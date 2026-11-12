Qué puedo ver

Avengers: Endgame: Bonus llega a Disney+ con un adelanto exclusivo de Doomsday

La edición especial estará disponible este viernes 13 de noviembre y anticipará el estreno de la próxima película de los Vengadores, previsto para el 16 de diciembre

La cuenta regresiva ha comenzado. Regresa al MCU con la colección Cuenta regresiva hacia Doomsday, ya disponible en #DisneyPlus, y disfruta de #Avengers Endgame: Encore a partir del 13 de noviembre. (Dianey+)

Guardar

Avengers: Endgame: Bonus llegará este viernes 13 de noviembre a Disney+ con un adelanto exclusivo de Avengers: Doomsday, la próxima película de Marvel Studios que tiene previsto su estreno en cines el 16 de diciembre. La plataforma recuperará así el cierre de la Saga del Infinito mientras avanza la cuenta regresiva hacia el regreso de los Vengadores a la pantalla grande.

La presentación especial vuelve a poner en circulación una de las producciones más exitosas del Universo Cinematográfico de Marvel. Estrenada originalmente en 2019, Avengers: Endgame recaudó más de USD 2.900 millones en la taquilla mundial y se convirtió en uno de los mayores fenómenos comerciales de la historia del cine.

PUBLICIDAD

Un grupo de personas y un personaje animado de pie en el interior de una oficina amplia con sillones y lámparas
Los Vengadores vuelven a reunirse en Avengers: Endgame: Bonus, disponible este viernes en Disney+. (Disney+)

El lanzamiento incorpora material vinculado con Avengers: Doomsday, aunque Marvel Studios no precisó la duración ni las imágenes que formarán parte del adelanto. La decisión conecta el final de una etapa que se desarrolló durante más de una década con la próxima reunión del equipo de superhéroes.

La edición especial vuelve sobre la batalla contra Thanos

La historia de Avengers: Endgame comienza después del chasquido de Thanos, que eliminó a la mitad de la población del universo tras reunir las Gemas del Infinito. Los héroes que sobrevivieron enfrentan las consecuencias de esa derrota mientras intentan encontrar un camino para revertirla.

El Capitán América en primer plano con casco y traje oscuro, junto a otros personajes armados frente a un portal luminoso de fondo
Chris Evans interpreta a Steve Rogers en el cierre de la Saga del Infinito. (Disney+)

Tony Stark, Steve Rogers, Thor, Natasha Romanoff, Bruce Banner y Clint Barton forman parte del grupo que debe reunirse otra vez para recuperar a quienes desaparecieron. La misión los lleva a asumir nuevos riesgos y a confrontar, una vez más, las decisiones del villano que había puesto en jaque al universo.

PUBLICIDAD

La película dura 181 minutos, equivalentes a tres horas y un minuto, y funciona como conclusión de la llamada Saga del Infinito. Su trama reunió personajes, conflictos y elementos narrativos construidos a lo largo de 22 películas de Marvel Studios.

Hombre de barba y cabello largo sostiene un hacha y un martillo con destellos de relámpagos azules en un fondo oscuro
Thor, uno de los héroes que sobrevivió al chasquido de Thanos, regresa en Endgame. (Disney+)

La producción estuvo a cargo de Kevin Feige y fue dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo. Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Michael Grillo, Trinh Tran, Jon Favreau, James Gunn y Stan Lee figuran entre los productores ejecutivos del largometraje.

Disney+ prepara a los seguidores para el estreno de Doomsday

El incentivo principal de esta edición es el contenido relacionado con Avengers: Doomsday. Su estreno está programado para el 16 de diciembre y marcará una nueva instancia para los personajes asociados a los Vengadores dentro del universo de Marvel.

Primer plano del personaje Thanos con piel morada, casco dorado y armadura metálica con marcas de desgaste, sobre un fondo oscuro y desenfocado
Thanos se convirtió en el antagonista principal de la historia que culminó en la película de 2019. (Disney+)

Por ahora, el estudio no difundió detalles sobre el argumento de la película ni explicó qué lugar ocupará el adelanto dentro de la edición especial de Endgame. El avance quedará disponible únicamente para los suscriptores de Disney+ que accedan a esta presentación.

Marvel Studios también habilitó la colección “Esperando Avengers Doomsday” en la plataforma. La selección reúne títulos de la franquicia para quienes busquen repasar historias y personajes antes del lanzamiento cinematográfico de diciembre.

Un personaje de piel verde con anteojos y suéter azul está sentado a la mesa de un restaurante frente a platos con comida y otra persona
Avengers: Doomsday tiene previsto llegar a los cines el 16 de diciembre. (Disney+)

La iniciativa utiliza una de las películas de mayor alcance de la compañía como puerta de entrada a su próxima producción. Endgame fue el desenlace de una etapa marcada por la búsqueda de las Gemas del Infinito, la formación de los Vengadores y el enfrentamiento con Thanos.

Endgame conserva su peso dentro del universo de Marvel

El impacto de la película se reflejó desde su llegada a los cines. Durante su primer fin de semana de exhibición internacional, registró cerca de USD 1.195 millones y estableció un récord de recaudación global para un estreno.

Una mujer pelirroja y un hombre vestidos con trajes negros se miran de cerca dentro de una cabina oscura
Disney+ reunió títulos de Marvel en la colección “Esperando Avengers Doomsday”. (Disney+)

En su recorrido inicial de 2019, alcanzó aproximadamente USD 2.798 millones y ocupó entonces el primer lugar entre las películas más taquilleras de la historia. Con posteriores exhibiciones y relanzamientos, su cifra mundial superó los USD 2.900 millones.

La nueva llegada de Avengers: Endgame: Bonus a Disney+ ofrece la posibilidad de revisitar el enfrentamiento final contra Thanos y, al mismo tiempo, conocer el primer material de la próxima película de los Vengadores. El contenido estará disponible desde este viernes, a poco más de un mes del estreno de Avengers: Doomsday.

Temas Relacionados

Avengers: Endgame: BonusAvengersAvengers: DoomsdayMarvel StudiosDisney Plusqué puedo verlo último para ver

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

‘Maxton Hall’ estrena el tráiler de su tercera y última temporada

La plataforma estrenará dos episodios por semana hasta el desenlace del 23 de diciembre

‘Maxton Hall’ estrena el tráiler de su tercera y última temporada

Netflix anuncia ‘Otros Mundos’, la precuela de ‘Stranger Things’ para 2028

La serie live action transcurrirá en Marion, Nevada, casi tres décadas antes de la producción original

Netflix anuncia ‘Otros Mundos’, la precuela de ‘Stranger Things’ para 2028

Vincent Cassel se convierte en Quasimodo antes de Victor Hugo

El film imagina la vida del hombre que habría inspirado al protagonista de Nuestra Señora de París

Vincent Cassel se convierte en Quasimodo antes de Victor Hugo

James Gunn se retira como encargado del universo DC

El famoso director dejará de dirigir el universo junto a Peter Safran

James Gunn se retira como encargado del universo DC

La historia de Natalee Holloway vuelve a Netflix, 21 años después de su desaparición

La docuserie de tres episodios reconstruye el caso de la joven que desapareció en Aruba y la búsqueda encabezada por su madre

La historia de Natalee Holloway vuelve a Netflix, 21 años después de su desaparición

DEPORTES

Cómo es la regla 50+1 que promueve la Bundesliga para que los socios no pierdan el control de los clubes: la diferencia con Argentina

Cómo es la regla 50+1 que promueve la Bundesliga para que los socios no pierdan el control de los clubes: la diferencia con Argentina

Lo pusieron a la par de Maradona, no jugó en Primera y se retiró a los 25 años preso de sus adicciones: el “mejor futbolista que nadie vio”

Un periodista llamó “horrible” a la tenista Sabalenka sin saber que el micrófono estaba abierto y causó indignación en las redes

Dibu Martínez compartió un video con el imponente asado de la Selección: su menú especial por la fractura de mandíbula

La singular promesa de Pedro Troglio al plantel si Banfield elimina a Boca de la Copa Argentina

TELESHOW

De Ca7riel y Paco Amoroso a Milo J, los argentinos que buscarán brillar en los Latin Grammy

De Ca7riel y Paco Amoroso a Milo J, los argentinos que buscarán brillar en los Latin Grammy

Se entregan los Martín Fierro de Cable 2026: todos los nominados y los detalles de la ceremonia

Mala Fama sorprendió en MasterChef al revelar su pasado en el mundo gastronómico antes de dedicarse a la música

Habló la autora de “Alma misionera”, el hit de la visita del papa León XIV: “Al fin sale a la luz que es una canción argentina”

Marcelo Tinelli despidió a Marcos Camino de Los Palmeras a pura emoción: “Seguirá vivo con su música y su legado”

INFOBAE AMÉRICA

La ciudad de Tokio instala contenedores inteligentes para controlar la basura turística

La ciudad de Tokio instala contenedores inteligentes para controlar la basura turística

Entre castillos intactos y tabernas históricas: 5 villas medievales europeas que brillan en invierno

Qué es el resorte natural, el misterio de la elasticidad humana que desconcertó a la ciencia por 50 años

Un estudio afirma que el fenómeno de El Niño puede provocar más de 107.000 muertes adicionales por calor al año

Demócratas y republicanos: almas partidas