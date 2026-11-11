Cómo las pandillas guatemaltecas pasaron del narcomenudeo a tumbar cargamentos de cocaína y marihuana, según análisis global

Los Caradura consolidaron su poder en el narcomenudeo desde el Barrio El Gallito y se expandieron a la Zona Viva y otros puntos de distribución de la capital guatemalteca.

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Un reo condenado a 80 años de prisión por homicidio controla, según la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, una red de extorsión y crimen que opera desde la cárcel.

Se trata de Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias el Lobo, señalado como líder del Barrio 18. El caso confirma lo que días atrás describía un análisis publicado por Diálogo Américas, portal especializado en seguridad regional: las pandillas guatemaltecas dejaron de limitarse a la extorsión callejera y ahora participan de manera directa en el narcotráfico.

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El 9 de noviembre, investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) ejecutaron 19 allanamientos en las zonas 17 y 18 de la capital, en coordinación con el Ministerio Público.

Ocho presuntos integrantes de Barrio 18 fueron capturados en flagrancia en San José Pinula por escándalo público, municiones de uso exclusivo del Ejército y droga. (PNC de Guatemala)

Capturaron a dos presuntos pandilleros, identificados como Abnner, alias Bambucha, de 21 años, e Isaac, de 20, y condujeron a un adolescente de 17 años a un juzgado. Los tres enfrentaban órdenes de captura por el asesinato de una mujer de 18 años, ocurrido en mayo en el asentamiento Candelaria, zona 18.

Según la PNC, los detenidos recibían instrucciones directamente de el Lobo. Las autoridades investigan ahora si esas órdenes, que según medios locales incluían cobros de extorsión de hasta USD 10,000 semanales antes de que el reo fuera trasladado al centro Renovación I, se emitían efectivamente desde prisión.

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Agentes de las fuerzas de seguridad escoltan a Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias "El Lobo" —líder de la facción guatemalteca de la pandilla Barrio 18 (M-18)—, después de que las fuerzas de seguridad recuperaran el control de la prisión Renovación 1, donde los reclusos se amotinaron y tomaron rehenes para exigir mayores privilegios para un cabecilla de la pandilla. La escena tuvo lugar en Escuintla, Guatemala, según se indica en esta imagen facilitada el 18 de enero de 2026. Policía Nacional Civil/Imagen cedida vía REUTERS. ESTA IMAGEN HA SIDO PROPORCIONADA POR UN TERCERO. PROHIBIDA SU REVENTA. PROHIBIDO SU ARCHIVO. CRÉDITO OBLIGATORIO.

De la extorsión callejera al negocio de la droga

La Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18 ya no se limitan al narcomenudeo. Según explicó a EFE, agencia de noticias española, el comisario general David Custodio Boteo, director de la PNC, ambas estructuras “tumban” cargamentos de cocaína y marihuana, adquieren droga y la distribuyen en los departamentos donde tienen mayor presencia.

Las pandillas guatemaltecas pasaron del narcomenudeo al narcotráfico porque la venta de droga genera mayores ganancias que la extorsión, según la inteligencia policial.

Esa escalada llevó a la PNC a desarticular 31 estructuras vinculadas a ambas organizaciones y a capturar a 735 presuntos integrantes hasta el 14 de agosto de 2026.

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Boteo describió ante el Congreso en julio una cadena de mando rígida: “Nada sucede en la calle si no hay una orden directa de los jefes de pandilla o jefes de clica”. Esa jerarquía coincide con la que documentó el Índice Global de Crimen Organizado 2025: la MS-13 opera mediante células descentralizadas, mientras el Barrio 18 mantiene una estructura de mando desde prisión conocida como la Rueda.

(Foto cortesía PNC Guatemala)

InSight Crime, plataforma de análisis del crimen organizado en América Latina, identificó previamente a las clicas, unidades territoriales básicas de cada pandilla, como el núcleo operativo de ambas organizaciones.

En la MS-13, los llamados programas permiten a los dirigentes de mayor rango canalizar comunicaciones y organizar la economía criminal, con consejos de liderazgo integrados mayoritariamente por reclusos.

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Negocios legales como fachada de la extorsión

La diversificación de ingresos alcanza también la economía formal. “Además de la extorsión, tienen tiendas de barrio, control de taxis, han comprado bienes inmuebles y pensiones”, dijo a Diálogo Américas Mario Mérida, exviceministro de Gobernación. Para Mérida, las pandillas “funcionan como una organización empresarial”.

El Ministerio Público guatemalteco calificó a ambas estructuras como “las más complejas”, según informó La Hora, diario guatemalteco.

La PNC retiró 32 cámaras de videovigilancia instaladas de forma ilegal en la zona 21 de la Ciudad de Guatemala, en un operativo que buscó quitar a grupos criminales una herramienta usada para vigilar a vecinos y patrullajes policiales y que se suma a una serie de acciones que ya superan las 200 unidades decomisadas en el área metropolitana durante 2026. (PNCdeGuatemala)

El organismo las vincula con extorsión, sicariato, narcomenudeo, tráfico de armas, asociación ilícita y obstrucción extorsiva del tránsito, además de advertir sobre su presencia transnacional.

Esa capacidad de fuego preocupa a la propia policía. Mérida señaló que hacia agosto de 2026 se descubrió que las pandillas intentaban adquirir chalecos antibalas y armas de mayor calibre. Advirtió que la respuesta policial “podría pasar de la prevención, disuasión y contención a la intervención”, con el riesgo de enfrentamientos directos.

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Las incautaciones recientes respaldan esa alerta. El 6 de noviembre, policías de la Comisaría 12 capturaron en la zona 18 a Jonathan, alias Ozuna, presunto integrante del Barrio 18, señalado de participar en un ataque armado que dejó un muerto y un herido.

Le decomisaron una granada de fragmentación, una pistola Glock de 9 milímetros sin documentación, dos cargadores y un chaleco antibalas. Según la investigación preliminar de la PNC, el ataque estuvo relacionado con una disputa por la venta de drogas.

La Policía Nacional Civil calculó el valor comercial del cargamento en 18.573.854 quetzales. (PNC de Guatemala)

Durante 2026, la PNC también incautó a presuntos integrantes del Barrio 18 fusiles de asalto, una subametralladora y un lanzagranadas.

Un techo que las pandillas todavía no logran superar

Mérida fija un límite claro al crecimiento de estas organizaciones: “No van a alcanzar a desplazar a los representantes de los cárteles en Latinoamérica y Europa”. Aunque ganaron terreno en el narcomenudeo, aclaró que no lograron escalar a la categoría de un cártel de la droga con alcance global.

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Eso no les impide cumplir funciones dentro de cadenas de tráfico más amplias. “A nivel de Guatemala, pueden ser empleadas para el tránsito o el aseguramiento de drogas”, explicó el exviceministro. Remarcó, sin embargo, que todavía no tienen capacidad para desplazar la estructura que mueve la cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos, vía Centroamérica y México.

La vigilancia de calles y comisarías forma parte del sistema de control de las pandillas. Según el Ministerio de Gobernación, entre enero y agosto de 2026, la PNC y el Ejército desinstalaron 324 cámaras ilegales en Guatemala y Chimaltenango: 162 pertenecían al Barrio 18 y 86 a la MS-13. Los sistemas monitoreaban los movimientos de las fuerzas de seguridad y de la población.

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Un hombre de 35 años murió por impactos de proyectil en el asentamiento La Bendición de la zona 18. (Bomberos Municipales)

La cooperación con Estados Unidos se intensifica

La dimensión transnacional del fenómeno llevó las investigaciones guatemaltecas más allá de sus fronteras. Para localizar a los pandilleros fugados de la penitenciaría Fraijanes II en octubre de 2025, las autoridades ampliaron la búsqueda con alertas internacionales y coordinación con Honduras, El Salvador, México y Estados Unidos.

El viceministro de Seguridad, Estuardo Solórzano, indicó que las autoridades mantienen reuniones periódicas con el FBI, que incluyen capacitación en investigación e inteligencia criminal.

En junio, el Ministerio de Gobernación coordinó acciones con la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Embajada de Estados Unidos y la Oficina de Desarrollo, Asistencia y Capacitación Fiscal en el Extranjero (OPDAT).

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Guatemala también integra la Coalición de las Américas contra los Cárteles, que reúne a países de la región para fortalecer la coordinación frente al narcotráfico.

En junio, el general del Cuerpo de Infantería de Estados Unidos Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur (SOUTHCOM), se reunió en Guatemala con autoridades locales para ampliar esa cooperación bilateral.

“Guatemala ha demostrado que no está dispuesta a ceder sus fronteras, sus instituciones y su futuro al crimen organizado”, afirmó el presidente Bernardo Arévalo durante esa visita. En agosto, los ministros de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, participaron en el foro de la coalición en Panamá, donde se buscó fortalecer el intercambio de información contra las redes operativas y financieras del narcotráfico.

El caso de el Lobo confirma que ese desafío también se libra puertas adentro de las cárceles del país.

El Departamento de Estado de Estados Unidos designó al Barrio 18 como organización terrorista extranjera el 23 de septiembre de 2025, un estatus que no modifica el tratamiento judicial que le dan los tribunales guatemaltecos a los acusados, pero que refleja la magnitud que Washington le asigna al fenómeno.