El regreso del 'Gran Lengua': las cenizas de Miguel Ángel Asturias inician su camino de vuelta a Guatemala tras 52 años en París

Los restos del Premio Nobel guatemalteco fueron entregados a su hijo en una emotiva ceremonia en París, Francia. (Ministerio de Cultura)

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Las autoridades de Francia entregaron en París a Miguel Ángel Asturias Amado la urna con las cenizas de su padre, el escritor guatemalteco y Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias, cuya repatriación a Guatemala está prevista para el 12 de noviembre de 2026.

El acto tuvo lugar este martes en el Ayuntamiento de París, tras varios meses de gestiones para trasladar los restos del autor, que permanecieron durante 52 años en el cementerio de Père-Lachaise. La ceremonia reunió a familiares, autoridades municipales y representantes del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala.

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Asturias Amado, de 85 años, recibió el pequeño recipiente cubierto con un tejido artesanal. Con lágrimas en los ojos, abrazó la urna que contiene los restos de su padre, fallecido en 1974 en España y enterrado luego en la capital francesa.

Los restos del Premio Nobel de Literatura permanecieron durante 52 años en el cementerio de Père-Lachaise tras su fallecimiento en España en 1974. (Ministerio de Cultura)

“Es muy difícil, como hijo, haber tomado la decisión de que mi padre volviese a su patria, dejando este país que él amó y quiso tanto”, afirmó Asturias Amado en declaraciones recogidas por AFP.

“Debe volver a su ombliguito”, dijo el hijo del Nobel

El hijo del autor de El Señor Presidente y Leyendas de Guatemala definió la entrega como un momento de tristeza y alegría. “Dos países han comprendido a Miguel Ángel Asturias y hoy me lo entregan con todo el amor”, expresó tras el acto.

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Según informó el Ministerio de Cultura y Deportes, la representante municipal parisina Audrey Pulvar entregó las cenizas a la familia. La cartera guatemalteca calificó el encuentro como una ceremonia íntima atravesada por los recuerdos del escritor y de sus allegados.

“Mi padre estuvo 52 años en Francia y hoy vuelve a su tierra; debe volver a su ombliguito, al país que tanto amó”, señaló Asturias Amado durante la actividad.

El ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas, sostuvo que Guatemala aún enfrenta retos para acercarse al país que imaginó Asturias. También destacó la resistencia, la memoria, la creación y la imaginación como elementos presentes en la sociedad guatemalteca.

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El escritor Miguel Ángel Asturias sostiene un ejemplar de su novela Mulata de tal en una fotografía de archivo. (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala )

La decisión de trasladar los restos se produjo después de la llegada a la Presidencia de Bernardo Arévalo en 2024. Asturias Amado había rechazado solicitudes similares de los dos gobiernos anteriores, según explicó en oportunidades previas.

Las honras fúnebres serán el 14 de noviembre en el Palacio Nacional

La llegada de las cenizas a Guatemala está programada para el 12 de noviembre. Dos días después, el Palacio Nacional de la Cultura será sede de las honras fúnebres del escritor, galardonado con el Nobel de Literatura en 1967.

El 15 de noviembre, los restos del llamado “Gran Lengua” serán depositados en un monumento del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, conocido como Teatro Nacional. Los preparativos para esa ceremonia continúan, mientras la estructura prevista para recibir la urna permanecía en construcción a pocos días de su llegada.

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Los restos del escritor descansarán en un monumento dentro del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias en la capital guatemalteca. (REUTERS/Cristina Chiquin)

En Père-Lachaise, una placa recordará que los restos del autor permanecieron durante más de cinco décadas en ese cementerio parisino, donde también descansan figuras como Honoré de Balzac, Édith Piaf y Jim Morrison. La tumba de Asturias, diseñada como una estela de inspiración maya, conservará esa referencia a su permanencia en Francia.

París exhibe una primera edición de Leyendas de Guatemala

Como parte de las actividades previas al retorno, Méndez Salinas visitó el Musée du quai Branly – Jacques Chirac junto al embajador de Guatemala en Francia, Rubén Estuardo Nájera Contreras, integrantes de la familia Asturias y el consejero de Cooperación y Acción Cultural de la Embajada de Francia, Yann Lorvo.

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El Palacio Nacional de la Cultura abrió una muestra documental con manuscritos, cartas y fotografías del archivo de Miguel Ángel Asturias. (Ministerio de Cultura)

La comitiva conoció una colección de obras de artistas del lago de Atitlán adquirida recientemente por el museo. La muestra incluye un ejemplar de la primera edición de Leyendas de Guatemala, publicada en España en 1930.

En paralelo, el Palacio Nacional de la Cultura inauguró el 4 de noviembre la exposición E.8: Miguel Ángel Asturias, el archivo del Gran Lengua, con manuscritos, fotografías, cartas y publicaciones del escritor. La muestra permanecerá abierta hasta el 14 de febrero de 2027.