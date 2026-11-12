El momento en que encuentran a un adolescente que sobrevivió seis días herido y perdido en un remoto bosque australiano

La policía australiana dijo que el joven está “sano y salvo”, aunque agotado y con cortes en las piernas y quemaduras de sol. Fue llevado a un hospital con su madre

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Un adolescente australiano de 17 años, que llevaba seis días desaparecido en una zona de monte del estado de Victoria, fue encontrado con vida este jueves, informó la policía. El joven, identificado solo como William porque no se difundió su apellido, estaba dormido en el lecho seco de un río cuando una tripulación de helicóptero lo localizó.

Según la policía de Victoria, William desapareció el viernes 6 de noviembre, alrededor de las 16:00, mientras acampaba con un amigo en Walhalla East, a unos 180 kilómetros al este de Melbourne. Se había alejado un poco del campamento y no volvió. Su amigo lo buscó sin éxito. Dejó en el lugar su teléfono, comida y agua, y llevaba solo pantalones cortos y botas de trabajo.

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La búsqueda

Captura de video del momento en que un helicóptero localiza al adolescente de 17 años en el monte de Victoria, Australia, tras seis días desaparecido. Foto: Policía de Victoria

Cientos de personas participaron en la búsqueda, que incluyó buzos de la policía, brigadas de perros, personal de rescate, motociclistas y helicópteros. La cadena ABC informó de que más de 80 voluntarios rastreaban el monte cada día. El puesto de comando se instaló en la localidad de Cowwarr.

La policía investigaba si el joven había seguido caminando, buscado refugio o se había lastimado. Encontró en la zona una cámara trampa y pidió a los vecinos que revisaran imágenes de sus cámaras de seguridad. Faltaban además una caja de pesca, almohadas y una mesa plegable.

Cómo lo encontraron

El joven saluda al helicóptero que lo halló dormido en un cauce seco, a 2 km de Stoney Creek. Según la policía, despertó con el ruido de la aeronave. Foto: Policía de Victoria (captura)

El jueves, la Unidad Aérea de la policía hacía una búsqueda por aire en la zona de Cowwarr cuando vio una caja de pesca en el monte, a unos 2 kilómetros al este de Stoney Creek. Cerca de ahí encontraron al adolescente durmiendo en un cauce seco. Oficiales de vuelo descendieron con un cabrestante, lo subieron al helicóptero y lo llevaron al puesto de comando, donde se reunió con su madre.

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El inspector interino Jason Benbow dijo que el joven despertó con el ruido del helicóptero y les hizo un gesto de aprobación con el pulgar. La zona de búsqueda de ese día, explicó, “era algo que no podíamos hacer a pie, era demasiado empinada”. La policía dijo que el joven caminó por un terreno rocoso y accidentado y cayó por un terraplén empinado.

Personal policial iza con un cabrestante al adolescente rescatado en Victoria. La zona era “demasiado empinada” para buscar a pie, dijo la policía. Foto: Policía de Victoria (captura)

William está “sano y salvo”, según la policía. La cadena ABC informó de que está agotado, no podía caminar, tiene cortes en las piernas y fuertes quemaduras de sol en el torso y la cara. Fue evaluado por paramédicos y trasladado al hospital regional de Latrobe junto con su madre. “Creo que podría haber sobrevivido más días; estaba muy en forma y sano”, dijo Benbow.

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“Castigado de por vida”

La madre del joven, escoltada por la policía, se acerca al helicóptero para reencontrarse con su hijo en Cowwarr. Fue llevado a un hospital. Foto: Policía de Victoria (captura)

La madre, que contuvo las lágrimas ante la prensa, dijo: “Nunca más va a salir de casa. Está castigado de por vida.” También afirmó que “se quedó en un solo lugar esperando ser rescatado” y que sabía “en el fondo” que seguía vivo.

Medios locales informaron de que la familia dijo que William tiene autismo de nivel 2, que requiere “apoyo sustancial”, según la organización Autism360.