Netanyahu compartirá información de seguridad con Gadi Eisenkot, aspirante a sucederlo como primer ministro de Israel

Benjamin Netanyahu y Gadi Eisenkot acordaron reunirse en Jerusalén para tratar asuntos diplomáticos y de seguridad nacional. (REUTERS/Ammar Awad)

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el dirigente de Yashar, Gadi Eisenkot, mantendrán este jueves una reunión sobre asuntos diplomáticos y de seguridad en Jerusalén, en medio de una disputa por el acceso del legislador a información de inteligencia durante el periodo de transición política en Israel.

El encuentro se realizará en la oficina del jefe de Gobierno y contará con la presencia de su secretario militar, Guy Markizeno, según un comunicado conjunto de ambos dirigentes. No se divulgaron más detalles sobre la agenda.

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La cita se produce un día después de que Eisenkot recurriera a la fiscal general, Gali Baharav-Miara, para solicitar su intervención. El líder de Yashar sostiene que debe recibir informes “regulares, estructurados y completos” y acceder a evaluaciones de inteligencia, dado que el presidente Isaac Herzog le encargó formar Gobierno y no existe un líder oficial de la oposición.

Según la petición, el equipo de Eisenkot intentó coordinar esas reuniones con colaboradores de Netanyahu sin éxito. El exjefe del Estado Mayor también reclamó que cualquier acción militar u operativa sea debatida y aprobada por el gabinete y el Gobierno, conforme a la ley.

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La oficina de Netanyahu rechazó los cuestionamientos de la oposición y acusó a Eisenkot de politizar la seguridad nacional. (EFE/EPA/ABIR SULTAN EPA)

La información fue publicada por The Times of Israel, que señaló que el pedido busca garantizar “una supervisión eficaz, una toma de decisiones adecuada y la protección de los intereses de seguridad”, de acuerdo con el escrito presentado por el dirigente.

La posible acción contra Irán elevó la tensión entre los rivales

La disputa ocurre tras informaciones sobre una eventual operación militar de Israel contra Irán, una iniciativa que, según esos informes, Netanyahu evaluaba pese a objeciones de responsables de seguridad. Eisenkot pidió al primer ministro interino evitar el despliegue de fuerzas si no hay una amenaza directa e inmediata.

En una carta dirigida a Netanyahu, el líder de Yashar advirtió que movilizar a las fuerzas de seguridad sin una urgencia que no pueda esperar podría tener “consecuencias devastadoras para la democracia israelí” y para la confianza pública en las instituciones.

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Las versiones sobre una eventual ofensiva militar de Israel contra Irán intensificaron las tensiones entre los dirigentes políticos.

Eisenkot también instó al jefe de Gobierno a no colocar a los responsables de seguridad ante un conflicto constitucional ni dejar dudas sobre sus obligaciones. Los informes citados por The Times of Israel indican que el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, se opuso a acciones no especificadas antes de las elecciones del 27 de octubre por el riesgo de una escalada.

Netanyahu sigue al frente de un Gobierno interino

El bloque de Netanyahu perdió su mayoría parlamentaria en los comicios del mes pasado. El domingo, Herzog encargó a Eisenkot la formación de un Ejecutivo después de que obtuviera el mayor número de recomendaciones entre los miembros de la Knéset.

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Benjamin Netanyahu permanece al frente del Gobierno interino mientras Gadi Eisenkot asume el mandato de formar un nuevo Ejecutivo. (REUTERS/Ronen Zvulun)

No obstante, Netanyahu continúa como primer ministro interino y mantiene el control del Gobierno y de las fuerzas de seguridad hasta que se constituya una nueva coalición. El bloque de Eisenkot suma 48 escaños, frente a 53 de las fuerzas que integran la coalición gobernante, aunque el mandatario recibió el respaldo de solo 46 parlamentarios.

La oficina de Netanyahu rechazó los cuestionamientos y afirmó que las decisiones de su Gobierno se toman exclusivamente por consideraciones de seguridad y en coordinación con los organismos competentes. También acusó a Eisenkot de llevar asuntos sensibles al debate público y de intentar politizar la seguridad nacional.

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Tras esa respuesta, Eisenkot sostuvo que Netanyahu había rechazado su solicitud de recibir una actualización operativa a través de los canales oficiales. La reunión prevista para este jueves será el primer contacto anunciado entre ambos desde que escaló el desacuerdo.