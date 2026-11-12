La serie heredera de ‘Friends’ y ‘Cómo conocí a vuestra madre’ renueva por una tercera temporada y recupera el formato sitcom

Tráiler de 'Adults', la sitcom de Hulu emitida por Disney en España. Narra la historia de cinco amigos que comparten piso a las afueras de Nueva York y las aventuras que les van sucediendo en el día a día.

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Adults, la comedia coral de FX y Hulu que algunos ya consideran heredera de series como Friends y Cómo conocí a vuestra madre, fue renovada por una tercera temporada. La nueva entrega constará de 16 episodios, el doble de los ocho que tuvieron tanto la primera como la segunda temporada. El salto en la cantidad de capítulos marca un giro hacia el formato clásico de sitcom, con temporadas más extensas que las ocho entregas iniciales con las que la serie se había presentado al público desde su estreno en 2025.

Junto con la renovación, los creadores Ben Kronengold y Rebecca Shaw firmaron un nuevo acuerdo general (“overall deal”) con FX Productions, el estudio detrás de la serie. El anuncio fue confirmado a Variety, medio que tuvo acceso a la información antes de su publicación oficial. Kronengold y Shaw ocupan los roles de productores ejecutivos y showrunners de la serie, además de haberla creado originalmente. Junto a ellos, también figuran como productores ejecutivos Nick Kroll, Sarah Naftalis, Jonathan Krisel, Alicia Van Couvering y Rob Rosell.

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Kronengold y Shaw expresaron su vínculo con la cadena en un comunicado conjunto: “Empezamos a trabajar con FX hace más de seis años, cuando Paul Baker todavía era apenas un brillo en los ojos de todos nosotros”. Los creadores también destacaron el acompañamiento de John Landgraf, directivo de la cadena, y del resto del equipo a lo largo de este tiempo. “Se han convertido en familia, y estamos felices de hacerlo oficial, y de empezar a gritarles como les gritamos a nuestros padres”, agregaron. Adults sigue a cinco amigos veinteañeros que conviven en la casa de la infancia de uno de ellos, en Nueva York. Según el logline oficial de la serie, la trama gira en torno a cómo “navegan el amor, el trabajo, la amistad y la familia”. Los protagonistas son Samir (interpretado por Malik Elassal), Billie (Lucy Freyer), Paul Baker (Jack Innanen), Issa (Amita Rao) y Anton (Owen Thiele). La serie tuvo su estreno en 2025 y, en julio de 2026, FX lanzó además un especial independiente titulado Marathon Day, a modo de antesala para el debut de la segunda temporada.

Imagen de 'Adults'

El respaldo de la audiencia

El crecimiento de la serie fue uno de los argumentos centrales detrás de la renovación. Según datos de FX, la segunda temporada registró un aumento del 60% en audiencia respecto de la primera, en las plataformas Hulu y Disney+ a nivel global, durante sus primeras cinco semanas de emisión. El incremento fue aún mayor fuera de Estados Unidos: la audiencia internacional subió 100% en ese mismo período. FX no precisó cifras concretas de espectadores para ninguna de las dos mediciones.

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Nick Grad, presidente de FX Entertainment, también se refirió a la decisión de ampliar la serie. “Ben y Rebecca elevaron ‘Adults’ en todos los aspectos, y ganaron el reconocimiento de la crítica y una legión de fans devotos que adoptaron a este grupo de amigos como propio”, señaló. Grad agregó que el crecimiento de la segunda temporada, sumado al fenómeno cultural que generó la serie (desde memes hasta disfraces de Halloween inspirados en sus personajes), facilitó la decisión. “La decisión fue sencilla: más episodios y un nuevo acuerdo en FX para Ben y Rebecca”, afirmó.

Desde su lanzamiento, Adults acumuló elogios tanto de la crítica como del público. La serie mantiene un 88% de aprobación crítica en el sitio Rotten Tomatoes, considerando ambas temporadas emitidas hasta el momento. En su reseña de la segunda temporada para Variety, la periodista Alison Herman escribió que “Adults finalmente tiene su propio impulso, generado en gran parte por un elenco cuya química vuelve innecesaria cualquier declaración grandilocuente sobre su generación”.

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