Investigadores de la Universidad de Panamá estudian el veneno de un escorpión presente en la región fronteriza con Costa Rica

Un escorpión de la especie Tityus championi permanece sobre una mesa rodeada de instrumental científico y recipientes de laboratorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un grupo de investigadores de la Universidad de Panamá logró producir en laboratorio una de las toxinas más abundantes del veneno del escorpión Tityus championi, una especie asociada a cuadros clínicos tan graves que algunos pacientes requirieron tratamiento en unidades de cuidados intensivos.

La sustancia, bautizada Tcham27, fue sintetizada mediante expresión recombinante en la bacteria Escherichia coli. La técnica permite replicar la toxina fuera del animal y estudiar su comportamiento de forma controlada.

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El hallazgo forma parte de una investigación publicada en el Journal of Venomous Animals and Toxins including Tropical Diseases, centrada en describir por primera vez con detalle la composición química del veneno de esta especie.

Tityus championi es endémica de la cordillera de Talamanca, en la zona fronteriza entre Panamá y Costa.

Su presencia está confirmada en localidades como Río Sereno, Cañas Gordas, Alto Quiel, Potrerillos Arriba, Quebrada de Vuelta, Caizán, Breñón, Potrerillos Abajo y Sortová, todas en la provincia panameña de Chiriquí.

Un escorpión de la especie Tityus championi permanece sobre el suelo entre restos de hojas secas y ramas caídas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El animal habita bosques húmedos y zonas agrícolas, donde se refugia bajo troncos, ramas y hojarasca. Presenta dimorfismo sexual en tamaño y un patrón de coloración que lo distingue de otras especies cercanas.

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El análisis científico identificó numerosas proteínas vinculadas a los efectos típicos de una picadura grave, entre ellas inflamación, hinchazón, descenso de la presión arterial, daño de tejidos y hemorragias.

También se hallaron toxinas capaces de alterar la comunicación entre células nerviosas.

En Panamá se reportó un aumento de los casos de escorpionismo vinculados a esta especie. Su veneno contiene neurotoxinas compartidas con otros escorpiones locales, un dato que refuerza su interés como objetivo para el desarrollo de antivenenos.

El escorpionismo —así se denomina el envenenamiento por picadura de escorpión— es la segunda causa de intoxicación animal en humanos, solo detrás de las mordeduras de serpiente, y representa un problema de salud pública en varias regiones tropicales y subtropicales de América.

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Un tubo de ensayo con la etiqueta Tcham27 contiene un líquido de color ámbar sobre una gradilla dentro de un laboratorio químico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tityus es el género más diverso dentro del orden Scorpiones, con más de 220 especies descritas en el Caribe, América Central y Sudamérica.

Varias de ellas provocaron casos graves de envenenamiento, con muertes documentadas en Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, Guyana y Brasil.

En Panamá, los escorpiones están representados por cinco géneros, y el género Tityus reúne 16 especies descritas en el país. Tityus championi figura entre las de mayor relevancia clínica.

Mientras, en Costa Rica estudios proteómicos recientes compararon el veneno de varias especies del género con el de otros miembros del subgénero Atreus. Esas investigaciones sugirieron que la baja incidencia clínica registrada en ese país responde más a factores ecológicos que a una menor toxicidad del veneno.

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Respecto a la investigación, se tiene que producir toxinas recombinantes en bacterias como Escherichia coli permite obtener cantidades suficientes de una sustancia para investigarla sin depender de la extracción directa de los animales.

Un investigador manipula un escorpión con pinzas entomológicas dentro de un laboratorio de investigación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con Tcham27 ya aislada y replicada en laboratorio, el equipo panameño cuenta con una base concreta para avanzar en el desarrollo de antivenenos específicos contra el veneno de esta especie.

A pesar de su relevancia médica, la composición del veneno de Tityus championi seguía siendo poco estudiada hasta este trabajo.

El objetivo del estudio, según se dijo, fue precisamente caracterizar esa composición proteómica, identificar las principales familias de toxinas presentes y producir de manera recombinante una de las más abundantes y letales.

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Se asegura que los resultados aportan un punto de partida para futuras investigaciones orientadas a entender mejor los mecanismos de acción del veneno y a diseñar tratamientos más eficaces contra los casos de escorpionismo registrados en la región fronteriza entre Panamá y Costa Rica.

Por parte de la Universidad de Panamá participaron investigadores del Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos (CIIMET), de la Facultad de Medicina y del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología, mientras que los investigadores mexicanos pertenecen al Centro de Ciencias Genómicas y al Instituto de Biotecnología de la UNAM, en Cuernavaca, México.

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