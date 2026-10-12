La industria cosmética guatemalteca apuesta por la innovación tecnológica para sostener su expansión exportadora hacia 2030

La industria guatemalteca de cosméticos e higiénicos presentará sus estrategias para 2030 en el Cosmetics & Hygiene Innovation & Trends Day 2026. (Agexport)

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La industria guatemalteca de cosméticos e higiénicos presentará una serie de estrategias para responder a los cambios del mercado global hacia 2030.

La exposición se hará durante la primera edición del Cosmetics & Hygiene Innovation & Trends Day 2026, organizado por la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT).

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El encuentro se celebrará el 14 de octubre en la Ciudad de Guatemala con el respaldo del proyecto de empleabilidad y emprendimiento de la Unión Europea.

La tasa de exportación del sector registró un crecimiento del 11,9% en 2026

El sector cerró 2025 con USD 632 millones en ventas al exterior, cifra que representó un incremento del 3% en comparación con el año previo.

Durante el primer semestre de 2026, los despachos alcanzaron los USD 411 millones y superaron en un 11,9% el desempeño del mismo período de 2025.

Los productos de cuidado personal y aseo llegan a más de 35 destinos comerciales, con Centroamérica como principal mercado tras absorber el 73% del volumen total enviado en 2025, seguido por Estados Unidos, México y República Dominicana.

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A pesar de la expansión, los productores enfrentan obstáculos de competitividad vinculados a los costos energéticos, las deficiencias en la infraestructura de transporte y la carga de los trámites administrativos.

Las exportaciones del sector sumaron 411 millones de dólares durante el primer semestre de 2026. (Agexport)

La directora de Crecimiento de las Exportaciones de AGEXPORT, Aída Fernández, señaló que el ritmo de incremento en los despachos externos depende de la capacidad para anticipar tendencias y superar las barreras de costo logístico que afectan al sector local.

El encuentro de negocios analizará cinco ejes temáticos para el desarrollo del mercado

La jornada técnica, diseñada como antesala para el foro internacional ADVANCE programado para abril de 2027, reunirá a más de 100 ejecutivos y especialistas de la industria.

La agenda académica abordará cinco factores centrales para la evolución del mercado, que abarcan las transformaciones en las exigencias de consumo, el desarrollo científico de formulaciones, el uso de la inteligencia artificial para la productividad, la expansión del comercio electrónico y la implementación de liderazgos enfocados en la innovación.

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La directora de la comisión organizadora, Silvana Marsicovetere, enfatizó la urgencia de identificar las nuevas demandas de eficacia, bienestar y sostenibilidad que exigen los compradores internacionales.

Centroamérica se posicionó como el mercado principal de la producción local tras absorber el 73% del volumen total en 2025. (Agexport)

En la misma línea, la gerente del Sector de Manufacturas de la institución, Jennifer Mendoza, indicó que las oportunidades comerciales futuras dependen de las decisiones operativas y tecnológicas que adopten las empresas en el presente.

Especialistas internacionales expondrán sobre tecnología, canales digitales y hábitos de consumo

El programa contará con la participación de ponentes internacionales. Mikaely Correa, analista de la firma Euromonitor International, examinará las megatendencias globales que redefinirán las preferencias en belleza y cuidado del hogar.

Por su parte, Valentín García, representante de Barentz, expondrá sobre las innovaciones en insumos y química aplicada de última generación.

El análisis de herramientas digitales estará a cargo de Daniela Montenegro, de la agencia Studio Happying, quien detallará la aplicación de la inteligencia artificial en el desarrollo de productos y la relación con los usuarios.

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La Asociación Guatemalteca de Exportadores cuenta con el apoyo de la Unión Europea para la organización del foro en la Ciudad de Guatemala. (Agexport)

Asimismo, Olga Tercero, de la consultora Worldpanel by Numerator, proyectará los cambios en el retail y el comercio electrónico, mientras que Rosana Padilla, exdirectiva de Kenvue en México, cerrará las intervenciones con una exposición sobre gestión y transformación empresarial.