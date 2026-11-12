El sistema educativo de Guatemala cierra 2026 con 4,2 millones de estudiantes matriculados

Cuatro niñas con uniforme de cuadros saludan en el patio exterior de una institución educativa. (Ministerio de Educación de Guatemala)

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Guatemala cerró el ciclo escolar 2026 con 4,2 millones de estudiantes, de los cuales 3,1 millones asistieron al sector público, y completó los 180 días de clases establecidos por ley sin suspensiones. El balance fue presentado por el viceministro Técnico de Educación, Francisco Cabrera, ante el Congreso de la República, donde también anticipó cambios en la formación docente para el siguiente período.

La matrícula bajo administración directa del Ministerio de Educación (Mineduc) concentró a la mayor parte de los alumnos registrados en el país. El resto correspondió a centros privados, por cooperativa y municipales, que integran el total del sistema educativo guatemalteco.

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Cabrera vinculó el aumento de estudiantes con la ampliación de la presencia del sistema en distintos territorios y niveles. Ante los diputados, sostuvo: “Hemos logrado algo muy importante, que es que cada vez haya más estudiantes dentro del sistema educativo. Y eso es muy importante para cualquier sistema”.

El funcionario también mencionó avances en la cobertura del nivel secundario y en los programas de apoyo para alumnos. Sin embargo, no detalló cifras sobre esos dos aspectos durante su comparecencia legislativa.

Cuatro niñas con uniforme de cuadros saludan en el patio exterior de una institución educativa. (Ministerio de Educación de Guatemala)

Los 180 días de clases sin interrupciones

El calendario lectivo se desarrolló sin que factores climáticos u otras situaciones interrumpieran las actividades en las aulas. El Mineduc confirmó que alcanzó los 180 días efectivos de clases requeridos por la legislación, pese a los factores internos y climáticos que enfrentó Guatemala durante el año.

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“El año no hemos tenido ningún tipo de situación, sea de cambio relacionado con el tema climático o con cualquier tipo de acción que detuviera el seguimiento del sistema educativo”, explicó Cabrera al referirse a la continuidad de las jornadas escolares.

El viceministro describió el resultado general del período como positivo. “Yo creo que ha sido un ciclo educativo sumamente exitoso el 2026”, afirmó durante la sesión en el Congreso.

Las escuelas e institutos oficiales finalizarán sus actividades el viernes 13 de noviembre. Desde entonces, los estudiantes iniciarán el receso vacacional, mientras disminuirán los desplazamientos diarios hacia los centros educativos.

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El cierre de las clases también reducirá la circulación vinculada al traslado de alumnos en la capital. Cabrera señaló que esa menor movilidad tendrá efectos sobre el tráfico de la ciudad.

Las labores del Mineduc no concluirán al mismo tiempo que las actividades en los salones. Las supervisiones educativas, las direcciones departamentales y el equipo central de la cartera continuarán con sus gestiones durante la semana siguiente, cuando las aulas ya no tengan actividad.

Cinco especialidades docentes para el ciclo 2027

La formación de maestros será una de las áreas de trabajo para el próximo año escolar. Durante 2026, el Mineduc autorizó cinco nuevas carreras de magisterio que comenzarán a impartirse a partir del ciclo 2027.

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Las especialidades aprobadas son Magisterio de Educación Inicial y Preprimaria Bilingüe Intercultural, regulada por el Acuerdo Ministerial 4154-2026; Magisterio de Educación Primaria Bilingüe Intercultural, establecido en el Acuerdo Ministerial 4153-2026; Magisterio de Educación Física; Magisterio de Educación Musical; y Magisterio de Educación en Artes Plásticas y Visuales.

La carrera de Magisterio de Educación Primaria Bilingüe Intercultural tendrá una duración de cuatro años. Quienes aspiren a ingresar deberán contar con un promedio mínimo de 75 puntos en el ciclo básico o cursar un programa propedéutico, además de realizar las evaluaciones diagnósticas correspondientes.

La incorporación de nuevas opciones formativas fue planteada mientras la bancada legislativa VOS cuestionó a las autoridades educativas por la lentitud de las convocatorias docentes. El bloque también señaló demoras en el traslado de maestros contratados al renglón presupuestario permanente 011.

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El próximo calendario escolar definirá las fechas de inicio y finalización de las actividades académicas de 2027. El Mineduc informó que lo publicará en las próximas semanas.