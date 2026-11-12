Avengers: Endgame: Bonus llega a Disney+ con un adelanto exclusivo de Doomsday

La cuenta regresiva ha comenzado. Regresa al MCU con la colección Cuenta regresiva hacia Doomsday, ya disponible en #DisneyPlus, y disfruta de #Avengers Endgame: Encore a partir del 13 de noviembre. (Dianey+)

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Avengers: Endgame: Bonus llegará este viernes 13 de noviembre a Disney+ con un adelanto exclusivo de Avengers: Doomsday, la próxima película de Marvel Studios que tiene previsto su estreno en cines el 16 de diciembre. La plataforma recuperará así el cierre de la Saga del Infinito mientras avanza la cuenta regresiva hacia el regreso de los Vengadores a la pantalla grande.

La presentación especial vuelve a poner en circulación una de las producciones más exitosas del Universo Cinematográfico de Marvel. Estrenada originalmente en 2019, Avengers: Endgame recaudó más de USD 2.900 millones en la taquilla mundial y se convirtió en uno de los mayores fenómenos comerciales de la historia del cine.

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Los Vengadores vuelven a reunirse en Avengers: Endgame: Bonus, disponible este viernes en Disney+. (Disney+)

El lanzamiento incorpora material vinculado con Avengers: Doomsday, aunque Marvel Studios no precisó la duración ni las imágenes que formarán parte del adelanto. La decisión conecta el final de una etapa que se desarrolló durante más de una década con la próxima reunión del equipo de superhéroes.

La edición especial vuelve sobre la batalla contra Thanos

La historia de Avengers: Endgame comienza después del chasquido de Thanos, que eliminó a la mitad de la población del universo tras reunir las Gemas del Infinito. Los héroes que sobrevivieron enfrentan las consecuencias de esa derrota mientras intentan encontrar un camino para revertirla.

Chris Evans interpreta a Steve Rogers en el cierre de la Saga del Infinito. (Disney+)

Tony Stark, Steve Rogers, Thor, Natasha Romanoff, Bruce Banner y Clint Barton forman parte del grupo que debe reunirse otra vez para recuperar a quienes desaparecieron. La misión los lleva a asumir nuevos riesgos y a confrontar, una vez más, las decisiones del villano que había puesto en jaque al universo.

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La película dura 181 minutos, equivalentes a tres horas y un minuto, y funciona como conclusión de la llamada Saga del Infinito. Su trama reunió personajes, conflictos y elementos narrativos construidos a lo largo de 22 películas de Marvel Studios.

Thor, uno de los héroes que sobrevivió al chasquido de Thanos, regresa en Endgame. (Disney+)

La producción estuvo a cargo de Kevin Feige y fue dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo. Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Michael Grillo, Trinh Tran, Jon Favreau, James Gunn y Stan Lee figuran entre los productores ejecutivos del largometraje.

Disney+ prepara a los seguidores para el estreno de Doomsday

El incentivo principal de esta edición es el contenido relacionado con Avengers: Doomsday. Su estreno está programado para el 16 de diciembre y marcará una nueva instancia para los personajes asociados a los Vengadores dentro del universo de Marvel.

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Thanos se convirtió en el antagonista principal de la historia que culminó en la película de 2019. (Disney+)

Por ahora, el estudio no difundió detalles sobre el argumento de la película ni explicó qué lugar ocupará el adelanto dentro de la edición especial de Endgame. El avance quedará disponible únicamente para los suscriptores de Disney+ que accedan a esta presentación.

Marvel Studios también habilitó la colección “Esperando Avengers Doomsday” en la plataforma. La selección reúne títulos de la franquicia para quienes busquen repasar historias y personajes antes del lanzamiento cinematográfico de diciembre.

Avengers: Doomsday tiene previsto llegar a los cines el 16 de diciembre. (Disney+)

La iniciativa utiliza una de las películas de mayor alcance de la compañía como puerta de entrada a su próxima producción. Endgame fue el desenlace de una etapa marcada por la búsqueda de las Gemas del Infinito, la formación de los Vengadores y el enfrentamiento con Thanos.

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Endgame conserva su peso dentro del universo de Marvel

El impacto de la película se reflejó desde su llegada a los cines. Durante su primer fin de semana de exhibición internacional, registró cerca de USD 1.195 millones y estableció un récord de recaudación global para un estreno.

Disney+ reunió títulos de Marvel en la colección “Esperando Avengers Doomsday”. (Disney+)

En su recorrido inicial de 2019, alcanzó aproximadamente USD 2.798 millones y ocupó entonces el primer lugar entre las películas más taquilleras de la historia. Con posteriores exhibiciones y relanzamientos, su cifra mundial superó los USD 2.900 millones.

La nueva llegada de Avengers: Endgame: Bonus a Disney+ ofrece la posibilidad de revisitar el enfrentamiento final contra Thanos y, al mismo tiempo, conocer el primer material de la próxima película de los Vengadores. El contenido estará disponible desde este viernes, a poco más de un mes del estreno de Avengers: Doomsday.

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