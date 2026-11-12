Detienen en Panamá a 20 sospechosos de vender drogas cerca de escuelas y comercios

La Operación Escudo permitió la aprehensión de 20 personas presuntamente vinculadas con actividades de microtráfico en el distrito de San Miguelito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La venta de drogas cerca de escuelas y establecimientos comerciales motivó un nuevo operativo de las autoridades panameñas, que culminó con la aprehensión de 20 personas en San Miguelito, uno de los distritos más poblados del país.

La denominada Operación Escudo fue encabezada por el procurador general de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, con la participación de fiscales especializados en delitos relacionados con drogas y unidades de la Policía Nacional.

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Durante las diligencias, los investigadores encontraron presuntas sustancias ilícitas ocultas en dulces, además de drogas sintéticas, cocaína y marihuana. También fueron incautados teléfonos celulares y dinero en efectivo como parte de los indicios recopilados.

Las intervenciones abarcaron sectores como El Poderoso, Santa Marta, Torrijos Carter, Cerro Batea, Samaria, Mano de Piedra, Cerro Viento, El Crisol y Villa Lucre, donde las autoridades investigaban actividades vinculadas al narcomenudeo desde julio de 2026.

Las autoridades encontraron presuntas sustancias ilícitas ocultas en dulces durante los allanamientos realizados en distintas comunidades de San Miguelito. Archivo

Según el Ministerio Público, los sospechosos presuntamente comercializaban sustancias ilícitas en las inmediaciones de establecimientos comerciales, centros educativos y un centro comercial, espacios que registran una importante circulación de personas, incluidos menores de edad.

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Los aprehendidos serán presentados ante un Tribunal de Garantías, donde la Fiscalía solicitará la legalización de las capturas, la formulación de cargos y la imposición de las medidas cautelares correspondientes mientras avanzan las investigaciones.

El microtráfico, también conocido como narcomenudeo, consiste en la comercialización y distribución de drogas en pequeñas cantidades, generalmente destinadas al consumidor final, a diferencia de las grandes operaciones del narcotráfico internacional.

Su presencia en las comunidades puede favorecer el reclutamiento de adolescentes, generar disputas territoriales entre organizaciones delictivas y aumentar la exposición de la población a situaciones de violencia, además de representar un problema de salud pública.

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El procurador general de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, participó el operativo contra la comercialización de drogas a pequeña escala. Tomada del MP

En Panamá, las investigaciones desarrolladas durante 2026 han identificado distintas modalidades de comercialización, entre ellas la utilización de actividades comerciales aparentemente legítimas y la distribución de productos comestibles que contienen drogas.

El 6 de agosto, la Operación Caballo de Troya permitió aprehender a siete personas en San Miguelito. En el sector de La Gran Estación, algunos sospechosos utilizaban la fachada de vendedores ambulantes para presuntamente comercializar sustancias ilícitas.

Semanas antes, las autoridades habían ejecutado la Operación Impacto Escolar, un despliegue nacional dirigido contra personas dedicadas a la venta de drogas en los alrededores de planteles educativos, que dejó alrededor de 30 aprehendidos.

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Las investigaciones también revelaron la comercialización de dulces con drogas cerca de escuelas, una modalidad que motivó advertencias a los padres de familia sobre los riesgos de que niños y adolescentes consuman alimentos de procedencia desconocida.

Las investigaciones comenzaron en julio de 2026 y permitieron identificar a sospechosos de distribuir sustancias ilícitas cerca de establecimientos comerciales y centros educativos. Tomada del MP

El 20 de octubre, mediante la Operación Canal, fueron aprehendidas dos personas en Condado del Rey, donde las autoridades encontraron dulces que presuntamente contenían sustancias ilícitas y otros elementos relacionados con su elaboración.

Una semana después, la Operación Panamá Norte Seguro 2 dejó 19 aprehendidos, entre ellos personas investigadas por preparar dulces con sustancias prohibidas y comercializarlos mediante servicios de entrega a domicilio.

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La incorporación de drogas en alimentos representa un riesgo adicional de intoxicación, especialmente entre menores que pueden desconocer su contenido. En productos con cannabis, los efectos pueden aparecer de forma tardía, favoreciendo el consumo involuntario de dosis excesivas.

La ofensiva también se extendió a Colón y Panamá Oeste, donde la Operación Comunidad Segura, reportada el 8 de octubre, permitió aprehender a 22 personas mediante 12 allanamientos e incautar armas, municiones y drogas.

De acuerdo con la Policía Nacional, hasta el 27 de octubre habían sido aprehendidas 2.467 personas por microtráfico en todo el territorio panameño durante 2026. Las operaciones permitieron decomisar miles de dosis de cocaína y marihuana, además de materiales utilizados para su distribución.

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El procurador Gómez Rudy instó a la población a denunciar las actividades sospechosas en sus comunidades y destacó el manejo confidencial de la información proporcionada por los ciudadanos para contribuir a recuperar los espacios públicos.