El Gobierno de Guatemala amplía a 175 mil toneladas el cupo de maíz blanco sin aranceles en 2026

El Gobierno de Guatemala autorizó la importación libre de aranceles de 60.000 toneladas de maíz blanco para elevar el cupo anual a 175.000 toneladas métricas. (AGN)

Guardar

El Gobierno de Guatemala autorizó el ingreso libre de aranceles de otras 60,000 toneladas métricas de maíz blanco, con lo que elevó a 175 mil toneladas el cupo disponible durante 2026.

La tercera ampliación busca sostener el abastecimiento del grano básico después de que la sequía redujera la producción nacional y pusiera en riesgo la cobertura de las necesidades alimentarias de la población.

PUBLICIDAD

La decisión quedó formalizada mediante el Acuerdo Ministerial 611-2026, firmado el 5 de noviembre por la ministra de Economía, Adriana Gabriela García Pacheco.

La disposición tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y exime a los importadores del pago de Derechos Arancelarios a la Importación.

Los dos contingentes habilitados con anterioridad ya habían alcanzado un uso del 97.89% cuando el Ministerio de Economía decidió abrir el nuevo cupo. El nivel de utilización reflejó la necesidad de ampliar la oferta disponible en el mercado interno antes de finalizar el año.

El Acuerdo Ministerial 611-2026 de Guatemala autoriza la importación de 60.000 toneladas métricas adicionales de maíz blanco con cero por ciento de arancel. (Diario de Centroamerica)

Un cupo anual de 175 mil toneladas para cubrir la demanda

La nueva autorización se suma a dos contingentes previos: uno de 65 mil toneladas aprobado en febrero y otro de 50 mil toneladas habilitado en julio. Entre ambos reunían 115 mil toneladas, por lo que la incorporación de las 60 mil toneladas adicionales llevó el volumen total permitido a 175 mil toneladas métricas.

PUBLICIDAD

El beneficio se aplica al maíz blanco identificado bajo el inciso arancelario 1005,90,30,00 del Sistema Arancelario Centroamericano. Este producto ocupa un lugar central en la alimentación de los guatemaltecos y su disponibilidad se vincula con el acceso cotidiano a uno de los principales granos de la dieta nacional.

La medida se apoya en el artículo 26 del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano. Esa norma permite a los países del bloque habilitar contingentes sin impuestos cuando existe desabastecimiento de productos considerados de interés general.

El ingreso del grano bajo este régimen deberá cumplir las disposiciones del Acuerdo Ministerial 494-2021, que regula la activación y administración de contingentes arancelarios por falta de maíz amarillo o blanco. La normativa establece el mecanismo aplicable a las importaciones cuando la oferta local no alcanza para cubrir la demanda.

PUBLICIDAD

La autorización de un nuevo contingente no precisa qué países proveerán las 60 mil toneladas adicionales. Tampoco define un calendario para el ingreso del maíz ni aclara si el volumen será repartido entre varios importadores o si una sola operación podrá cubrir la totalidad del cupo.

La sequía y una cosecha insuficiente en 2026

La ampliación fue adoptada después de que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación informara que la producción nacional de maíz y frijol sería insuficiente para atender las necesidades de la población durante 2026. La sequía afectó la cosecha y obligó a recurrir a importaciones para reforzar la oferta del grano.

Alrededor de 1,2 millones de familias resultaron afectadas por la falta de lluvias durante el año, en un escenario marcado por la consolidación del fenómeno climático de El Niño. El impacto alcanzó a productores agrícolas y a hogares dependientes de cultivos básicos para su consumo y sustento.

PUBLICIDAD

La situación ocurre en un país donde cerca del 59% de la población vive bajo el umbral de la pobreza y uno de cada dos niños padece algún grado de desnutrición, de acuerdo con informes de organismos internacionales. En ese contexto, la disponibilidad de maíz blanco adquiere relevancia para la alimentación de los hogares con mayores dificultades económicas.

El Gobierno, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo de León, justificó la apertura de los cupos en la obligación constitucional de garantizar el derecho a la alimentación y la nutrición. La decisión también se fundamentó en la necesidad de promover el desarrollo ordenado del comercio interior y exterior.

PUBLICIDAD

El Acuerdo Ministerial 611-2026 entrará en vigencia un día después de su publicación en el Diario de Centro América. La disposición amplía por tercera vez en el año la cantidad de maíz blanco que podrá ingresar a Guatemala sin pagar aranceles.