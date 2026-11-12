Visitas de menores a cárceles de Guatemala: así funciona el nuevo registro

La Dirección General del Sistema Penitenciario de Guatemala habilitó una plataforma digital para gestionar las visitas de menores a centros carcelarios. (Sistema Penitenciario de Guatemala)

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La Dirección General del Sistema Penitenciario de Guatemala habilitó una plataforma digital para que padres y tutores legales soliciten la autorización de visita de niñas, niños y adolescentes a familiares privados de libertad. El Ministerio de Gobernación anunció el servicio el miércoles 11 de noviembre, con un procedimiento que busca ordenar el ingreso de menores y reforzar los controles de protección dentro de los centros penitenciarios.

El trámite se gestiona en el portal oficial tramites.dgsp.gob.gt, donde el adulto responsable debe crear una cuenta, completar sus datos personales e ingresar una dirección de correo electrónico activa. Esa casilla será el canal oficial para recibir avisos sobre la apertura del expediente, observaciones a los documentos y la resolución final.

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La plataforma permite además seguir el estado de la solicitud, responder requerimientos de la Dirección General del Sistema Penitenciario y corregir la documentación cuando sea necesario. La autorización debe obtenerse antes de que un menor pueda ingresar a un centro de detención para visitar a un familiar.

La Dirección General del Sistema Penitenciario de Guatemala habilitó una plataforma digital para gestionar las visitas de menores a centros carcelarios. (Sistema Penitenciario de Guatemala)

Seis etapas desde la solicitud hasta las huellas dactilares

El proceso está dividido en seis etapas. La primera consiste en el registro en línea del padre, la madre o el tutor legal, quien crea una cuenta en el sistema y aporta la información requerida para comenzar el trámite.

Luego, el solicitante debe identificar a la persona privada de libertad que recibirá la visita e ingresar sus datos para iniciar el expediente. El sistema exige el nombre completo del detenido, una información que los responsables deben preparar antes de comenzar la gestión.

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La tercera fase requiere registrar los datos de las niñas, niños o adolescentes que participarán de la visita. También deben consignarse los datos de los adultos responsables que acompañarán a los menores dentro del centro penitenciario.

En la cuarta etapa se debe adjuntar la documentación que demuestre el parentesco entre el menor y la persona recluida. La normativa solo admite vínculos comprendidos dentro de los cuatro grados de consanguinidad autorizados.

Entre los documentos solicitados figura el documento personal de identificación del adulto que acompañará al menor. También se requiere el certificado de nacimiento con fotografía de la niña, niño o adolescente, con el objetivo de verificar su identidad y comprobar el parentesco permitido por la ley.

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El expediente pasa después a revisión del personal de la DGSP, que debe comprobar el cumplimiento de los requisitos legales vigentes. Tras ese análisis, la institución emite una resolución sobre la autorización solicitada.

La aprobación no habilita de forma automática la primera visita. Padres, tutores y menores deben presentarse presencialmente en el centro penitenciario para completar los controles de identificación, registro y captura biométrica mediante huellas dactilares.

El registro biométrico es el sexto y último paso del procedimiento. Según el Ministerio de Gobernación, es gratuito, se realiza de forma presencial y debe completarse una sola vez antes del primer ingreso del menor al establecimiento penitenciario.

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Nuevas reglas para las visitas de menores en prisión

La plataforma se incorporó a las reformas aprobadas en septiembre a través del Acuerdo Gubernativo 150-2026, que modificó el reglamento del Sistema Penitenciario. La norma creó un marco de protección específico para los menores de edad que visitan a familiares privados de libertad.

El reglamento estableció tres modalidades: visita general, visita íntima y visita de niñas, niños y adolescentes. Cada categoría tiene días asignados que no pueden coincidir entre sí.

Las nuevas disposiciones también ordenan que los espacios destinados a visitas de menores estén separados de los dormitorios de los reclusos y de las áreas utilizadas para visitas conyugales. La medida alcanza a los centros de detención del país.

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Como parte de los controles, los servidores públicos a cargo del registro biométrico y de las verificaciones penitenciarias deben presentar cada seis meses una constancia del Registro Nacional de Agresores Sexuales, conocido como Renas, ante la dependencia de recursos humanos correspondiente.

La DGSP coordina el funcionamiento del sistema con equipos técnicos del Ministerio de Gobernación, el Registro Nacional de las Personas y la Procuraduría General de la Nación. El esquema también contempla la instalación de cámaras de vigilancia y equipos biométricos en los centros de detención.

En una comunicación sobre los requisitos para las visitas, se indicó que el Decreto 3-2025 busca reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes mediante visitas seguras y responsables. El mensaje insistió en que reunir con anticipación la información y los documentos requeridos permite realizar la solicitud de forma más ordenada.

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