Gobierno de Guatemala lanza una campaña contra la venta ilegal de pinabete en vísperas de la Navidad

Representantes institucionales y una botarga del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas presentan la campaña de conservación del pinabete durante un acto oficial. (CONAP)

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El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y el Instituto Nacional de Bosques (INAB) presentaron el 11 de noviembre una campaña para controlar la comercialización del pinabete en Guatemala durante la temporada navideña, cuando aumenta la extracción ilegal de esta conífera endémica utilizada en árboles, coronas y guirnaldas.

La estrategia busca que cada producto vendido provenga de plantaciones autorizadas y pueda identificarse mediante un marchamo con número correlativo. Las autoridades instalarán puestos de verificación en bosques productores, carreteras, mercados y otros puntos de la cadena comercial para detectar ejemplares o ramillas sin respaldo legal.

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El pinabete, cuyo nombre científico es Abies guatemalensis Rehder, crece en bosques nubosos situados entre los 2.400 y los 3.800 metros sobre el nivel del mar. La especie se desarrolla en suelos arenosos y posee un aroma que la convirtió en un elemento tradicional de las decoraciones navideñas.

Guatemala registra 1.200 plantaciones de pinabete, con una superficie total de 308,73 hectáreas. Sin embargo, solo el 35,49% está inscrito en el Registro Nacional Forestal del INAB, de acuerdo con datos de las dos instituciones.

Representantes institucionales y una botarga del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas presentan la campaña de conservación del pinabete durante un acto oficial. (CONAP)

El control sobre árboles, coronas y ramillas

La comercialización está permitida únicamente para árboles y productos derivados obtenidos en plantaciones registradas. El marchamo del INAB y CONAP certifica el origen legal del pinabete y que su aprovechamiento responde a criterios de manejo sostenible.

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Las ramillas extraídas de bosques naturales no pueden venderse. Esos ejemplares cumplen funciones en la producción de semillas, sirven de refugio para la fauna y contribuyen a la recarga hídrica, según CONAP e INAB.

La conífera regula el ciclo hidrológico y favorece la captación de agua, además de aportar servicios ecológicos vinculados con la adaptación al cambio climático. Su presencia en los bosques montañosos del país la convierte en una especie asociada tanto a la conservación de fuentes de agua como a la actividad forestal comunitaria.

Para la temporada 2026, 757 plantaciones están autorizadas para el aprovechamiento comercial. Se distribuyen en Chimaltenango, Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango, Sololá, San Marcos, Quiché y Jalapa, y abarcan una superficie productiva de 323,51 hectáreas.

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A esas áreas se suman 55 plantaciones ubicadas dentro de zonas protegidas, con 40,26 hectáreas, y 25 viveros inscritos. Estos viveros producen en promedio 155 mil plantas y 16 mil árboles en maceta cada año.

Cerca del 50% del bosque natural de pinabete se encuentra dentro del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, administrado por el CONAP. La superficie bajo alguna figura de protección alcanza 27.548,29 hectáreas.

Representantes institucionales y una botarga del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas presentan la campaña de conservación del pinabete durante un acto oficial. (CONAP)

Una especie protegida desde 1999

El pinabete figura en el Listado de Especies Amenazadas de Guatemala y en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. El país estableció en 1999 la Estrategia Nacional para la Conservación del Pinabete, que mantiene a la especie como una prioridad de protección.

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El Reglamento sobre Manejo de Plantaciones y Áreas Productoras de Semilla de Pinabete, aprobado mediante el Acuerdo Gubernativo 198-2014, regula el registro de plantaciones, viveros y áreas semilleras. También establece disposiciones sobre el transporte y el aprovechamiento de productos derivados.

El tráfico ilegal de la especie constituye un delito contemplado en el artículo 82 de la Ley de Áreas Protegidas, Decreto 4-89. La sanción prevista es de cinco a diez años de prisión y una multa de 10 mil a 20 mil quetzales.

El gerente del INAB, Bruno Arias, indicó que la institución ha destinado más de 46 millones de quetzales a programas de incentivos forestales para proteger 12.000 hectáreas de bosques con presencia de pinabete. Arias sostuvo: “Cuando compramos pinabete legal, apoyamos a los productores nacionales, fortalecemos la economía rural y contribuimos directamente a la conservación de nuestros bosques naturales”.

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El secretario ejecutivo del CONAP, Jorge Ruiz, señaló que la entidad coordina acciones con socios estratégicos para enfrentar las actividades ilícitas vinculadas a la especie. “El pinabete es una especie endémica que forma parte del patrimonio natural de los guatemaltecos”, afirmó Ruiz.

Los operativos forman parte del trabajo del Consejo Coordinador de la Estrategia Nacional para la Conservación del Pinabete, integrado por CONAP, INAB y otras entidades del sector forestal guatemalteco.