes de Los Huistas DTO y sus asociados, detalles de cargos y recompensa
El Departamento del Tesoro de EE. UU. publica un cartel identificando a los líderes y asociados de la organización de narcotráfico Los Huistas, con una recompensa de hasta $10 millones por su arresto y condena. (Agencia Guatemalteca de Noticias)

Tres frentes de asistencia para combatir las redes criminales

La estrategia gubernamental parte de identificar las redes criminales mediante operativos y actuar sobre ellas, explicó Arévalo ante una consulta de una periodista de la Agencia France-Press.

La asistencia estadounidense, detalló, se concentra en la capacitación de fiscales y unidades especializadas, la renovación del equipamiento operativo y fronterizo, y el intercambio de inteligencia.

Entre los resultados mencionados por el mandatario figuran la captura de 41 personas solicitadas en extradición durante este año, en su mayoría por causas relacionadas con el narcotráfico. También citó el desmantelamiento de 58 bandas criminales.

“Con las agencias norteamericanas, ellas vienen apoyando precisamente la capacidad de acción que tienen las fuerzas de seguridad guatemaltecas”, sostuvo Arévalo.

El presidente presentó esos datos como parte de una política de cooperación que ya estaba en marcha antes de la designación de los Lorenzana, los Huistas y los Mendoza.

La clasificación de estas organizaciones no modificó, según dijo, los mecanismos existentes entre Guatemala y Estados Unidos. El mandatario indicó que ambos países ya cuentan con acuerdos firmados y canales de trabajo operativos en materia de seguridad.

Ese entramado incluye la cooperación con el FBI, la visita de fiscales estadounidenses y las reuniones entre el ministro de la Defensa guatemalteco y el Comando Sur de Estados Unidos. Arévalo mencionó especialmente el viaje de 14 fiscales de distintos distritos estadounidenses a Guatemala, ocurrido hace un mes, una presencia que consideró poco habitual dentro de la práctica diplomática de ese país.

“No hay elementos que sean nuevos necesariamente dentro de eso. Continuamos, y de hecho esto es parte de ese diálogo que venimos llevando”, afirmó. Para el presidente, la inclusión de las tres estructuras en la lista estadounidense confirma la continuidad de una línea de trabajo previa con Washington.

En tanto, la embajada de Estados Unidos en Guatemala, a través de la red social X replico que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) ha tomado medidas contra los narcoterroristas que desestabilizan el hemisferio occidental.

Captura de pantalla de tres mensajes en la red social X emitidos por la Embajada de Estados Unidos en Guatemala con textos y enlaces oficiales.
Una serie de mensajes en la red social X de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala comunica sanciones financieras impuestas por el Departamento del Tesoro a tres grupos delictivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio Público y las redes infiltradas en el Estado

Arévalo también apeló a una declaración del Departamento de Justicia de Estados Unidos para describir el estado actual de la relación bilateral. Según relató, el pronunciamiento comienza al señalar que Guatemala “se ha convertido en uno de nuestros grandes aliados en la lucha contra el narcotráfico”.

El mandatario vinculó esa valoración con cambios dentro del Ministerio Público. Describió a la institución como un organismo “limpiado del cáncer” que, según su interpretación, dejó la gestión de la exfiscal general Consuelo Porras.

Arévalo atribuyó a Porras una convergencia entre intereses políticos y criminales que, afirmó, se había construido durante años. El combate contra el narcotráfico, añadió, exige desarticular las redes que se habrían infiltrado en el aparato estatal bajo la protección de gobiernos y partidos políticos anteriores.

La designación estadounidense plantea, a juicio del presidente, una modalidad de combate distinta de la utilizada frente a las pandillas. Sin embargo, no anticipó si su administración buscará un nuevo acercamiento político o diplomático con Estados Unidos a partir de la medida.

Esa definición quedó remitida al diálogo operativo que Guatemala mantiene con las autoridades estadounidenses. Arévalo insistió en que las acciones contra estas estructuras ya se desarrollan mediante los acuerdos de seguridad, las capacitaciones, el intercambio de inteligencia y el trabajo conjunto de las fuerzas de ambos países.

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