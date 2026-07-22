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Autoridades de Guatemala evalúan convertir la casa de Miguel Ángel Asturias en un museo

El ministro Luis Méndez Salinas dijo que la iniciativa se plantea a mediano y largo plazo, con coordinación de los familiares del Nobel y con trámites administrativos y patrimoniales pendientes

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Guatemala también busca fortalecer la relación entre la Biblioteca Nacional de Francia y la Biblioteca Nacional Luis Carlos Sariego por los archivos de Asturias.
Guatemala analiza convertir la casa de Miguel Ángel Asturias en un museo literario y centro de desarrollo cultural. (Ministerio de Cultura Guatemala)

Las autoridades culturales de Guatemala evalúan la posibilidad de convertir la casa de Miguel Ángel Asturias en un museo dedicado al desarrollo literario.

La residencia, ubicada en la 14 avenida 1-69 barrio Candelaria, zona 1 de la Ciudad de Guatemala, ha sido señalada por el ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas, como un espacio con potencial para transformarse en un centro cultural de referencia.

El titular de Cultura y Deportes explicó que el proyecto forma parte de un plan de mediano y largo plazo.

“Una de las ideas que ha surgido, y que también se ha discutido en redes, es la posibilidad de rescatar la casa de Miguel Ángel Asturias y convertirla en un centro de desarrollo literario, una especie de pequeño museo”, afirmó Méndez Salinas.

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La propuesta busca ofrecer un espacio para la difusión de la obra del premio Nobel guatemalteco y fomentar nuevas generaciones de escritores en la región.

Para materializar la iniciativa, la cartera de Cultura deberá coordinar con la familia de Asturias y cumplir una serie de requisitos administrativos y patrimoniales.

“Hasta ahí alcanza incluso esta relación con la familia”, puntualizó el ministro, quien agregó que el proceso forma parte de acuerdos y una planificación detallada con los familiares del Nobel de Literatura guatemalteco.

Repatriación de los restos y rol de la familia

El análisis sobre la casa museo ocurre en paralelo al proceso de repatriación del cuerpo de Miguel Ángel Asturias desde Francia. El escritor, galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1967, falleció en Madrid en 1974 y fue sepultado en el cementerio de Père-Lachaise, en París.

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Ahora, el Gobierno de Guatemala, junto con la familia Asturias, coordina los detalles para el traslado de los restos al país centroamericano.

Según destacó Luis Méndez Salinas, el hijo del escritor, Miguel Ángel Asturias Amado, será responsable de recibir los restos en Francia y acompañar la repatriación a Guatemala.

El ministro precisó que “de parte del Estado seguramente habrá alguna representación”, aunque el diseño de una comitiva oficial aún está en discusión. “Veremos en qué condiciones se puede diseñar una comitiva ad hoc para este proceso”, explicó.

Guatemala también busca fortalecer la relación entre la Biblioteca Nacional de Francia y la Biblioteca Nacional Luis Carlos Sariego por los archivos de Asturias.
La conversión de la casa de Miguel Ángel Asturias en museo requiere coordinación con la familia Asturias y trámites administrativos y patrimoniales. (Ministerio de Cultura Guatemala)

El ministro de Cultura y Deportes subrayó que la creación de un museo dedicado a la figura de Miguel Ángel Asturias forma parte de una agenda que involucra tanto a instituciones estatales como a la familia del autor. “Esto está en el horizonte del mediano y largo plazo. Para ello necesitamos una serie de pasos”, reiteró Méndez Salinas.

Restauración

En 2021, el inmueble que habitó Miguel Ángel Asturias comenzó a ser restaurado. En ese entonces, el Ministerio de Cultura y Deportes publicó fotografías de la situación en deterioro en la que se encontraba vivienda.

Guatemala también busca fortalecer la relación entre la Biblioteca Nacional de Francia y la Biblioteca Nacional Luis Carlos Sariego por los archivos de Asturias.
La vivienda de Miguel Ángel Asturias comenzó a ser restaurada en 2021 con trabajos que respetaron su valor histórico en Guatemala. (Ministerio de Cultura Guatemala)

Se realizaron trabajos de remozamiento, pero respetando aspectos de infraestructura que le dan el valor histórico a la residencia que un día ocupó el principal exponente de literatura de Guatemala, quien en su momento la describió en su libro El Alhajadito de la siguiente manera: “La casa tenía olvidado muy a trasmano un trecho de corredor. No daba a ninguna puerta, a ninguna ventana. Simplemente a la espalda de una pared lisa que lo separa de unos cuartos para aparejos y otros estropiezos”.

La vivienda pasó a ser parte de la familia Asturias luego de que vivieron por un largo tiempo en Salamá, Baja Verapaz. En ella funcionaba la abarrotería de la mamá del escritor.

Guatemala también busca fortalecer la relación entre la Biblioteca Nacional de Francia y la Biblioteca Nacional Luis Carlos Sariego por los archivos de Asturias.
La vivienda de Miguel Ángel Asturias está ubicada en la 14 avenida 1-69 barrio Candelaria, zona 1 de la Ciudad de Guatemala. (Ministerio de Cultura Guatemala)

Según documentación histórica, la vivienda funcionaba como una tienda para mayoristas y minoristas a donde llegaban pobladores de los alrededores con sus mulas, por lo que en el borde de la banqueta, se encontraron argollas para amarrar los lazos de las mulas.

Guatemala también busca fortalecer la relación entre la Biblioteca Nacional de Francia y la Biblioteca Nacional Luis Carlos Sariego por los archivos de Asturias.
En 2021 se localizaron varios archivos y artículos de la familia de Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Libertara guatemalteco. (Ministerio de Cultura Guatemala)

Otros proyectos

El funcionario también adelantó que existe interés en fortalecer los vínculos entre la Biblioteca Nacional de Francia y la Biblioteca Nacional Luis Carlos Sariego de Guatemala. En la institución francesa se resguardan manuscritos, documentos y premios obtenidos por Asturias, como el Premio Nobel y el Premio Lenin, junto al bastón de mando que recibió en Chichicastenango en 1966.

El Ministerio de Cultura proyecta que, en el futuro, estos bienes patrimoniales puedan vincularse de manera más estrecha con los archivos y colecciones nacionales. Además, el Archivo General de Centroamérica participa en las gestiones para preservar y difundir la memoria documental del escritor.

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