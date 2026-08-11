Capturan a seis presuntos secuestradores, entre ellos dos salvadoreños, tras un operativo en Guatemala

La Policía Nacional Civil rescató en San José Pinula a una comerciante de 54 años secuestrada en el condominio Valle de Navarra. (PNC de Guatemala)

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El Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil rescató a una comerciante de 54 años que estaba secuestrada en Guatemala.

La liberación se realizó este lunes 10 de agosto en un operativo que se llevó a cabo en el condominio Valle de Navarra, del municipio de San José Pinula.

En el lugar se logró la captura y neutralización de seis presuntos secuestradores vinculados al Barrio 18, en un caso que sigue bajo investigación para establecer cuánto tiempo permaneció retenida la víctima y cómo ocurrió el plagio.

Entre los detenidos hay cuatro guatemaltecos y dos salvadoreños, de acuerdo con la información difundida por la Policía Nacional Civil (PNC).

Las autoridades les incautaron varios teléfonos celulares que, según el reporte policial, utilizaban para amedrentar y chantajear a los familiares de la víctima mientras exigían dinero a cambio de su liberación.

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La mujer secuestrada fue localizada dentro del condominio y liberada durante el operativo ejecutado por agentes especializados.

La víctima fue rescatada con vida y las seis personas quedaron bajo control de las fuerzas de seguridad como presuntas responsables del secuestro. Todas serán trasladadas a Torre de Tribunales para esclarecer su situación jurídica.

En tanto, la investigación continúa abierta para determinar el origen del hecho y reconstruir la secuencia completa de la retención.

Los capturados

Los guatemaltecos aprehendidos fueron identificados como:

Andrea Álvarez Rosales , de 32 años;

Jorge Aníbal Álvarez Rosales , de 34;

Wilmer Adán Cruz , de 29;

Edgar Abel García, de 27;

Así como los salvadoreños:

Hilda Maribel Guardón González , de 26 años, alias “La Diabla” y

Carlos Alfredo González Vázquez, de 35.

La PNC informó que entre los detenidos hay cuatro guatemaltecos y dos salvadoreños por el secuestro de la comerciante. (PNC de Guatemala)

Según la versión policial, los seis integraban una estructura criminal que mantenía privada de libertad a la comerciante en ese punto de San José Pinula. El procedimiento fue resultado de labores de inteligencia e investigación desarrolladas por unidades especializadas de la institución.

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Con antecedentes

Esta no es la primera vez que Jorge Aníbal Álvarez Rosales es capturado. En 2019 se reportó su aprehensión durante operativos para contrarrestar el narcomenudeo en Guatemala.

En esa ocasión, se informó que Álvarez Rosales fue detenido con más de 30 bolsas con marihuana. Su captura se llevó a cabo en allanamientos realizados también en el municipio de San José Pinula.

Incrementan operativos

Las fuerzas de seguridad de Guatemala han intensificado sus acciones operativas durante el presente año para combatir el delito de plagio y secuestro, logrando la captura de diversos implicados en redes criminales dedicadas a la extorsión y privación de libertad.

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De acuerdo con informes de la Policía Nacional Civil, las unidades especializadas han respondido de manera inmediata a las alertas ciudadanas. Los despliegues estratégicos, conocidos como anillos de contención y operativos en carreteras, han permitido interceptar vehículos utilizados por estructuras delictivas para cometer los denominados secuestros exprés.

La investigación busca establecer cuánto tiempo permaneció retenida la víctima y cómo ocurrió el secuestro en San José Pinula. (PNC de Guatemala)

Estas acciones tácticas no solo han culminado con la consignación de los presuntos responsables ante los tribunales correspondientes, sino que han priorizado la vida e integridad de los ciudadanos afectados, garantizando rescates exitosos en cortos períodos tras la denuncia formal.

Estadísticas del Ministerio Público revelan un incremento de denuncias de secuestro. Según los reportes en 2024 se contabilizó 157 casos, 345 en 2025 y más de 180 reportes en los primeros meses de este 2026, destacando el incremento de los secuestros exprés en zonas urbanas de la capital.

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