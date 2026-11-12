Mundo

Netanyahu compartirá información de seguridad con Gadi Eisenkot, aspirante a sucederlo como primer ministro de Israel

El encuentro incluirá al secretario militar Guy Markizeno y será el primer contacto entre el actual premier y el opositor al que le fue encargado formar un nuevo gobierno

Benjamin Netanyahu y Gadi Eisenkot acordaron reunirse en Jerusalén para tratar asuntos diplomáticos y de seguridad nacional. (REUTERS/Ammar Awad)
Benjamin Netanyahu y Gadi Eisenkot acordaron reunirse en Jerusalén para tratar asuntos diplomáticos y de seguridad nacional. (REUTERS/Ammar Awad)
Guardar

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el dirigente de Yashar, Gadi Eisenkot, mantendrán este jueves una reunión sobre asuntos diplomáticos y de seguridad en Jerusalén, en medio de una disputa por el acceso del legislador a información de inteligencia durante el periodo de transición política en Israel.

El encuentro se realizará en la oficina del jefe de Gobierno y contará con la presencia de su secretario militar, Guy Markizeno, según un comunicado conjunto de ambos dirigentes. No se divulgaron más detalles sobre la agenda.

PUBLICIDAD

La cita se produce un día después de que Eisenkot recurriera a la fiscal general, Gali Baharav-Miara, para solicitar su intervención. El líder de Yashar sostiene que debe recibir informes “regulares, estructurados y completos” y acceder a evaluaciones de inteligencia, dado que el presidente Isaac Herzog le encargó formar Gobierno y no existe un líder oficial de la oposición.

Según la petición, el equipo de Eisenkot intentó coordinar esas reuniones con colaboradores de Netanyahu sin éxito. El exjefe del Estado Mayor también reclamó que cualquier acción militar u operativa sea debatida y aprobada por el gabinete y el Gobierno, conforme a la ley.

PUBLICIDAD

La oficina de Netanyahu rechazó los cuestionamientos de la oposición y acusó a Eisenkot de politizar la seguridad nacional. (EFE/EPA/ABIR SULTAN EPA)
La oficina de Netanyahu rechazó los cuestionamientos de la oposición y acusó a Eisenkot de politizar la seguridad nacional. (EFE/EPA/ABIR SULTAN EPA)

La información fue publicada por The Times of Israel, que señaló que el pedido busca garantizar “una supervisión eficaz, una toma de decisiones adecuada y la protección de los intereses de seguridad”, de acuerdo con el escrito presentado por el dirigente.

La posible acción contra Irán elevó la tensión entre los rivales

La disputa ocurre tras informaciones sobre una eventual operación militar de Israel contra Irán, una iniciativa que, según esos informes, Netanyahu evaluaba pese a objeciones de responsables de seguridad. Eisenkot pidió al primer ministro interino evitar el despliegue de fuerzas si no hay una amenaza directa e inmediata.

En una carta dirigida a Netanyahu, el líder de Yashar advirtió que movilizar a las fuerzas de seguridad sin una urgencia que no pueda esperar podría tener “consecuencias devastadoras para la democracia israelí” y para la confianza pública en las instituciones.

Las versiones sobre una eventual ofensiva militar de Israel contra Irán intensificaron las tensiones entre los dirigentes políticos.
Las versiones sobre una eventual ofensiva militar de Israel contra Irán intensificaron las tensiones entre los dirigentes políticos.

Eisenkot también instó al jefe de Gobierno a no colocar a los responsables de seguridad ante un conflicto constitucional ni dejar dudas sobre sus obligaciones. Los informes citados por The Times of Israel indican que el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, se opuso a acciones no especificadas antes de las elecciones del 27 de octubre por el riesgo de una escalada.

Netanyahu sigue al frente de un Gobierno interino

El bloque de Netanyahu perdió su mayoría parlamentaria en los comicios del mes pasado. El domingo, Herzog encargó a Eisenkot la formación de un Ejecutivo después de que obtuviera el mayor número de recomendaciones entre los miembros de la Knéset.

Benjamin Netanyahu permanece al frente del Gobierno interino mientras Gadi Eisenkot asume el mandato de formar un nuevo Ejecutivo. (REUTERS/Ronen Zvulun)
Benjamin Netanyahu permanece al frente del Gobierno interino mientras Gadi Eisenkot asume el mandato de formar un nuevo Ejecutivo. (REUTERS/Ronen Zvulun)

No obstante, Netanyahu continúa como primer ministro interino y mantiene el control del Gobierno y de las fuerzas de seguridad hasta que se constituya una nueva coalición. El bloque de Eisenkot suma 48 escaños, frente a 53 de las fuerzas que integran la coalición gobernante, aunque el mandatario recibió el respaldo de solo 46 parlamentarios.

La oficina de Netanyahu rechazó los cuestionamientos y afirmó que las decisiones de su Gobierno se toman exclusivamente por consideraciones de seguridad y en coordinación con los organismos competentes. También acusó a Eisenkot de llevar asuntos sensibles al debate público y de intentar politizar la seguridad nacional.

Tras esa respuesta, Eisenkot sostuvo que Netanyahu había rechazado su solicitud de recibir una actualización operativa a través de los canales oficiales. La reunión prevista para este jueves será el primer contacto anunciado entre ambos desde que escaló el desacuerdo.

Temas Relacionados

Benjamin NetanyahuIsraelconflicto Israel-Irán

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Entre castillos intactos y tabernas históricas: 5 villas medievales europeas que brillan en invierno

Una selección difundida por The Telegraph reúne antiguos cascos urbanos con murallas de piedra, gastronomía tradicional y hospedajes de época. Con la llegada del frío, estos destinos se convierten en auténticas joyas escondidas del turismo

Entre castillos intactos y tabernas históricas: 5 villas medievales europeas que brillan en invierno

Un estudio afirma que el fenómeno de El Niño puede provocar más de 107.000 muertes adicionales por calor al año

Investigadores de ISGlobal examinaron datos demográficos de cuatro décadas. América del Sur encabezó el incremento de fallecimientos vinculados a las altas temperaturas, por encima de los índices observados en África subsahariana y el sudeste asiático

Un estudio afirma que el fenómeno de El Niño puede provocar más de 107.000 muertes adicionales por calor al año

Las bolsas asiáticas sufren el impacto del escándalo que rodea a Nvidia mientras tambalean los principales índices regionales

Los mercados bursátiles registraron avances en Corea del Sur, Taiwán y Japón, mientras el indicador MSCI sin Tokio descendió 0,1% debido a las pérdidas de las cotizadas en Hong Kong

Las bolsas asiáticas sufren el impacto del escándalo que rodea a Nvidia mientras tambalean los principales índices regionales

La presunta amante china del CEO de Nvidia, Alice Huang, ingresó ocho veces a Taiwán en un período de dos años

Así lo confirmó un funcionario del Gobierno taiwanés, quien sostuvo ante el Parlamento que la ex ejecutiva de Megaspeed accedió con documentación hongkonesa bajo el régimen regular para visitantes de negocios

La presunta amante china del CEO de Nvidia, Alice Huang, ingresó ocho veces a Taiwán en un período de dos años

La OTAN aseguró que Europa y Ucrania están en la misma línea de EEUU respecto a las negociaciones de paz con Rusia

El secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, afirmó que recibió reportes de su equipo durante dos días de contactos entre delegaciones de Moscú, Washington y Kiev en la capital de Emiratos Árabes Unidos

La OTAN aseguró que Europa y Ucrania están en la misma línea de EEUU respecto a las negociaciones de paz con Rusia
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Papa León XIV EN VIVO jornada 2 en Perú: minuto a minuto de sus actividades, recorridos y últimas noticias del Santo Padre

Papa León XIV EN VIVO jornada 2 en Perú: minuto a minuto de sus actividades, recorridos y últimas noticias del Santo Padre

¿Lloviznas y ráfagas hoy en Lima? El Senamhi pronostica cómo estará el clima este jueves 12 de noviembre

Cáncer de mama: cómo es la prueba de sangre que detecta tumores en etapas tempranas y estima el riesgo de reaparición

“Pequeño J” denunció amenazas de muerte en la cárcel tras la filtración del video de las torturas del triple crimen narco

Marcelo Colombo describió la cercanía del Papa con quienes atravesaron historias de dolor

DEPORTES

Una estrella de UFC mostró cómo quedó su rostro tras el ataque que sufrió de otro luchador durante una entrevista: “Vinieron por la espalda”

Una estrella de UFC mostró cómo quedó su rostro tras el ataque que sufrió de otro luchador durante una entrevista: “Vinieron por la espalda”

Estados Unidos se retira del Mundial Sub-17 de Qatar por motivos de seguridad

Una figura del fútbol confesó que no jugaría en un gigante de Europa por el particular apodo que tiene el club

Cómo es la regla 50+1 que promueve la Bundesliga para que los socios no pierdan el control de los clubes: la diferencia con Argentina

Lo pusieron a la par de Maradona, no jugó en Primera y se retiró a los 25 años preso de sus adicciones: el “mejor futbolista que nadie vio”

ENTRETENIMIENTO

Avengers: Endgame: Bonus llega a Disney+ con un adelanto exclusivo de Doomsday

Avengers: Endgame: Bonus llega a Disney+ con un adelanto exclusivo de Doomsday

La serie heredera de ‘Friends’ y ‘Cómo conocí a vuestra madre’ renueva por una tercera temporada y recupera el formato sitcom

Olivia Cooke habló sobre el freno en su carrera: “Fueron trabajos tras trabajos, y me agoté mucho”

Glee y Girls vuelven a la pantalla: el reto de reinventar dos clásicos sin traicionar su esencia

James Reynolds reveló que tiene Parkinson y Days of Our Lives incorporará su diagnóstico a la trama de Abe Carver