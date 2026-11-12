Panamá

La Unión Internacional de Telecomunicaciones trasladó su oficina de Honduras a Panamá

El traslado desde Tegucigalpa se definió en 2023 y en diciembre de 2025 se firmó en Ginebra el acuerdo de país anfitrión

FOTO DE ARCHIVO: Una ilustración proyectada en una pantalla muestra una mano robótica y una humana moviéndose una hacia la otra durante la Cumbre Global "AI for Good" en la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en Ginebra, Suiza, en 2017. REUTERS/Denis Balibouse
FOTO DE ARCHIVO: Una ilustración proyectada en una pantalla muestra una mano robótica y una humana moviéndose una hacia la otra durante la Cumbre Global "AI for Good" en la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en Ginebra, Suiza, en 2017. REUTERS/Denis Balibouse
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La Oficina de Área de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para Centroamérica ya opera de manera formal en Panamá, luego de un proceso que se cerró con la firma de un acuerdo de país anfitrión en Ginebra, en diciembre de 2025.

La oficina comenzó a funcionar en la Ciudad del Saber tras un traslado desde Tegucigalpa, Honduras, y ahora desde Panamá coordinará la agenda de telecomunicaciones de nueve países de la región.

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La ubicación en el istmo, de acuerdo con las autoridades, amplía el papel del país como plataforma técnica y diplomática para la agenda de transformación digital en Centroamérica y el Caribe.

El representante de la UIT para Centroamérica, Miguel Alcaine, encabeza la nueva estructura, que asume la cobertura de Costa Rica, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá.

La secretaria general de la UIT, Doreen Bogdan-Martin, agradeció a Panamá por su apoyo a esta iniciativa.

La oficina comenzó a funcionar en la Ciudad del Saber y ahora desde Panamá coordinará la agenda de telecomunicaciones de nueve países de la región.
La oficina comenzó a funcionar en la Ciudad del Saber y ahora desde Panamá coordinará la agenda de telecomunicaciones de nueve países de la región.

Oficialmente se indicó que la llegada de la oficina de la UIT coincide con una agenda interna que incluye una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y una Estrategia Nacional de Microelectrónica y Semiconductores.

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El país también destina inversiones a infraestructura digital y ciberseguridad.

Esa combinación de políticas internas y proyección multilateral abre un conjunto de oportunidades y desafíos para la región en materia de conectividad significativa, regulación moderna e inclusión digital.

La Unión Internacional de Telecomunicaciones es el organismo especializado de las Naciones Unidas responsable de las tecnologías de la información y la comunicación.

Su mandato abarca la regulación internacional del espectro radioeléctrico y de las órbitas de satélites, además del apoyo al desarrollo de las telecomunicaciones y la reducción de la brecha digital.

Doreen Bogdan-Martin, secretaria general de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, junto a Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (IEA). REUTERS/Benoit Tessier
Doreen Bogdan-Martin, secretaria general de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, junto a Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (IEA). REUTERS/Benoit Tessier

El organismo articula normas técnicas, recomendaciones y programas de cooperación orientados a que los beneficios de la conectividad lleguen de manera equitativa a todos los Estados miembros. El énfasis recae en países en desarrollo, Estados sin litoral y pequeños Estados insulares.

La Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones, dirigida por Cosmas Luckyson Zavazava, funciona como el brazo operativo que implementa proyectos, capacitaciones y asistencia técnica con un enfoque en el desarrollo digital sostenible.

El funcionario señaló que la región de las Américas logró avances significativos en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación en los últimos años, muchos de ellos apoyados por proyectos de la UIT dirigidos a países menos adelantados, pequeños Estados insulares en desarrollo y Estados sin litoral de América Latina y el Caribe.

La presencia regional de la Unión Internacional de Telecomunicaciones se concibe como una extensión operativa de su mandato global, ajustada a las necesidades de cada subregión.

En las Américas, esa presencia se organiza en torno a una oficina regional y varias oficinas de área, que actúan como nodos de coordinación y acompañamiento técnico.

Imagen conceptual de comunicación cuántica con esferas luminosas azul y roja conectadas por ondas sobre una ciudad nocturna, con antena parabólica y fibra óptica.
Una representación visual de la comunicación cuántica conectando dos puntos de datos a través de ondas energéticas sobre un paisaje urbano nocturno, simbolizando la avanzada tecnología de transmisión de información. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa arquitectura busca que las prioridades definidas en conferencias mundiales y planes estratégicos se traduzcan en proyectos adaptados a los contextos regulatorios y socioeconómicos de cada país.

La estructura evoluciona con el tiempo, según las decisiones del Consejo y los acuerdos con gobiernos anfitriones, como ocurrió con el traslado de la oficina de Tegucigalpa a Panamá.

El organismo internacional señala que su misión principal es conectar a los no conectados en toda la región, a través de una variedad de iniciativas y proyectos innovadores e impactantes, aprovechando el poder de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para el desarrollo digital y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para 2030.

De igual manera, manifiesta que trabajando junto a la membresía de la UIT en la región y mediante asociaciones y colaboraciones significativas, ITU Americas está comprometida a No Dejar a Nadie Atrás y a Recuperar Mejor con la tecnología.

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