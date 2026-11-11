El presidente Bernardo Arévalo supervisa en Santa Rosa obras viales, educativas y sanitarias por más de USD 7,1 millones

Una funcionaria del Ministerio de Comunicaciones habla ante el público durante un acto oficial junto al presidente Bernardo Arévalo en Santa Rosa. (CIV Guatemala)

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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, recorrió Santa Rosa para supervisar obras educativas, viales y sanitarias, entre ellas dos tramos carreteros con una inversión superior a USD 7,1 millones. La jornada incluyó una escuela preprimaria en Pueblo Nuevo Viñas y proyectos de conexión regional en Nueva Santa Rosa.

La red vial atendida por los proyectos en marcha supera los 100 kilómetros, mientras otros 69 kilómetros se encuentran en fase de formulación. Las obras abarcan rutas que comunican municipios rurales, zonas de producción agrícola y comunidades del pueblo Xinca.

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La ampliación educativa y sanitaria en el departamento

La primera visita se realizó en la escuela preprimaria de Pueblo Nuevo Viñas, donde Arévalo fue recibido por la directora María José Aya Veliz y el alcalde Cristian Josué Blanco Fajardo. El centro cuenta con una rampa de acceso para niños con discapacidad, y durante el recorrido se abordó el plan de remozamiento de establecimientos educativos del departamento.

En Santa Rosa se ejecutaron 37 proyectos mediante el Consejo Departamental de Desarrollo durante los últimos tres años y hay otros 20 previstos para 2027. En el ciclo de cobertura educativa del Ministerio de Educación se abrieron 17 centros el año pasado: siete de ciclo básico y once de diversificado; para el próximo período se proyectan 22 establecimientos adicionales, 11 de básico y 11 de diversificado.

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El municipio de Pueblo Nuevo Viñas duplicó su presupuesto de inversión entre 2023 y 2024, al pasar de 12 a 25 millones de quetzales procedentes de fondos ordinarios y extraordinarios. Los recursos se destinaron a carreteras, escuelas, agua potable y saneamiento, mientras la municipalidad prevé construir una nueva sede y un estadio con fondos propios.

Arévalo afirmó ante la comunidad educativa que la obra pública forma parte de las obligaciones estatales. “Cuando un gobierno gobierna con honestidad y entrega obra, no le está haciendo un favor a la gente, está cumpliendo con su deber”, sostuvo.

El mandatario informó que fueron remozadas 805 escuelas en Santa Rosa. A escala nacional, indicó que 30.000 de las 34.000 escuelas del país ya recibieron intervenciones.

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El municipio también contará con una farmacia Proam bajo un esquema en el que la municipalidad aporta el local y el Gobierno central provee medicamentos y personal. Los precios de los productos pueden ser hasta cinco veces menores que los del mercado comercial.

La infraestructura sanitaria construida durante los tres años de la actual administración alcanzó 7.023 metros cuadrados en Santa Rosa. La superficie supera la suma de los 1.023 metros cuadrados edificados durante los cuatro años de Jimmy Morales y los 2.143 metros cuadrados correspondientes a los cuatro años de Alejandro Giammattei.

El presidente Bernardo Arévalo supervisó obras viales en Santa Rosa con una inversión superior a 55 millones de quetzales. (CIV Guatemala)

Los caminos que conectarán cinco municipios

En Nueva Santa Rosa comenzó la supervisión del tramo carretero Trapiche-Ojo de Agua, una obra que conectará Barberena, Cuilapa, Santa Cruz Naranjo, Santa Rosa de Lima y Nueva Santa Rosa. El alcalde Enrique Arredondo señaló que la gestión del proyecto demandó ocho años y atravesó cambios de gobierno antes de su concreción.

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La carretera hacia Cacalotepeque, que enlaza comunidades del pueblo Xinca, ya cuenta con adjudicación aprobada. La ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Norma Zea, informó al alcalde sobre la autorización antes del acto público.

Sergio Arroyo, representante del Consejo Comunitario de Desarrollo de Ojo de Agua, indicó que la nueva vía facilitará el traslado de cosechas, el acceso a servicios de salud y la circulación de comerciantes y transportistas procedentes de distintos departamentos.

Zea detalló que el Fondo Social mantiene 15 proyectos de pavimentación en revisión para iniciar en 2027. La Dirección General de Caminos ya concluyó la rehabilitación de la ruta CA1 Oriente, entre el desvío de Pueblo Viñas y Barberena, y ejecuta obras en los tramos Molino-Oratorio-Valle Nuevo y Hawái-Chapetón.

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La Unidad Constructora de Edificios del Estado mantiene 13 proyectos en ejecución, entre remozamientos de puestos de salud y escuelas. También distribuyó más de 6.300 piezas de mobiliario escolar en 112 centros educativos de 10 municipios.

Arévalo anunció además un Instituto Regional de Excelencia en Cuilapa, destinado a brindar educación técnica a estudiantes destacados de Santa Rosa. El establecimiento será uno de seis a ocho institutos proyectados para todo el país y su construcción comenzará antes de que termine el año.