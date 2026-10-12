Guatemala

Policía de Guatemala detecta que estructuras criminales alquilan viviendas en Jalapa para operar y cometer delitos

La policía inició pesquisas sobre posibles responsabilidades de propietarios, tras advertir que pandilleros llegados de la capital usan inmuebles para extorsiones, robos y ataques armados en el departamento oriental de Guatemala

Una mano entrega llaves con un llavero de casa frente a una propiedad y tres hombres encapuchados manipulan dinero y armas sobre una mesa.
El arrendamiento de inmuebles por parte de redes delictivas facilita la ejecución de delitos y el establecimiento de refugios clandestinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala detectó que integrantes de estructuras criminales alquilan viviendas en Jalapa para establecer centros de operaciones y cometer delitos,

Esta situación ha activado las alertas de las autoridades, quienes advirtieron que los inmuebles utilizados para fines ilícitos serán clausurados y sus propietarios podrían afrontar procesos penales.

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El jefe de la Comisaría 22 de Jalapa, Silvestre Maldonado Cabrera, dijo en entrevista al medio local MiJalapa.com que iniciaron investigaciones para determinar si existe responsabilidad de los arrendadores en la facilitación de inmuebles para actividades delictivas.

Maldonado explicó que las acciones policiales buscan evitar que integrantes de pandillas, procedentes de sectores de la Ciudad de Guatemala, ejecuten extorsiones, robos y ataques armados en la región.

De acuerdo con Maldonado Cabrera, la corporación policial reforzó los controles en los puntos de acceso al departamento para cerrar el paso a presuntos delincuentes.

“Tenemos los cuellos de botella... cuando tenemos una alerta de que un marero o una persona con conducta criminal se esté desplazando de cualquier entrada del departamento de Jalapa, incursionamos y hacemos los operativos para contener el ingreso”, declaró el comisario.

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El comisario de la Policía Nacional Civil (PNC) de Jalapa, Silvestre Maldonado, aseguró que pandilleros de las zonas rojas de la Ciudad de Guatemala están llegando al departamento para alquilar viviendas que son utilizadas como "guaridas" para delinquir. (Video: MiJalapa.com)

Entre los casos recientes, el jefe de la comisaría destacó la intervención en la colonia Los Laureles, donde un presunto integrante del Barrio 18 alquilaba una propiedad para albergar a otros miembros de la estructura.

“Se encontraba una persona con otro individuo alquilando un inmueble para cometer hechos delictivos y fue capturado por portación ilegal de un revólver. El mismo planificaba cometer crímenes aquí en la cabecera de Jalapa”, detalló el jefe policial.

El incidente estuvo relacionado con la detención de José Santos López Martínez, de 23 años, alias “El Tiburón”, y un acompañante de 19 años identificado como Walter “N”, más conocido como “El Enano”.

José Santos López Martínez, de 23 años, alias “El Tiburón”, quien era acompañado por Walter “N”, de 19 años, alias “El Enano", fueron capturados en Jalapa tras una persecución policial. (Foto: PNC de Guatemala)

La Ley Contra la Delincuencia Organizada sanciona a quienes facilitan medios a pandillas

La PNC gestionó el cierre de la vivienda mediante orden judicial para desarrollar las diligencias correspondientes. Maldonado remarcó las consecuencias legales para los arrendadores que omitan verificar la identidad de sus inquilinos.

“Ese inmueble ya fue clausurado por orden judicial, (ahora) se buscará establecer la responsabilidad del dueño, porque la Ley Contra la Delincuencia Organizada también aplica en el sentido de facilitación de medios para la comisión de un delito”, manifestó el funcionario.

Además, afirmó que no permitirán que Jalapa se convierta en “guarida” de personas con antecedentes criminales procedentes de áreas roja de la Ciudad de Guatemala como las zonas 3, 5 y 18.

Patrón que se extiende en Guatemala

Las autoridades señalaron que este patrón operativo no se limita a Jalapa, sino que se extiende a otros municipios de Guatemala como San José Pinula, Fraijanes, Santa Catarina Pinula y Amatitlán.

Según datos de la PNC, integrantes del Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha suelen utilizar identidades falsas, parejas o familias para alquilar casas o departamentos en sectores residenciales, con el objetivo de ocultarse de las fuerzas de seguridad y establecer expendios de droga o centros de extorsión.

La Policía Nacional Civil identificó a los seis capturados como integrantes de una estructura criminal que mantenía cautiva a la comerciante.
El Comando Antisecuestros rescató en San José Pinula a una mujer retenida durante dos meses por pandilleros en su propia casa. (Archivo: PNC de Guatemala)

Incluso, el 10 de agosto de 2026 en el municipio de San José Pinula, en el departamento de Guatemala el Comando Antisecuestros rescató a una mujer de 54 años retenida durante dos meses en su propia vivienda.

El hecho ocurrió cuando miembros del Barrio 18 alquilaron una habitación y la obligaron a colaborar en la distribución de estupefacientes. El Ministerio Público (MP) y la PNC capturaron a seis personas implicadas por el delito de plagio o secuestro.

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