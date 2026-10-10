El presidente Arévalo supervisa dos proyectos viales financiados con fondos de desarrollo en Las Cruces, Petén

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, encabeza un recorrido a pie por una calle pavimentada junto a funcionarios y vecinos. (Gobierno de Guatemala)

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El presidente Bernardo Arévalo supervisó dos proyectos viales en Las Cruces, Petén, durante una gira de trabajo orientada a verificar obras financiadas con recursos públicos que buscan mejorar la movilidad, los espacios para peatones y las condiciones urbanas de la población.

Las intervenciones, ejecutadas por la Municipalidad de Las Cruces con recursos canalizados mediante el Consejo Departamental de Desarrollo de Petén, representan aportes del IVA-Paz por aproximadamente 14,9 millones de quetzales. Una de las obras aún está en construcción y la otra ya fue finalizada.

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El mandatario recorrió los trabajos junto al gobernador de Petén, Fabricio Ramírez; el alcalde de Las Cruces, Byron Sarceño; y Víctor Hugo Godoy, de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. La visita incluyó encuentros previstos con vecinos y niños de la comunidad para conocer su experiencia con las mejoras.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, encabeza un recorrido a pie por una calle pavimentada junto a funcionarios y vecinos. (Gobierno de Guatemala)

Una obra vial con 80% de ejecución en la zona 1

El primer punto de la supervisión fue el proyecto de mejoramiento de calles y avenidas de la zona 1 de la cabecera municipal, que registra un avance de 80 %. La obra contempla la intervención de 1,90 kilómetros de vías y corresponde al ejercicio fiscal 2026.

El proyecto cuenta con una inversión de Q 9.899.875 y tiene como población beneficiaria prevista a 2.408 habitantes. Los trabajos se desarrollan en sectores que anteriormente tenían calles de terracería.

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Durante el recorrido se contempló la participación de tres integrantes de la comunidad, quienes compartirían con Arévalo las condiciones que enfrentaban antes de la intervención y las expectativas sobre los cambios que traerá la finalización de las obras.

En los puntos intervenidos también se colocaron fotografías de los sectores antes de los trabajos. Las imágenes muestran el estado previo de las calles, que carecían de la infraestructura vial que actualmente se ejecuta en la zona 1.

La visita permitió revisar el estado de una obra que todavía se encuentra en desarrollo, con la meta de mejorar las condiciones de tránsito dentro de la cabecera municipal. La infraestructura forma parte del conjunto de proyectos financiados a través del Consejo Departamental de Desarrollo.

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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, encabeza un recorrido a pie por una calle pavimentada junto a funcionarios y vecinos. (Gobierno de Guatemala)

Ciclovía, iluminación y banquetas en la zona 2

La segunda inspección se realizó en la 7.ª avenida, entre la 1.ª y la 8.ª calle de la zona 2, donde el proyecto de mejoramiento vial alcanzó el 100 % de ejecución. La intervención corresponde al ejercicio fiscal 2025 y abarca una meta de 2.418 metros.

La obra tuvo una inversión ejecutada de Q 4.999.597 y reporta 2.392 habitantes beneficiados. Además del mejoramiento de la vía, el espacio incorpora una ciclovía, banquetas para peatones, iluminación LED y bancas destinadas al descanso de los vecinos.

La infraestructura fue diseñada para ofrecer áreas de desplazamiento y permanencia en el entorno urbano. La ciclovía se suma a los elementos destinados a peatones y ciclistas dentro de un tramo que anteriormente no contaba con estas condiciones.

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En esa zona se programó un encuentro entre el Presidente y siete niños que asistirían con sus bicicletas. La conversación tenía como objetivo conocer el uso que los menores dan a la ciclovía y los cambios que ha representado para la comunidad contar con este espacio.

Las dos intervenciones se concentran en calles de la cabecera municipal, aunque presentan distintos estados de avance. Mientras la obra de la zona 1 continúa en ejecución, la de la zona 2 ya ofrece infraestructura vial, iluminación y mobiliario urbano.

Códigos QR y reportes sobre la inversión pública

La supervisión incluyó la revisión de códigos QR instalados en las vallas informativas de cada proyecto. La Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia impulsa esta herramienta para que la población pueda acceder a información sobre las obras.

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A través de esos códigos, los ciudadanos pueden consultar los recursos asignados, las metas de ejecución y las entidades responsables de cada intervención. El mecanismo busca que los datos sobre la inversión pública estén disponibles en los lugares donde se desarrollan los trabajos.

Arévalo destacó la instalación de los códigos QR como una forma de mostrar a los habitantes los detalles de ejecución de los proyectos. Las vallas informativas también contienen referencias sobre las obras que se realizan con fondos del sistema de consejos de desarrollo.

En los carteles figura el número 1504, habilitado para reportar irregularidades relacionadas con el Sistema de Consejos de Desarrollo.